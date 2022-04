Metaverse : ce qu’il faut savoir sur le futur de l’internet

Le terme « métavers » (ou metaverse en anglais) est le dernier mot à la mode qui a frappé l’imagination de l’industrie technologique, à tel point que l’une des plateformes internet les plus connues change de nom pour signaler son adhésion à cette idée futuriste.

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a annoncé en 2021 qu’il changeait le nom de sa société en Meta Platforms Inc. ou Meta en abrégé. C’est peut-être la plus grande nouveauté du metaverse depuis que l’écrivain de science-fiction Neal Stephenson a inventé le terme pour son roman cyberpunk « Snow Crash » en 1992. Cependant, Zuckerberg et son équipe ne sont pas les seuls visionnaires de la technologie à avoir des idées sur la façon dont le metaverse, qui utilisera un mélange de réalité virtuelle et d’autres technologies, devrait prendre forme. Cependant, pour beaucoup, le concept de metaverse est flou. Voici tout ce que vous devez savoir sur le metaverse, ses utilisations futures, s’il faut craindre cette technologie ou bien encore s’il ne s’agit que d’une utopie ou d’une véritable vision à long terme de ce que sera l’Internet de demain.

Qu’est-ce que le metaverse ?

Il n’existe actuellement pas de définition universellement acceptée d’un véritable « métavers », si ce n’est qu’il s’agit peut-être d’un successeur plus sophistiqué d’Internet. C’est un peu comme l’internet qui prend vie, ou du moins qui est rendu en 3D.

Le metaverse selon Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg l’a décrit comme un « environnement virtuel » dans lequel vous pouvez entrer avec votre avatar, au lieu de le regarder sur un écran. Il s’agit essentiellement d’un monde de communautés virtuelles infinies et interconnectées où les gens peuvent se rencontrer, travailler et jouer, à l’aide de casques de réalité virtuelle, de lunettes de réalité augmentée, d’applications pour smartphones ou d’autres dispositifs. L’accent est véritablement mis sur la sensation de présence dans le monde virtuel.

Le metaverse ou des métavers ?

Si métavers est la traduction française du terme metaverse, il est important se se poser la question si on parle d’un seul ou de plus univers. Pour le capital-risque et auteur de l’ouvrage « Metaverse Primer », Matthew Ball, la définition serait davantage : « Le métavers est un vaste réseau de mondes et de simulations 3D persistants, rendus en temps réel, qui assurent la continuité de l’identité, des objets, de l’histoire, des paiements et des droits, et qui peuvent être expérimentés de manière synchrone par un nombre effectivement illimité d’utilisateurs, chacun ayant un sentiment de présence individuel ». Cela pourrait être un véritablement un changement radical de l’Internet.

Une évolution de la connectivité

Il intégrera également d’autres aspects de la vie en ligne, comme le shopping et les médias sociaux, selon Victoria Petrock, une analyste qui suit les technologies émergentes. « Il s’agit de la prochaine évolution de la connectivité, où toutes ces choses commencent à se rassembler dans un univers homogène, un univers d’avatars, de sorte que vous vivez votre vie virtuelle de la même manière que vous vivez votre vie physique », a-t-elle déclaré.

L’origine du mot metaverse

C’est à l’écrivain de science-fiction et d’uchronie américain, Neal Stephenson, que l’on doit le mot métavers. Il a été le premier à le décrire dans son roman : « Le Samouraï virtuel » sorti en 1992 (Snow Crash dans sa version originale). Métavers (metaverse en anglais), est en fait la contraction des mots « Meta » et « Universe » ou méta univers en français. Dans son livre, le romancier décrit un univers virtuel, assez similaire à « Second Life » qui porte le nom de Métavers. Un univers virtuel qui offre à un hacker du roman un savoir illimité.

Entre Second Life, Matrix et l’Oasis de Ready Player One ?

Un Second Life plus évolué ?

Un Second Life plus évolué ? Au début des années 2000, la startup Linden Lab a lancé Second Life, une sorte de jeu qui offrait un monde persistant en ligne accessible par ordinateur. Les utilisateurs pouvaient créer des maisons numériques, jouer à des jeux, discuter entre eux et même acheter et vendre des vêtements virtuels. Cependant, sa popularité a décliné au fil des ans avec l’essor des smartphones et de jeux RP plus travaillés, bien qu’il ait encore une petite base de fans fidèles.

Une matrice comme celle de Matrix ?

