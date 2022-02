Microsoft pourrait abandonner Hololens, son casque de réalité augmentée

Selon Business Insider, Microsoft serait en train d’abandonner le développement de son Hololens 3. L’entreprise ne saurait tout simplement pas quoi faire de la réalité virtuelle, et souhaiterait se concentrer sur le métavers.

La réalité virtuelle a fait un bout de chemin. Même si annoncée comme la prochaine nouvelle révolution à l’arrivée des kits développeurs Oculus, elle a d’abord surtout impacté une niche très précise sur le marché. Mais petit à petit, notamment par le biais des casques Oculus Quest, elle a réussi à trouver un public plus large et s’étendre progressivement. Au point qu’aujourd’hui, toutes les discussions s’orientent autour du Métavers et de son futur impact, sur lequel l’entreprise Facebook devenue Méta met toutes ses billes. Mais qu’en est-il de la réalité augmentée, que l’on imaginait évoluer aux côtés de la réalité virtuelle ?

Microsoft abandonnerait ses casques Hololens

L’un de ses plus grands défenseurs, Microsoft, serait sur le point de jeter l’éponge. Un rapport de Business Insider, pointé du doigt par XDA Developers, nous décrit une situation compliquée au sein de l’entreprise. Cette dernière aurait décidé de mettre un terme au développement du Hololens 3, sa dernière génération de casque de réalité augmentée, et ce jusqu’à nouvel ordre. D’autres produits Hololens ne sont pas à l’ordre du jour. Mais que se passe-t-il ?

Si l’on suit ce rapport, il semblerait que Microsoft manque tout simplement de vision sur le marché de la réalité augmentée. Malgré le fait qu’il ait intéressé le monde professionnel et industriel avec le Hololens 2, et ait réussi à décrocher un contrat avec le gouvernement pour développer une expérience militaire, les développeurs seraient en peine de trouver un segment évolutif. Deux camps seraient formés en interne : ceux qui aimeraient petit à petit fournir Hololens au grand public, et ceux qui veulent insister sur les contrats de la sorte et le milieu professionnel. Quoi qu’il en soit, aucun des deux n’a un plan de bataille précis.

Qui plus est, il semble que Satya Nadella ne soit plus vraiment amoureux du projet. L’article indique que le grand patron de Microsoft aimerait que la division Hololens s’attaque au développement d’expériences logicielles pour le Métavers. Et que dans cet ordre d’idée, Microsoft développe la partie software de la réalité augmentée, mais ne soit pas présent sur la production de casques. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle qu’il emploie déjà sur la réalité virtuelle, où l’entreprise n’a pas créé de casques mais s’est allié avec des partenaires OEM pour ses premières vagues.

Tout ceci est bien étonnant, puisque Microsoft a été l’un des rares acteurs vraiment actifs sur le segment de la réalité augmentée. Beaucoup attendaient de voir ce que la technologie développée par Hololens pourrait fournir à un casque plus grand public. La réalité augmentée bat de l’aile, mais garde encore deux entreprises emblématiques : Google, qui est au développement d’un nouveau casque selon les dernières rumeurs, et Apple, dont les Apple Glass font rêver nombre de consommateurs. En l’absence de Microsoft, la guerre serait donc dominée par les acteurs mobiles.