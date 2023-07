Meta : le plan de Facebook pour doubler Apple et Google sur la vente d’applications

Apple et Google vont devoir s’ouvrir à la concurrence concernant le téléchargement d’applications, et Facebook compte bien en profiter : on vous explique ce que cela change pour vous.

Vous téléchargez des applications sur l’App Store (iOS) ou sur le Play Store (Android) ? Cela pourrait changer très prochainement. En effet, selon The Verge, Meta prévoirait de lancer son propre espace de téléchargement d’applications directement accessible depuis Facebook. Cette annonce vient ainsi rebattre les cartes et pourrait avoir des conséquences directes sur votre portefeuille.

Un nouveau store pour des applications moins chères ?

Comme l’explique le média américain, il ne s’agirait pas à proprement parler d’un store comme on l’entend avec l’App Store ou le Play Store, mais de publicités d’applications sur lesquelles vous pourriez cliquer et télécharger directement l’application depuis Facebook sans être renvoyé sur le Play Store.

« Nous avons toujours voulu aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options renforceraient la concurrence dans ce domaine. Les développeurs méritent d’avoir plus de moyens pour faire parvenir facilement leurs applications aux personnes qui les veulent.» Tom Channick, porte-parole de Meta

Meta n’aurait – pour le moment – pas pour intention de prélever une part des revenus des applications participantes au projet.

Si cette nouvelle offre publicitaire venait à voir le jour en l’état et qu’elle devenait accessible sur iOS et Android, cela permettrait d’acheter les applications à moindre coût car Google et Apple prélèvent 30% de leurs revenus – contraignant ainsi les développeurs à en augmenter le prix d’achat.

Meta qui se lance dans les stores d’applications

Facebook peut-il réellement espérer faire son store sur iOS et Android ?

À l’heure actuelle, Apple et Google sont en droit de refuser l’offre publicitaire de Facebook. Cependant, à partir du printemps 2024, ces deux groupes devront se conformer au DMA (Digital Market Acts) – la réglementation des marchés numériques en Union Européenne – et autoriser le « slideloading ».

Le « slideloading » ? Concrètement, il s’agit d’ouvrir les stores d’application à la concurrence et de laisser le choix au consommateur de passer par tel ou tel magasin d’applications. Pour le moment, Apple est complètement fermé à d’autres stores d’applications et Google autorise le téléchargement d’applications tierces non sans vous afficher un message terrifiant « êtes-vous sur de vouloir laisser cette application modifier votre appareil ? ».

L’Union Européenne considère que Google et Apple abusent de leur position dominante et que cela impacte :

Les consommateurs : qui paient leurs applications plus chères,

: qui paient leurs applications plus chères, Les développeurs : pour qui il est essentiel de figurer sur ces stores quitte à ne pas se rémunérer convenablement…

Meta a donc une carte à jouer : affaire à suivre.