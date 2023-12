Micro-ondes : ces 4 aliments peuvent être dangereux pour votre santé si vous les réchauffez

Réchauffer ses restes au micro-ondes sonne comme une évidence. Pourtant, il est parfois préférable d’éviter ce mode de cuisson pour certains aliments, au risque de nuire à votre santé.

Le micro-ondes a toujours été l’allié de la flemme : pas ou peu de vaisselle quand on l’utilise et repas chaud en quelques minutes… Mais si tout le monde a déjà réchauffé l’un de ses plats préparés la veille, il n’est pas toujours judicieux de le faire.

Vous avez peut-être déjà fait l’erreur, mais certains aliments sont à proscrire de la liste « micro-ondes compatible », avec un risque important pour votre santé. Préférez la cuisson à feu doux ou le compost si ce n’est plus possible de le manger.

Ne jamais réchauffer son bol de riz

On vous l’accorde : nous l’avons tous déjà fait. Réchauffer son bol de riz au micro-ondes est une action normale pour le commun des mortels et nombreuses sont les personnes qui n’ont jamais rien eu après l’avoir fait. Pourtant, réchauffer son riz peut entrainer des intoxications alimentaires.

Le riz contient de l’amidon, qui crée des germes lorsqu’il est cuit. Quand vous cuisinez votre riz, vous avez tendance à le laisser refroidir avant de le mettre au frigo, ces germes se développent au contact de l’air ambiant et provoquent l’apparition de bactéries. Le problème, c’est que réchauffer le riz au micro-ondes ne tue pas ces germes, ce qui peut s’avérer dangereux pour la santé. À éviter donc.

Éviter de mettre des champignons au micro-ondes

Les champignons, s’ils peuvent se manger crus (et encore pas tous) ou cuits, aucun n’est comestible s’il est réchauffé. En effet, passer au micro-ondes des champignons les rend indigestes et peu créer des problèmes de digestions et des ballonnements dans le ventre.

Il est donc préférable de manger froid les champignons froids que vous vouliez réchauffer. Que ce soit dans une salade ou dans une soupe.

Les œufs réchauffés, un risque pour votre santé

Lorsque vous voulez réchauffer vos œufs durs ou faire des œufs à la coque, le micro-ondes est le dernier endroit pour le faire. La raison n’est pas une indigestion alimentaire, mais un risque d’explosion de la coque. Le problème étant que le blanc de l’œuf va gonfler et éclater la coquille avec la pression.

Ce qui est dangereux est que la coque peut très bien exploser dans le micro-ondes comme dans votre main ou au contact d’un couteau. Préférez donc un cuiseur-minute ou la casserole pour cuire/réchauffer vos œufs entiers — vous pouvez néanmoins tout à fait réchauffer un œuf dur sans sa coquille.

Ne surtout pas mettre du poulet déjà cuit (et encore moins cru)

À l’instar des champignons, réchauffer du poulet vous expose à une intoxication alimentaire. Une fois cuit, cette volaille développe une bactérie au contact de l’air : la salmonelle.

Par chance, le poulet est un aliment qui se mange très bien froid avec une mayonnaise, dans un sandwich ou dans une salade. Ne prenez pas le risque de le réchauffer au micro-ondes ou même de finir sa cuisson (le risque est le même).