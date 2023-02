Facebook et Instagram deviennent payants : une pâle copie de Twitter Blue !

Après plus de 16 ans de gratuité et de financements basés sur les publicités, Facebook (et Instagram) vont proposer à leurs utilisateurs une offre payante baptisée Meta Verified. Sécurité, service client amélioré, visibilité, les avantages promis sont nombreux, mais valent-ils le coût ?

Après Twitter Blue et son abonnement mensuel à 7 $, voici l’offre Meta à partir de 12 $ par mois (11,99 $ pour être précis). La première question qui arrive en tête est inévitablement « Pourquoi payerais-je pour quelque chose de gratuit ?» Meta y apporte des réponses, mais sont-elles convaincantes ?

Meta Verified : quels avantages ?

Meta Verified a pour premier objectif de vérifier les identités des utilisateurs. Jusque-là rien d’anormal, tout est dans le nom. Pour ce faire, l’utilisateur devra envoyer sa carte d’identité à Facebook et Instagram à des fins d’authentification et de vérification.

Une fois cette validation d’identité faite, les abonnés profiteront d’une surveillance accrue sur leur compte (afin d’éviter les potentielles usurpations) et pourront contacter directement le service client en cas de problème.

L’accent est donc mis en grande partie sur la sécurité, mais Meta ne s’arrête pas là et propose aux abonnés une meilleure visibilité. Ainsi, en payant l’offre Meta Verified, vos messages, photos et vidéos seront davantage mises en avant par rapport au contenu des autres.

Tiens tiens tiens, mais qui se cachait derrière l’offre Meta Verified ?

À qui s’adresse l’offre payante Meta ?

Pour le moment, cet abonnement n’est ouvert qu’aux personnes âgées de plus de 18 ans et reste fermé aux entreprises. Son but initial est de répondre aux attentes des influenceurs qui se sentaient peu à peu en manque de visibilité – d’où la mise en avant des messages, vidéos, etc.

L’objectif du groupe de Mark Zuckerberg n’est donc pas de faire payer son abonnement à tout le monde, mais juste ceux pouvant en tirer un véritable intérêt. Le prix de cette offre est d’ailleurs variable selon l’appareil sur lequel vous l’achetez. En l’achetant sur la version web, vous débourserez 11,99 $, alors que si vous passez par l’application smartphone, il faudra débourser 14,99 $.

Meta Verified sera d’abord testé en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant de s’ouvrir aux États-Unis et peut-être au reste du monde (aucune information n’a été donnée sur une potentielle arrivée en France pour l’instant).

Un abonnement qui interroge

Toutefois, certaines fonctionnalités payantes interrogent : si on peut comprendre aisément le fait de payer pour obtenir une meilleure exposition et un service client dédié, il néanmoins semble étrange que la sécurité ne soit pas offerte à tous… Carolina Milanesi, analyste de Creative Strategies, estime que l’offre manque de cohérence, expliquant entre autre que « la sécurité devrait s’appliquer à tous ».

Facebook et Instagram rejoignent donc la liste des réseaux sociaux proposant une offre payante (Twitter, Snapchat, Reddit, etc.), qui y voient probablement une manière de diversifier leurs revenus et de combler le manque à gagner. Entre 2021 et 2022, Meta a enregisté 41% de baisse sur le bénéfice net…

