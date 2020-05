Côté prix, la Surface Go 2 est la plus chère

Microsoft vient d’annoncer la Surface Go 2, une tablette d’entrée de gamme. Comment se situe-t-elle face à des concurrents comme l’iPad, le Galaxy Tab S6 Lite et l’Amazon Fire HD 10. Notre comparatif technique.

Le géant américain vient de présenter sa nouvelle tablette tactile d’entrée de gamme qui est une évolution de la Surface Go sortie en 2018. La nouvelle mouture offre de nouvelles fonctionnalités mais aussi du matériel plus performant. Il existe cependant différents concurrents de taille avec des écrans similaires et souvent des prix inférieurs. Voici un comparatif technique qui vous aidera à mieux choisir la tablette qui vous convient dans ce secteur de marché.

Les nouveautés apportées par la Surface Go 2

Mise à jour de la version sortie en 2018, la Surface Go 2 propose un écran plus grand de 10,5 pouces. Parmi les nouveautés remarquables, on notera qu’une caméra orientée vers l’arrière a été implémentée et que la durée de vie de la batterie a été augmentée (jusqu’à 10 heures). Côté puissance, le gain annoncé par rapport à la version antérieure est de 64% plus rapide. Elle sera commercialisée au prix de 459 euros et son lancement commercial est prévu le 11 mai prochain. Notez qu’il est déjà possible de précommander la tablette sur le site officiel de Microsoft.

La Surface Go 2 a cependant de nombreux rivaux dans le marché des tablettes à écrans de taille similaire et à des prix inférieurs. Les différences apportées par les nouveautés de la nouvelle tablette tactile de Microsoft justifient-elles la différence de prix ? Notre comparatif technique pour vous aider à vous décider vers quel modèle s’orienter. Nous avons choisi de comparer la tablette à l’iPad, la Galaxy Tab S6 Lite et l’Amazon Fire HD 10.

Microsoft propose l’écran le plus grand

Avec ses 10,5 pouces, la Surface Go 2 propose l’écran le plus grand de ce comparatif. On y trouve ensuite le modèle de Samsung avec 10,4 pouces puis celui d’Apple avec 10,2 pouces et enfin celui d’Amazon et ses 10,1 pouces.

Une autonomie qui n’est pas la meilleure

Si l’autonomie est un aspect primordial pour vous alors c’est vers le modèle d’Amazon ou de Samsung que vous pourrez vous orienter. Avec 12 heures d’autonomie pour une utilisation classique, ces deux modèles devancent ceux d’Apple et de Microsoft, tous deux plafonnant à un peu plus de 10 heures.

Puissance, mémoire et stockage

La Surface Go 2 embarque un processeur Intel Pentium Gold 4425Y épaulé par 4 ou 8 Gb de mémoire et un stockage de 64 ou 128 Gb. Côté iPad, on retrouve un processeur A10 fusion, 3 Gb de RAM et 32 Gb ou de 128 Gb de stockage. La tablette de Samsung s’appuie sur un Exynos 9610 octa-core, 4 Gb de mémoire et un stockage de 64 Gb ou de 128 Gb. Enfin, le modèle d’Amazon ne propose qu’un octa-core 2.0 Ghz, 2 Gb de mémoire et 32 Gb ou 64 Gb de stockage.

Côté prix, la Surface Go 2 est la plus chère

Vendue 399,99 dollars, la nouvelle tablette de Microsoft est plus chère que la Galaxy Tab S6 Lite (349,99 dollars), que l’iPad entrée de gamme (329 dollars) et bien davantage que les 149,99 dollars de l’Amazon Fire HD 10 lancée l’an dernier.

