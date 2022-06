Meta dévoile un concept de casque de réalité virtuelle futuriste

L’entreprise Meta vient de publier une vidéo conceptuelle présentant ce à quoi pourraient ressembler les futurs casques Meta Quest. Celui-ci serait contrôlé, non pas à l’aide de manettes, mais grâce à des capteurs au bout des doigts.

On connait depuis longtemps l’ambition de Mark Zuckerberg de développer le Metaverse. Plutôt cette semaine, l’entreprise communiquait sur la possibilité de créer un avatar photoréaliste grâce à votre iPhone. Meta ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin : aujourd’hui elle dévoile dans une vidéo conceptuelle, ses ambitions concernant l’avenir du Meta Quest, son casque de réalité virtuelle.

Avec son design très futuriste, ce casque VR vous plonge au cœur du metaverse. L’expérience imaginée par Meta semble encore plus réaliste et précise qu’avec les précédents modèles, puisqu’elle ne nécessite plus l’usage de manettes, mais recourt à de simples capteurs positionnés sur le bout des doigts.

Un nouveau Meta Quest encore plus performant

Si vous avez déjà eu un Meta Quest entre vos mains, alors vous devez vous rappeler sa taille conséquente. Ici, il n’en est rien, puisque le casque présenté au cours de la vidéo semble bien moins épais que ceux présents sur le marché. Comme son ainé, il garde la fameuse couleur blanche désormais typique de l’identité visuelle de Meta.

Outre le design plus minimaliste, la vidéo conceptuelle montre également une nouvelle façon d’utiliser les casques VR. Ici, il n’est plus question de tenir des manettes entre ses mains. L’interaction avec le monde virtuelle se faisant grâce à des capteurs positionnés sur le bout des doigts. Cette nouvelle technologie, qui n’est pour l’instant qu’une simple vue de l’esprit, offrirait plus de précision et rendrait l’expérience bien plus réaliste. On la voit d’ailleurs utilisée par une étudiante en médecine, lors d’une simulation d’opération chirurgicale.

Et si le Meta Quest devenait un objet du quotidien ?

Cette vidéo est en réalité bien plus qu’un simple projet révélant un concept de nouveau casque VR. En choisissant de recourir à des situations du quotidien mettant en scène des étudiants et professeurs, Meta dévoile un avant-gout d’un avenir pas si lointain. Un monde où le metaverse est utilisé à des fins pédagogiques.

Meta's new concept video shows a vision of the metaverse with a futuristic headset design.https://t.co/cMLTF6xoYV pic.twitter.com/iKX2OISu1C — UploadVR (@UploadVR) June 16, 2022

Cette vidéo tend à montrer que le Meta Quest n’est pas réservé qu’aux gamers, mais peut également servir la société. Bien que ce projet idyllique semble réaliste, il faudra patienter de nombreuses années avant de pouvoir vivre des expériences aussi immersives.