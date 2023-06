Teams et ChatGPT : l’IA qui résume vos réunions et simplifie votre emploi du temps

OpenAI et Microsoft sont associés depuis 2016. Cette association renforcée en 2019 aboutit aujourd’hui à l’intégration de ChatGPT à Teams pour vous permettre de résumer les visioconférences que vous manquez.

Alors que Google a intégré son intelligence artificielle à Gmail pour rédiger vos mails à votre place, OpenAI et Microsoft répondent en incorporant ChatGPT à Teams. Son objectif ? Résumer les réunions en visio aux retardataires et absents.

Facilitant de plus en plus le travail, cette fonctionnalité pourrait bien devenir l’outil préféré des lève-tard et des flemmards.

Cette fonctionnalité appelée « Intelligent Recap » permettra à une IA (ChatGPT) d’enregistrer la visio (jusque-là rien de nouveau), mais également :

D’analyser le contenu pour découper des segments thématiques et vous permettre de sauter directement à la partie qui vous intéresse (ou vous concerne).

D'analyser la personne qui parle et créer une timeline colorée où chaque couleur correspond à une personne pour ne jamais raté les interventions de son directeur.

Dans cette même section, les personnes seront donc liées à une couleur et classées selon les personnes avec qui vous travaillez le plus. (On suppose donc que l'IA analyse la fréquence de message entre collègue pour mettre en avant les interactions les plus pertinentes).

De mettre en avant et retranscrire les moments où votre nom est évoqué.

De prendre des notes afin de vous récapituler succinctement le contenu de la réunion. L'IA sera également en mesure de vous dire ce que vous devrez faire après la réunion.

L'IA proposera une transcription complète de la réunion et vous pourrez poser des questions à l'intelligence artificielle pour plus de détails.

Les limites de cette utilisation de l’intelligence artificielle

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est accessible qu’à partir de la version payante de Teams : 7 $ par mois.

En dehors du risque de voir certains employés profiter de la fonctionnalité pour ne plus venir aux réunions, le risque majeur mis en avant par les internautes concerne bien évidemment la confidentialité des données.

Les sociétés pourraient voir d’un mauvais œil que Microsoft analyse toutes les discussions des entreprises pour « faciliter le travail de leurs employés » – même si on pourrait argumenter que le géant américain y a déjà accès aujourd’hui par les messages écrits.