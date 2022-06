Microsoft Defender : une suite de sécurité disponible sur Windows, iOS, Android et macOS

Parce qu’on est jamais trop prudent, Microsoft déploie Microsoft Defender sur Android, iOS et macOS. De quoi ravir les détenteurs d’un abonnement Microsoft 365.

Bien que les VPN servent également à protéger vos données lorsque vous naviguez sur internet, les antivirus restent l’alternative la plus appréciées par les utilisateurs. C’est ainsi que Microsoft Defender, ne cesse de se développer au fil des ans pour devenir de plus en plus performant. Pour poursuivre dans cette lignée, l’antivirus qui était jusque là uniquement accessible sur Windows, se décline sous forme d’une application cross-platform. Développé pour vous aider à y voir plus clair, on vous dévoile tout ce que l’on sait sur Microsoft Defender qui, malgré tout, nous laisse dans le flou.

Microsoft Defender : les nouveautés apportées par l’application

L’antivirus Microsoft Defender qui était jusqu’à maintenant intégré aux systèmes Windows, est dorénavant disponible sur Android, iOS, et macOS. Grâce à cette application, vous pourrez contrôler l’ensemble des paramètres de sécurité présents sur vos appareils depuis un unique centre de contrôle. Agrémenté de conseils et de recommandations, Microsoft Defender vous aidera également à mieux protéger vos données tout en vous alertant en cas de danger grâce à son système de notification.

Basé sur la technologie Endpoint utilisé par les systèmes de sécurité des entreprises, ce véritable tableau de bord devrait être bien plus performant que celui fourni par défaut avec votre ordinateur. Néanmoins pour en profiter il faudra sortir la carte bleu, puisque cet antivirus n’est accessible qu’aux abonnés Microsoft 365.

Bon à savoir L’application Microsoft Defender n’offre pas d’antivirus sur les appareil iOS et iPadOS mais propose néanmoins des protections contre le hameçonnage. Cette technique consiste à usurper l’identité d’un de vos proches, dans le but d’obtenir vos informations personnelles. La technique se pratique beaucoup par email.

L’application Microsoft Defender est-elle vraiment utile ?

Nous n’allons pas vous mentir, nous ne voyons pas grand intérêt à acquérir cette application, si vous possédez déjà un appareil Windows. En effet, cet antivirus étant fourni par défaut avec votre ordinateur, l’application ne vous apportera rien de neuf. Par contre, si vous possédez un compte familial et souhaitez gérer les antivirus ou contrôle parental de plusieurs appareils mobile et desktop, alors l’application Microsoft Defender peut s’avérer utile. Il ne reste plus qu’à voir comment Microsoft parviendra à faire évoluer son application, puisque l’entreprise parle déjà d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités.

