Votre clavier de PC bientôt has been à cause de cette nouvelle touche ?

Depuis 1994, les PC Windows n’avait pas vécu de modification… Et c’est au moment de fêter son 30ᵉ anniversaire que Microsoft décide d’ajouter une touche rendant votre ancien modèle obsolète.

Vous ne savez pas à quoi servent toutes les touches de votre clavier (et pour être franc nous non plus). Microsoft l’a bien compris et a décidé d’ajouter une touche dans l’air du temps qui donne un accès direct à Copilot et donc à ChatGPT-4.

Avec cette nouvelle touche, Microsoft et Intel créent donc une nouvelle norme de clavier PC rendant de fait has been tous les modèles qui ne l’ont pas…

Où sera la touche de Copilot sur le clavier ?

Le clavier du PC vous semble déjà saturé de touches ? C’est normal : il l’est… Et toutes ne sont pas très utiles. Notamment une que la plupart des utilisateurs n’ont jamais touché, voir regarder…

Laquelle ? La touche « Liste » qui ouvre le menu d’option. Elle se trouve généralement à côté des flèches directionnelles entre « Alt gr » et « Ctrl » (cela peut varier légèrement en fonction de la marque de votre clavier).

Dessin peu intuitif et utilité limitée — puisqu’elle n’ouvre que le menu accessible avec un clic droit — c’est donc elle qui sort du clavier pour être remplacée par Copilot.

Qui l’a déjà touché volontairement avant aujourd’hui ?

Une touche en plus et un nouveau label pour les PC

Selon The Verge, Intel, Microsoft, Qualcomm et AMD mettraient en avant la notion de « PC IA ». Plus précisément, c’est Intel qui a dévoilé les exigences de Microsoft pour que les OEM (Original Equipment Manufacturer : les fabricants d’équipements essentiels à un PC comme les souris, les claviers, etc.) puissent d’ores et déjà adapter leurs produits aux nouvelles fonctionnalités.

Pour cela, il faudra que les appareils possèdent

Une clé Microsoft Copilot,

Un NPU (Neural Processing Unit),

Des processeurs et cartes graphiques récents.

Autrement, il se pourrait bien que l’ajout de la touche n’ait aucune utilité et que le produit final ne dispose pas d’une certification « PC IA ».

À quoi servira Copilot sur votre PC ?

« Copilot » est la nouvelle application de Microsoft qui utilise l’intelligence artificielle et vous donne accès à ChatGPT-4 gratuitement. Il sera donc possible d’utiliser toutes les fonctionnalités classiques du chatbot pour faire du code, de la rédaction, mais aussi pour créer des images via Dall-E.

Il se peut que Copilot ne comprenne pas encore son nom et se prenne pour un véritable copilote…

Bien sûr, si Copilot se limitait à ses cas d’usages, la touche serait bien inutile… L’objectif de Microsoft avec cet ajout est de vous donner un accès immédiat à toutes les autres fonctionnalités de son IA et de faciliter votre travail :