Pour certains aussi, le metaverse ressemble à la « matrice » de la trilogie de science-fiction Matrix mais en inversé. Dans le film, les humains pensent vivre leur vie réelle alors qu’ils évoluent dans une simulation virtuelle appelée « matrice ». Le métavers est donc similaire mais en ayant conscience d’évoluer dans ce monde virtuelle même si l’immersion dans celui-ci peut nous faire oublier qu’il s’agit d’une expérience virtuelle tant le pouvoir de la VR de tromper le cerveau peut être important.

Une référence évidente à l’Oasis de Ready Player One

Mais c’est évidemment à l’Oasis de Ready Player One que l’on pense lorsque l’on parle de métavers. L’Oasis est ce monde virtuel décrit par l’écrivain de science-fiction Ernest Cline dans son livre Player One en 2011. Il s’agit d’un univers virtuel accessible avec un casque VR. Il est possible de se rendre dans différents lieux et différents espaces pour y vivre des moments sociaux ou autres. Le film Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, met très bien en scène cet univers virtuel de type metaverse et les possibilité qu’il offre, les sensations de présence et d’interaction. Quoi qu’il en soit, pour beaucoup, le metavers semble tout droit sorti de la science-fiction.

À titre de comparaison, on pourrait aussi citer le film « Free Guy » de Shawn Levy qui montre, à sa manière, les dérives que pourrait présenter un monde virtuel et comment l’humain se servirait de ce nouvel univers.

Applications : que pourrai-je faire dans le metaverse ?

Différents services seront disponibles mais aussi des choses comme aller à un concert virtuel, faire un voyage en ligne, regarder ou créer des œuvres d’art et essayer ou acheter des vêtements numériques… C’est aussi bien sûr du côté des jeux vidéo que l’on trouvera des applications. Nul doute aussi que l’industrie de la pornographie, toujours à la pointe de la technologie, devrait y mettre son grain de sel. Le métavers pourrait également changer la donne en matière de travail à domicile dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Au lieu de voir leurs collègues sur une grille d’appel vidéo, les employés pourraient ainsi les rejoindre dans un bureau virtuel.

Facebook a lancé un logiciel de réunion pour les entreprises, appelé « Horizon Workrooms », à utiliser avec ses casques de réalité virtuelle Oculus, bien que les premières critiques n’aient pas été très positives. Les casques coûtent 300 dollars ou plus, ce qui met les expériences les plus avant-gardistes du metaverse hors de portée pour beaucoup.

L’un des principaux avantages du metaverse est censé être la « présence », le sentiment de s’engager physiquement dans des lieux et des personnages au lieu de les regarder à travers une fenêtre. Réunir vos collègues autour d’une table virtuelle dans un service comme Spatial et Facebook Horizon, par exemple, pourrait sembler plus naturel pour certaines personnes que de regarder une grille de vignettes Zoom.

Le Metavers, un monde persistant en réalité virtuelle Le Metavers est ce qu’on appelle un monde virtuel persistant. C’est-à-dire qu’il ne s’arrête pas au moment où on enlève notre casque de réalité virtuelle. Il continue à exister, même en notre absence. C’est une sorte de simulation de la vie à travers des lunettes VR.

Se téléporter d’une expérience à une autre

Par ailleurs, les utilisateurs pourraient, grâce à leurs avatars, naviguer entre les mondes virtuels créés par différentes entreprises. « Une grande partie de l’expérience du métavers sera liée à la possibilité de se téléporter d’une expérience à une autre », explique ainsi M. Zuckerberg.

Les entreprises technologiques doivent encore trouver le moyen de connecter leurs plateformes en ligne les unes aux autres. Pour que cela fonctionne, il faudra que les plateformes technologiques concurrentes se mettent d’accord sur un ensemble de normes et de protocoles, afin qu’il n’y ait pas « des gens dans le métavers de Facebook et d’autres dans le métavers de Microsoft », a ainsi déclaré Victoria Petrock.

Faudra-t-il un dispositif spécial pour utiliser le metaverse ?

Le métavers est un monde virtuel. Aussi, il est indispensable d’avoir un dispositif qui permette d’y accéder. Les casques de réalité virtuelle comme l’Oculus Quest 2 par exemple (propriété de Facebook) est actuellement le casque de réalité virtuelle le plus populaire qui permet de s’immerger dans des mondes virtuels. La réalité augmentée (superposition d’objets virtuels dans nos environnement) est aussi annoncé pour le métavers. Des lunettes spéciales seront donc nécessaires pour la réalité augmentée. Désormais, certains casques combinent les deux technologies comme par exemple le casque français de réalité mixte, Lynx R-1.

