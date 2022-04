Le metaverse n’intéresse pas vraiment les adolescents selon une étude

On pensait qu’ils seraient les premiers à vouloir s’immerger dans le monde virtuel du Metaverse, mais force est de constater que la jeune génération n’est pas encore prête à sauter le pas.

C’est ce que révèle une récente étude menée par Piper Sandler, qui a interrogé plus de 7 100 adolescents étasuniens, dont la moyenne d’âge est de 16 ans. Cette banque d’investissements américaine à cherché à savoir quel rapport entretenait cette jeune génération avec ce secteur dont on ne cesse de nous dire qu’il va changer et bouleverser le monde.

La réponse est sans appel : la moitié des sondés déclarent ne pas connaître et/ou ne pas être intéressés par le monde virtuel proposé par Mark Zuckerberg. Pourtant ces jeunes sont la cible privilégiée de grosses entreprises qui ne cessent d’investir des sommes toujours plus folles dans le Métaverse. C’est un gros coup dur pour le patron de Méta qui en plus de voir ses réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook ringardisés auprès du jeune public, n’arrive pas à fédérer cette communauté dans le Métaverse. Alors pourquoi la Gen Z se fiche du Métaverse ? Ou plutôt qu’est ce qui pourrait les convaincre de franchir le côté obscur de la force ?

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

C’est la douche froide pour Mark Zuckerberg. Alors que depuis quelques mois, l’annonce du Métavers a eu l’effet d’une bombe dans le monde numérique et médiatique, il semblerait que les jeunes de la Gen Z (nés entre 1997 et 2010) se fichent complètement de celui-ci et préfèreraient traîner sur TikTok ou Snapchat.

En effet sur les 7100 adolescents interrogés, 50% d’entre eux déclarent ne pas du tout s’intéresser au Métaverse et ne prévoient pas non plus d’acheter un casque VR. Casque VR qui, rappelons-le, est un gadget indispensable pour pouvoir explorer le Métaverse.

Très peu de jeunes possèdent un casque VR, pourtant essentiel pour explorer le Métavers

Justement, ces dernières années le marché de la réalité virtuelle avait pour objectif de se démocratiser, et il faut reconnaître que même si les casques VR sont aujourd’hui beaucoup plus abordables qu’ils ne l’étaient auparavant, ils représentent toujours un budget.

Cette même étude révèle que 68 % des sondés se définissent comme étant des joueurs réguliers, pourtant seulement 26 % d’entre eux possèdent un appareil VR. Sur ces 26 %, 5 % l’utilisent quotidiennement. Le jeux vidéo pourrait-il être la porte d’entrée au Métavers? Rien n’est moins sûr, du moins pour le moment.

Les jeunes préfèrent VR Chat au Metaverse

La plupart des adolescents ou jeunes adultes possédant un casque VR préfèrent se rendre sur VR Chat. Il s’agit d’une application de réalité virtuelle sociale (Social VR) qui propose aux utilisateurs d’incarner des personnages issus de la culture populaire au sein d’environnements virtuels. Vous pouvez ainsi incarner des personnages de jeux vidéo, de séries d’animation comme Rick et Morty ou encore une simple banane, au choix.

Ce monde loufoque, turbulent, drôle, qui rappelle l’Internet des années 2000 est le plus grand succès du marché des jeux et applications VR à l’heure actuelle, loin devant Métaverse. Les utilisateurs se sentent vraiment libres de créer ce qu’ils veulent, pour eux c’est une vraie plateforme communautaire contrairement au Métaverse que veut leur vendre Facebook.

Des stratégies mises en place pour convertir les sceptiques

Le patron de Méta n’a pas dit son dernier mot, après tout son réseau virtuel n’en est qu’à ses débuts et il veut explorer toutes les pistes susceptibles de convaincre la Gen Z. Des concerts virtuels d’artistes musicaux majeurs tels que Zara Larsson, Ariana Grande et Travis Scott ont été organisés. Ce dernier a explosé les compteurs et réuni 12 millions de joueurs sur Fortnite. Une piste à explorer pour son le monde virtuel de Meta, Horizon Worlds.

Le concert de Travis Scott a réuni 12 millions de joueurs sur Fortnite

Le Métaverse veut également exploiter ses technologies liées à la blockchain telles que les crypto-monnaies et les NFT. Même si pour le moment très peu des sondés ont déjà acheté des monnaies virtuelles ou des jetons non fongibles, cela reste une technologie connue des ados et qui pourrait les inciter à participer à cette nouvelle économie. En attendant que la magie opère, TikTok et Snapchat ont encore de beaux jours devant eux !