Chauffer au micro-ondes correctement : l’astuce simple et méconnue

En plaçant correctement votre assiette dans le micro-ondes, vous pourrez profiter d’un plat chaud plus rapidement et plus efficacement.

Cuire des chicken wings ou réchauffer son riz au micro-ondes n’est pas toujours aussi rapide et efficace qu’on ne l’imagine. Qui n’a jamais dû remettre ses aliments à chauffer alors qu’il avait bien suivi les indications sur l’emballage ? Qui a déjà, par fainéantise ou manque de temps, manger tiède après avoir utilisé le micro-ondes ?

Cette problématique se retrouve dans de nombreux foyers et nous avons une astuce pour la limiter. Si elle ne fonctionne pas à tous les coups, notamment pour des grandes quantités, elle permet au moins de cuire de façon plus homogène votre nourriture.

A lire aussi Ces 4 aliments peuvent être dangereux si vous les réchauffez au micro-ondes

Ne pas mettre son assiette au milieu du micro-ondes

Cette non-uniformité de la cuisson au micro-ondes s’explique surtout par le positionnement de vos aliments à l’intérieur. Le premier réflexe de tout utilisateur est de mettre son assiette ou son tupperware au milieu du plateau tournant. Et c’est là l’erreur : cette zone est en réalité une « zone morte », bien moins efficace pour chauffer.

Lorsque vous positionnez votre plat sur un bord du plateau tournant, la cuisson sera mieux répartie et vous pourrez manger chaud partout.

Au milieu, spécialement pour les plus vieux modèles, les ondes électromagnétiques auront plus de mal à atteindre cette zone et votre plat aura plus de mal à chauffer. Pour éviter d’avoir un plat chaud à certains endroits seulement, il est important de glisser la nourriture vers le fond de l’appareil.

A lire aussi Notre top 10 des meilleures lunchbox chauffantes

Retourner ou remuer le plat pendant la cuisson

Évidemment, il reste important de rappeler qu’un plat, s’il est assez conséquent, doit être remué durant la cuisson pour une meilleure homogénéité. Au bout de la moitié du temps imparti, sortez-le et retourner le contenu avant de le remettre au micro-ondes.

Autre astuce, pour que le fond de votre plat soit aussi chaud que le dessus (ce qui est un autre problème des aliments au micro-ondes), poser votre assiette ou tupperware sur un mug de façon à ce qu’il soit surélevé. Ce conseil est d’autant plus important avec les modèles à plateaux tournants qui ne sont pas en verre et conduisent moins la chaleur.