Cependant, il s’agit de technologies relativement récentes et qui s’améliorent très rapidement. Il est évident que d’ici quelques années, les dispositifs qui seront disponibles seront bien différents et bien meilleurs que les actuels. Certains observateurs soulignent, par ailleurs, que les interfaces cerveau-machine, comme ceux développés par l’entreprise « Neuralink » d’Elon Musk, pourraient aussi jouer un rôle dans le futur du métavers.

Des accessoires haptiques compatibles pour une meilleure immersion ?

Dans Ready Player One, les utilisateurs enfilaient, en plus de leur casque, une combinaison et des gants haptiques pour évoluer dans les mondes virtuels et ainsi sentir le virtuel sur leur corps ou les objets avec leur main. Cela n’est pas si futuriste puisque cela existe déjà.

Des entreprises comme Teslasuit ont par exemple développé, depuis quelques temps, une veste à retour haptique permettant de sentir physiquement différentes sensations. Des gants permettant d’avoir la sensation de saisir des objets virtuels existent aussi. Certains accessoires vont aussi plus loin en ajoutant d’autres sens à celui de la vision et de l’ouïe comme par exemple les odeurs. Des recherches sont même menées pour le goût.

Dans le film de Spielberg, vous aurez aussi sans doute noté que le héros utilisait une sorte de tapis roulant pour se déplacer dans les mondes virtuels. Cette technologie existe aussi. Nul doute qu’avec le développement du métavers, ces accessoires donnant une sensation d’immersion toujours plus complète, vont encore s’améliorer. D’autres accessoires pourraient aussi voir le jour.

Pourquoi Facebook se lance-t-il dans le metaverse ?

M. Zuckerberg mise beaucoup sur ce qu’il considère comme la prochaine génération d’Internet, car il pense qu’il s’agira d’une part importante de l’économie numérique. Il est vrai que le potentiel de cette technologie semble très important à long terme. Certaines voix critiques se demandent toutefois si ce pivot potentiel ne serait pas un effort pour détourner l’attention des crises que traverse l’entreprise, notamment les mesures antitrust aux Etats-Unis, les témoignages d’anciens employés qui dénoncent les abus, les problèmes avec les impôts en Europe et les inquiétudes quant à sa gestion de la désinformation.

Le groupe Meta (Facebook) revendique en 2021 plus de 2,85 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Le développement du Metavers part de ce constat : si autant de personnes intégraient le Metavers, l’expérience de réalité virtuelle interactive serait de très grande ampleur et n’aurait pas de limite. Mais avant que ce rêve ne se réalise, les barrières à franchir sont nombreuses (développement de la technologie, meilleure connectivité dans le monde, pouvoir d’achat plus important…).

Un investissement record de Facebook pour développer la technologie

Pour développer le métavers, Facebook compte investir très massivement. Mark Zuckerberg a ainsi indiqué que son entreprise allait dépenser pas moins de 10 milliards de dollars, dès cette année, pour développer son projet de mondes virtuels. Une somme qui devrait toutefois augmenter dans les prochaines années. Dans le document présentant les résultats financiers du troisième trimestre du groupe, une note précisait : « Nous nous engageons à donner vie à cette vision à long terme et nous prévoyons d’augmenter nos investissements au cours des prochaines années ».

Conscient qu’il s’agit d’un investissement sur le long terme, Mark Zuckerberg a précisé à des analystes que : « ce n’est pas un investissement qui va être rentable pour nous dans un avenir proche ». Le patron du réseau social géant a aussi indiqué qu’il avait l’intention d’embaucher pas moins de 10.000 employés en Europe pour développer ce projet. Notez que le projet sera piloté par le laboratoire de réalité virtuelle et de réalité augmentée, Facebook Reality Labs.

En décembre 2021, Meta lance Horizon Worlds, son premier metaverse accessible uniquement en réalité virtuelle. Véritable espace de co-création, il permet à ses utilisateurs de se réunir pour construire, communiquer, créer mais surtout vendre et acheter des biens numériques. Les créateurs de contenus pourront ainsi monétiser leur activité, à condition de s’aqcuitter d’une comission avoisinant les 50%. La facture est salée mais gageons qu’il s’agit des balbutiements économiques du metaverse.

Le metaverse est-il uniquement un projet de Facebook ?

Non. D’autres entreprises parlent aussi du métavers, notamment Microsoft et le fabricant de puces Nvidia. « Nous pensons qu’un grand nombre d’entreprises vont créer des mondes et des environnements virtuels dans le métavers, de la même manière qu’un grand nombre d’entreprises ont fait des choses sur le World Wide Web », a déclaré Richard Kerris, le vice-président de la plate-forme Omniverse de Nvidia avant d’ajouter : « Il est important d’être ouvert et extensible, afin de pouvoir se téléporter dans différents mondes, qu’ils soient le fait d’une entreprise ou d’une autre, de la même manière que je passe d’une page Web à une autre ».

