Teams copie Facebook (Meta) avec cette nouvelle fonctionnalité surprenante

Teams cherche à innover et à redynamiser son application de bureau. Pour ce faire, Microsoft mise tout sur le metaverse ou plus précisément sur des réunions en 3D… Étrange.

Microsoft Mesh va bientôt célébrer son 3ᵉ anniversaire ! Il s’agissait pour Microsoft de mettre un premier pied dans le metaverse et de permettre à des professionnels d’organiser des réunions en 3D tout en étant à distance.

C’est à travers – le très réputé média – The Verge que l’on apprend que Microsoft compterait bel et bien intégrer Mesh à Teams et étendre un peu plus son utilisation des réunions en 3D, mais l’utiliserez-vous vraiment ?

Les quelques avantages des réunions en 3D sur Teams

« Mesh a vraiment été conçu pour créer l’expérience d’être dans la même pièce que quelqu’un d’autre » Nicole Herskowitz, vice-présidente de l’équipe Marketing de Microsoft Teams

C’est véritablement le point que l’on pourrait donner à Mesh ou aux réunions de travail sur Horizon : les interactions.

En effet, une fois équipé d’un casque VR, les personnes sont « réellement » autour de vous. On entend par là que si vous tournez la tête, il y aura une personne qui vous regardera. Cela a un impact direct sur les regards par exemple.

Si vous avez déjà été dans une réunion Teams, vous savez que les gens vous regardent sans vous regarder, car pour que leur regard soit porté sur vous, il faudrait que les membres de la réunion regardent la caméra et donc ne vous regarde plus… Sur Mesh, lorsqu’une personne vous regarde : elle vous regarde vraiment, et ce contact visuel peut être important pour certains intervenants.

On pourrait aussi mettre en avant l’absence de votre décor intérieur, qui a déjà des possibilités de masquage grâce à différents filtres sur Teams, mais qui devrait être encore plus caché sur Mesh. Et nous l’avons vu durant les confinements successifs, il vaut parfois mieux cacher son intérieur :

On en a choisi un soft.

Les inconvénients des réunions 3D sur Teams

Certes, Microsoft a bien compris que tout le monde ne possédait pas de casque VR chez soi et a rendu les réunions 3D accessibles à celles et ceux qui seront sur leur écran de PC classique… Mais du coup quel est l’intérêt du 2D si ce n’est remplacer votre visage par un avatar ?

On vous voit déjà mettre votre avatar devant une photo et partir loin de la réu…

Au-delà de l’aspect 2D qui semble pour le moins inutile, les avatars 3D ne seront-ils pas une trop grande distraction lors de réunions sérieuses ? Après tout, il est déjà relativement rare de voir des collègues arborer un filtre (autre que le flou) lors des réunions, il semble donc assez improbable de voir les avatars se démocratiser.

Et il ne s’agit pas là simplement d’un avis au doigt mouillé. On se souvient encore des débuts d‘Horizon Worlds (le metaverse de Meta) qui promettait d’être un espace de création infinie et pourrait notamment accueillir les réunions pro… Moins d’un an après son lancement, une note interne de Meta résumait le projet à :

« Un monde vide est un monde triste » Note interne de Meta

Mark Zuckerberg, seul, devant la tour Eiffel et dans son metaverse…

Si même Meta (Facebook / Instagram / WhatsApp) s’est cassé les dents sur les réunions 3D après des milliards de dollars investis : il y a peu de chance que Teams réussisse… Le seul véritable avantage pour Microsoft est que le succès de son application ne repose pas sur cette fonctionnalité qui ne sera au pire qu’une énième option inutilisée.