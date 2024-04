Comment bien laver votre micro-ondes ? 4 astuces de grand-mère

Qui n’a jamais eu une sauce ou un plat qui explose dans le micro-ondes ? Même sans ça, l’intérieur de votre appareil peut vite devenir un nid à bactéries difficile à nettoyer avec une simple éponge et de l’eau. Mais ne vous inquiétez pas, on a quelques astuces dans la poche qui devraient vous aider à le faire briller.

Nettoyer son micro-ondes peut devenir une tâche bien ardue, surtout après avoir réchauffé de nombreux plats qui peuvent laisser des résidus et des odeurs tenaces. Cependant, il existe plusieurs astuces simples et efficaces pour rendre cette tâche non seulement plus facile, mais aussi plus rapide. Ici, nous vous présentons différentes méthodes de nettoyage, en utilisant des produits que vous avez probablement déjà chez vous. Tout bénéf finalement !

Utilisation du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un excellent nettoyant naturel qui peut aider à désinfecter et désodoriser votre micro-ondes. Pour ce faire, mélangez une partie de vinaigre blanc avec une partie d’eau dans un bol pouvant aller au micro-ondes. Faites chauffer le mélange pendant cinq minutes à puissance élevée, voire maximale. La vapeur produite aidera à ramollir les résidus alimentaires et les éclaboussures.

Une fois le cycle terminé, laissez reposer pendant quelques minutes avant d’ouvrir la porte. Ensuite, utilisez un chiffon ou une éponge pour essuyer l’intérieur du micro-ondes. Les tâches devraient partir beaucoup plus facilement grâce à la vapeur.

Le pouvoir du citron

Une autre méthode naturelle implique l’utilisation de citrons. Coupez un citron en deux et pressez le jus dans un bol d’eau. Placez également les demi-citrons dans le bol. Chauffez le mélange au micro-ondes pendant environ trois minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur du micro-ondes devienne vapeur.

Laissez reposer avec la porte fermée pendant cinq minutes supplémentaires. La vapeur combinée à l’acidité du citron facilitera le nettoyage des résidus et laissera votre micro-ondes avec une odeur fraîche et propre.

Bicarbonate de soude pour les taches tenaces

Pour les taches particulièrement tenaces ou les résidus secs, le bicarbonate de soude peut être votre meilleur allié. Faites une pâte en mélangeant le bicarbonate de soude avec un peu d’eau et appliquez-la directement sur les zones difficiles.

Laissez agir pendant quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon humide. Pour les taches très résistantes, il peut être nécessaire de laisser la pâte agir plus longtemps, voire toute une nuit.

Liquide vaisselle pour un nettoyage quotidien

Pour un nettoyage quotidien ou pour les déversements récents, le liquide vaisselle est une solution rapide et efficace. Humidifiez une éponge ou un chiffon avec de l’eau chaude et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle.

Essuyez l’intérieur du micro-ondes pour enlever les résidus alimentaires et les éclaboussures. Rincez ensuite avec un chiffon humide pour enlever tout résidu de savon.

Pour prévenir les odeurs

Pour prévenir les odeurs désagréables, il est important de nettoyer régulièrement votre micro-ondes et de laisser la porte ouverte quelques minutes après chaque utilisation pour permettre à l’humidité de s’évaporer.

Placer un bol de bicarbonate de soude à l’intérieur peut également aider à absorber les odeurs persistantes.