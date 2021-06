Samsung va lancer sur le marché français son premier téléviseur Micro LED destiné au grand public. Un gadget luxueux, mais qui pourrait être un avant-goût de l’avenir. L’occasion de donner des explications sur cette technologie futuriste.

Le monde des téléviseurs a radicalement changé avec l’arrivée des écrans plats LCD qui ont rapidement détrôné les écrans cathodiques encombrants et d’une qualité très moyenne. La technologie OLED est apparue ensuite offrant une meilleure qualité. C’est désormais la technologie Micro LED qui émerge. Explications sur cette technologie qui pourrait remplacer l’OLED dans le futur.

C’est quoi le Micro LED ? Comment ça fonctionne ?

L’idée n’est pour l’instant pas de faire de ces écrans de télévision Micro LED des produits de consommation destinés au grand public. Pour l’instant, c’est une technologie de pointe, qui permet avant tout de présenter à quoi ressembleront nos écrans du futur. Bien sûr, Samsung en profite aussi pour vendre du rêve et valoriser son image d’entreprise de pointe dans les nouvelles technologies. Les écrans Micro LED sont avant tout une vitrine du savoir-faire technique de Samsung.

Contrairement aux écrans traditionnels, ils sont composés de LED auto-émissives de taille microscopiques. Pour vous rendre compte, celles-ci sont 99% plus petites que les autres ! Elles s’allument individuellement pour produire de la lumière et des couleurs. Ainsi, le téléviseur n’a plus besoin de rétroéclairage, ni de filtres de couleur, mais peut proposer un vrai pic de luminosité.

Leur production est cependant extrêmement complexe car ces Micro LED doivent être placées une par une sur un substrat. Ceci explique le coût exorbitant de ces téléviseurs.

Avantages de la technologie Micro LED

Côté bénéfices de la technologie Micro LED, ils sont assez similaires à ceux de l’OLED, mais avec une résolution et un contraste des couleurs considérablement élevés. Des Led plus durables, mais aussi plus lumineuses. La qualité de rendu des noirs est aussi meilleure.

En d’autres termes, les pixels Micro LED rouges, verts et bleus n’ont pas de problèmes de dégradation de la luminance. En comparaison, chaque pixel OLED souffre plus ou moins d’une baisse de luminance et la vitesse de cette baisse varie. Dans une certaine mesure, cela rend les Micro LED meilleures que les OLED à ce niveau là aussi.

Le rendu d’un écran Micro LED est différent de l’OLED

On peut aussi avoir désormais la confirmation que dès un mètre de recul par rapport à l’écran, le rendu s’avère vraiment très bon. A moins de 30 centimètres, c’est en revanche beaucoup moins agréable. On apprécie particulièrement la qualité de l’image sur différents angles de vues. Les Micro LED ont une luminosité plus élevée et sont plus stables que les OLED en raison de leur nature inorganique. La haute luminosité, la large gamme de couleurs et la conception modulaire des écrans Micro LED sont particulièrement notables.

Samsung lance ses écrans Micro LED en 2021

En 2010, Samsung s’était fait le héraut d’une nouvelle génération de téléviseurs en lançant sur le marché les premiers téléviseurs LED puis OLED. Plus de 10 ans après, ce sont les technologies Micro LED, mais aussi Quantum Mini LED qui ont un parfum d’avenir et se trouvent dans les écrans Micro LED et Neo QLed. Des appareils qui deviennent désormais accessibles au grand public.

C’est une très bonne nouvelle pour les amateurs de nouvelles technologies puisqu’il est désormais possible, pour la première fois, de découvrir un écran Micro LED en France. Samsung a en effet choisi d’en exposer un à la FNAC des Ternes. Il s’agit du tout premier à être visible pour le grand public en France, même si un autre modèle avait déjà été présenté à la presse professionnelle en début d’année.

Deux modèles vont être commercialisés

Samsung va ensuite proposer deux modèles à la vente de façon imminente. Un modèle de 110 pouces et un autre de 99 pouces. Deux versions qui peuvent donc s’imaginer dans le salon des particuliers. Il s’agit dans le détail de deux téléviseurs Ultra HD 4K (3.840 x 2.160 pixels). Pour le modèle de 110 pouces, Samsung évoque le montant absolument fou de 124 millions de LED. Les acheteurs des télévisions pourront les installer sur un mur ou un meuble grâce à un pied.

Le vrai frein à l’achat pour l’instant de ces appareils est le prix bien entendu. En effet, pour le modèle de 110 pouces, il faudra compter… 149.000 euros. Pour le modèle de 99 pouces, il devrait aussi à priori dépasser les 100.000 euros. Bref, tout sauf des télévisions qui sont à la portée de toutes les bourses.

Des écrans Samsung avec une technologie de pointe

Les nouveaux appareils de Samsung s’appuient aussi sur un nouveau processeur Micro AI 4K et le système OTS Pro. Les haut-parleurs qui sont autour de l’écran, permettent ainsi de renforcer l’immersion lorsque l’on regarde un film ou une série. Côté connectique, on trouve un boitier déporté ONE Connect, avec six ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0, une sortie audio optique et un port Ethernet. Enfin, l’écran permet aussi le jeu vidéo en 4K à 120 fps. Côté dimensions, il faut compter 42,25 x 136,4 x 24,9 cm pour un poids de 85 kg sans le pied. De quoi en faire vraiment un écran de télévision de tous les extrêmes.

Notez que la télécommande est conçue à partir de plastique recyclé et qu’elle est équipée d’un panneau solaire pour se recharger.