Les sociétés de jeux vidéo jouent également un rôle de premier plan. Epic Games, la société à l’origine du célèbre jeu vidéo Fortnite, a ainsi levé plusieurs milliards de dollars auprès d’investisseurs pour l’aider dans ses projets à long terme de construction du métavers. Epic a notamment signé un partenariat avec LEGO afin de créer un metaverse pour les enfants. Sony a aussi renforcé ses liens avec le développeur de Fortnite en investissant 1 milliard de dollars de plus dans la société. L’objectif : améliorer l’expérience des fans de sports ainsi que la production de contenus en réalité virtuelle.

La plateforme de jeux Roblox est un autre acteur important, qui présente sa vision du métavers comme un lieu où « les gens peuvent se réunir au sein de millions d’expériences 3D pour apprendre, travailler, jouer, créer et se sociabiliser ».

Les marques grand public tentent également de suivre la tendance. La maison de mode italienne Gucci a collaboré en juin avec Roblox pour vendre une collection d’accessoires exclusivement numériques. C’est aussi le cas de Lacoste qui a proposé une série limitée de ses produits dans le monde virtuel de Minecraft. Coca-Cola et Clinique ont vendu des jetons numériques présentés comme un tremplin vers le métavers.

Où en est le metaverse d’aujourd’hui ?

La technologie actuelle n’est pas encore assez performante pour créer des mondes virtuels réalistes pour le métavers. Bien que les gens puissent s’immerger dans des environnements numériques grâce à des casques de réalité virtuelle, comme la famille de dispositifs Meta (anciennement Oculus) de Facebook dont le prochain représentant sera le Meta Quest 3, ces environnements ressemblent davantage à des jeux vidéo.

Certains jeux vidéo actuels, comme Fortnite, ont des attributs de type métavers. Ainsi, dans ce jeux, les utilisateurs peuvent diriger des personnages numériques personnalisables qui peuvent discuter avec d’autres joueurs. Cependant, ils doivent toujours jouer à Fortnite à l’aide de dispositifs informatiques conventionnels tels que des PC, des smartphones et des consoles de jeu.

Quels sont les dangers du metaverse ?

Bien que très beau sur le papier, le métavers pourrait toutefois se révéler désastreux pour certaines personnes. En effet, évoluer dans des mondes virtuels avec un avatar est une forme de dépersonnalisation. L’utilisateur adopte une autre identité et une autre forme. En choisissant un avatar qui nous plaît comme si c’était notre corps physique, en se sociabilisant à base de cet avatar et en ayant une seconde vie virtuelle, certains utilisateurs pourraient souffrir de problèmes d’auto-estime lors de leur retour dans le monde réel.

Le retour dans la vie réelle, avec un corps qui ne nous plaît pas, avec les difficultés du quotidien, pourrait être un dur retour à la réalité. Le besoin de retourner dans ces mondes virtuels, où nous sommes une autre personne, pourrait être chaque fois plus fort. A l’image des lanceurs d’alerte qui évoquent des problèmes d’auto-estime liés aux réseaux sociaux, les effets du métavers sur les enfants, adolescents et adultes pourrait être encore plus forts. L’effet addictif d’une telle technologie devrait aussi être étudié.

D’autres observateurs soulignent aussi le fait que le métavers pourrait être entre les mains de quelques multinationales surtout avides de profits et très peu regardantes sur le sujet des données personnelles. Ces dernières pourraient ainsi avoir un accès encore plus étendu sur nos vies.

D’autres dangers du Metavers sont pointés du doigt comme les problèmes concernant la santé physique, l’addiction ou encore de « refuge émotionnel ».

S’agira-t-il d’un autre moyen d’obtenir davantage de mes données ?

L’adhésion de Zuckerberg au métavers contredit d’une certaine manière un principe central de ses plus grands enthousiastes. Ils considèrent le métavers comme la libération de la culture en ligne par rapport aux plateformes technologiques comme Facebook, qui s’appropriaient les comptes, les photos, les publications et les listes de lecture des gens et qui échangeaient ce qu’elles tiraient de ces données.

« Nous voulons pouvoir nous déplacer facilement sur Internet, mais nous voulons aussi pouvoir nous déplacer sur Internet sans être suivis et contrôlés », a déclaré le capital-risqueur Steve Jang, associé directeur de Kindred Ventures, qui se concentre sur la technologie des crypto-monnaies. Il semble clair que Facebook veut porter son modèle économique, qui repose sur l’utilisation des données personnelles pour vendre des publicités ciblées, dans le métavers.

