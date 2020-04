Le Microsoft Surface Book 3 et le Surface Go 2 prochainement dévoilés

Microsoft devrait dévoiler, le mois prochain, son nouveau PC hybride pour les professionnels, le Surface Book 3, ainsi qu’une nouvelle tablette tactile, le Surface Go 2. Des fuites évoquent les caractéristiques techniques des produits.

À moins que la crise sanitaire ne remette tout en cause, Microsoft devrait donner un événement virtuel à la fin du mois ou plus vraisemblablement début mai. L’occasion pour le géant américain de présenter son nouveau PC hybride 2 en 1 destiné aux professionnels ainsi que la seconde version de sa tablette compacte, la Surface Go 2. Bien que rien n’ait été annoncé du côté de Redmond, des fuites font déjà état des caractéristiques techniques haut de gamme des deux produits.

Le très cher Microsoft Surface Book 3

Le Surface Book 3, qui succédera à la version 2, devrait être, lui aussi, un petit bijou de technologie. Le PC hybride, qui peut se convertir en tablette, sera une fois encore orienté vers les professionnels. Selon nos confrères américains du journal spécialisé dans les nouvelles technologies, « The Verge », des fuites récentes de détaillants ont laissé entendre que Microsoft envisage d’utiliser les derniers processeurs Intel de 10ème génération Intel Core i5-10210U et Intel Core i7-10510U (selon les versions) pour son PC 2 en 1.

On y trouverait aussi de 8 à 32 Go de RAM et entre 256 Go et 1 To de disque dur SSD. Côté carte graphique, Microsoft utilisera les puces graphiques Quadro de Nvidia dans certains modèles. Des nouveautés qui plairont aux professionnels de l’animation graphique. Avec une telle configuration les prix pourraient s’envoler. Certaines fuites de détaillants évoquent des tarifs grimpant jusqu’à 4.350 euros pour la version haut de gamme.

Le Surface Go 2 devrait aussi être dévoilé

Nos confrères américains pensent aussi que Microsoft devrait profiter de son événement virtuel pour présenter sa nouvelle table tactile, la Surface Go 2. Là encore des fuites annoncent les caractéristiques techniques du successeur de la première version de la tablette sortie en 2018. Plus populaire et donc plus accessible, l’appareil devrait fonctionner avec un processeur Intel Core m3 en lieu et place du Intel Pentium Gold selon les versions.

Pour la mémoire on trouverait 8 Go et le stockage interne serait de 128 Go. Côté écran, celui-ci passerait à 10,5 pouces. La taille extérieure de la tablette tactile ne devrait cependant pas changer, car les bords seraient plus petits que sur la version précédente. Notez toutefois qu’il ne s’agit que de rumeurs tant au niveau des caractéristiques techniques qu’en ce qui concerne la date de la présentation virtuelle des nouveaux produits Microsoft.