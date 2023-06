Fini les crevaisons ! Ces pneus révolutionnaires vont bouleverser le marché automobile

Depuis le 10 janvier à Singapour, des dizaines de véhicules de livraison sont équipés de pneus sans air, une première mondiale. Ces pneus révolutionnaires et plus durables signés Michelin pourraient bientôt arriver chez nous.

Et si on vous disait que vous pourriez ne plus jamais avoir à changer une roue sur le bord de la route ? Michelin serait, en effet, sur le point de commercialiser un pneu increvable. Pour y parvenir, le leader mondial du pneumatique a choisi de remplacer l’air présent dans les pneus par une structure souple capable d’amortir les aspérités du revêtement tout en assurant une bonne tenue de route.

Les crevaisons causeraient le gaspillage de près de 200 millions de tonnes de pneus par an

Des pneus expérimentaux toujours en test

Appelés Uptis, ces pneus équipent actuellement des dizaines de véhicules légers de livraison à Singapour, dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise DHL. Débutée en janvier, cette phase de test en conditions réelles devrait atteindre son apogée à la fin de l’année avec l’équipement d’une cinquantaine de camionnettes.

Uptis est l’acronyme de « Unique Puncture-proof Tire System », ce qui signifie système de pneu anti-crevaison unique.

A la suite de ces essais, Michelin devrait lancer la commercialisation des pneus Uptis, en privilégiant d’abord les flottes de véhicules légers professionnels, notamment pour la livraison du dernier kilomètre. Pour le moment, difficile de savoir quand ils seront disponibles au grand public, car ils nécessiteront vraisemblablement des jantes spécifiques.

Une structure inédite dans un matériau composite

Afin de réussir à mettre au point ces pneus airless, Michelin s’est d’abord attaqué au marché des engins de manutention et de logistique qui évoluent à des vitesses réduites. Appelé Tweel, ce premier produit, commercialisé depuis 2017, est un ensemble composé de la roue et du pneu radial sans air.

Le Michelin Tweel est spécialement conçu pour les engins de chantier et de manutention

Mais avec le Uptis, l’entreprise va plus loin. Ce nouveau pneu dispose d’une structure capable d’assurer une grande rigidité lors du roulement, tout en absorbant les éventuels chocs tels que des nids de poule grâce à une déformation momentanée. Pour parvenir à atteindre un tel équilibre, Michelin a dû mettre au point un matériau spécifique : le composite-verre-résine (CVR) qui permet d’obtenir des performances similaires aux pneus classiques.

Le pneu Uptis a la capacité d’absorber les chocs sans subir de dégâts

Ce pneu devrait arriver dans les années à venir pour les professionnels. Toutefois, son développement massif s’annonce encore lointain car il semble que ces pneus soient, pour l’heure, spécifiques à chaque véhicule, prenant notamment en compte leur poids. De plus, étant plus lourds que des pneus à air, ils pourraient engendrer une baisse des performances.

Uptis une étape de plus vers le concept Vision présenté en 2019

Dans sa quête perpétuelle d’innovations, le fabricant originaire de Clermont-Ferrand ne compte pas s’arrêter aux pneus airless, en témoigne le concept Vision présenté en 2019.

Michelin souhaite, en effet, s’inspirer de la nature pour concevoir des pneus capables d’être adaptés aux conditions climatiques grâce à de l’impression 3D, mais également être réparés. Par ce biais, la société souhaite limiter le remplacement des pneus et créer un modèle plus vertueux.