« Les publicités continueront d’être un élément important de la stratégie pour les médias sociaux, et elles seront probablement aussi un élément important du métavers », a déclaré M. Zuckerberg lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. Mme Petrock s’est dite préoccupée par le fait que Facebook tente d’ouvrir la voie à un monde virtuel qui pourrait exiger encore plus de données personnelles et offrir un plus grand potentiel d’abus et de désinformation, alors qu’il n’a pas résolu ces problèmes dans ses plateformes actuelles.

La cryptomonnaie : future économie virtuelle du metaverse ?

Qui dit monde virtuel, dit monnaie virtuelle. Et quelle monnaie pourrait le plus se rapprocher du modèle prôné par le Metavers ? Sans aucun doute la cryptomonnaie. La technologie de cette monnaie décentralisée semble correspondre parfaitement à l’univers du Metavers. Aussi, l’intérêt croissant envers les NFT donnent une petite idée de ce que pourrait devenir l’économie de cet univers virtuel persistant. Ils permettent d’authentifier l’achat d’un bien numérique (image, vidéo, musique mais peut être bientôt vêtements, voiture, maison virtuels ou autres accessoires virtuels). Ce qui pourrait faire émerger une véritable économie virtuelle autosuffisante avec des personnes vendant à travers le Metavers des biens numériques, ou encore des collectionneurs, des commerciaux… Préparez vos CVs virtuels pour les décennies à venir ! Nike a déjà commencé à investir sur ce point, et l’éditeur Ubisoft s’est lancé dans un business similaire. L’idée ? Avoir un objet virtuel que vous pourriez utiliser à travers l’intégralité du Métavers.

À lire aussi : tout savoir sur le fonctionnement des NFT

Est-ce vraiment l’Internet du futur ?

Le métavers semble être le véritable Graal du futur si l’on en croit les géants de la Silicon Valley. Il s’agit toutefois d’un projet dantesque qui requiert un investissement colossal mais aussi des années de recherche (entre 5 à 10 ans selon Zuckerberg). Le développement de nouvelles technologies sera aussi nécessaire. La route est donc encore longue et semée d’embûches avant que l’on puisse évoluer dans des mondes virtuels comme ceux de l’Oasis de Ready Player One ou Free City de Free Guys.

Tristan Braud, maître de conférences à l’université des sciences et de la technologie de Hong-Kong, explique de son côté que : « Faire interagir de nombreuses personnes en même temps sur la même chose est l’un des grands problèmes à résoudre. Créer un Hellfest virtuel, où 30.000 personnes se rencontrent en même temps pour regarder six ou sept scènes est impossible à réaliser aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle Epic Games a subdivisé Fortnite en différentes zones ». La quantité de standards et de protocoles à créer est aussi colossale pour que tout fonctionne.

Il faut donc réaliser que nous ne sommes qu’au commencement d’une nouvelle ère qui n’a pas encore défini ses standards. Parlerons-nous encore de metaverse dans 5 ou 10 ans ? Rien n’est moins sûr, mais le concept profond d’univers partagé va rester, aussi bien pour les utilisateurs que les entreprises et marques. Nous sommes dans une période d’expérimentation, le metaverse est pour le moment un far west virtuel exploré par différents pionniers qui espèrent y trouver de l’or. Et ils pourraient bien y arriver.

Le cycle de « hype » du metaverse, qui pourraient bien changer de forme dans les années qui suivront / via Avi Bar-Zeev

Un projet à long terme ou une utopie de nerds ?

Si l’on en croit Mark Zuckerberg et les différents acteurs qui investissent massivement dans le métavers, il s’agit véritablement d’un projet à long terme. Cependant, le défi est aussi immense et certaines embûches pourraient véritablement le faire capoter. Des inconnues pourraient aussi venir jouer les trouble-fête comme de nouvelles réglementations, un démembrement de la multinationale Meta, etc. Pour le moment, le projet ressemble donc à une utopie de nerds de la Silicon Valley mais qui se donnent les moyens financiers et le temps nécessaire pour y travailler sur le long terme.

Pour preuve, la banque d’investissement Citi prévoit une explosion du marché d’ici à 2030, évalué entre 9 et 13 billions de dollars avec pas moins de 5 milliards d’utilisateurs à travers le monde. La prédiction est ambitieuse, mais si le metaverse est effectivement l’internet de demain, alors elle pourrait bien se vérifier.