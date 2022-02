Si vous êtes un amateur de réalité virtuelle, l’année 2022 se révèle très prometteuse avec la sortie du PS VR 2, le nouveau casque de Sony. Cependant, est-il meilleur que le Meta Quest 2, le dernier modèle d’Oculus ? Découvrez-le avec notre comparatif.

Dans le monde de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, ces dernières années se sont révélées très prolifiques avec une multitude de nouveaux équipements de d’améliorations. Un phénomène qui tend à s’accélérer. Résultat ? Il peut parfois être difficile de s’y retrouver entre les différents équipements ! Comment savoir si un casque de réalité virtuelle est vraiment celui dont on a besoin ? Dans cet article, vous trouverez le résultat d’une « confrontation » entre le PS VR 2 et le Meta Quest 2.

C’est quoi le PS VR 2 ?

Le PS VR 2 est encore une promesse. Le nouveau casque de Sony a été officialisé au mois de février 2021. Il doit succéder au premier casque, qui avait été un véritable succès. Mais il n’est pas encore disponible, même si le CES 2022 a permis d’y voir beaucoup plus clair. Désormais, on sait que le nouveau casque VR de Sony, destiné à offrir un nouveau niveau de réalité virtuelle pour accompagner la PS5 devrait être lancé d’ici à la fin de l’année 2022. La date précise n’a toutefois pas encore été révélée. Dans ce domaine, Sony se révèle notamment particulièrement exposé à la pénurie des composants qui touche aussi la PS5.

C’est quoi le Meta Quest 2 ?

L’Oculus Quest 2, lancé en 2020 a changé de nom. Quand Facebook a changé de nom, la marque Oculus a été supprimée et le casque se renomme désormais Meta Quest 2. Il s’agit d’un modèle qui a déjà fait ses preuves, offrant une très belle fiche technique. Parmi ses points forts régulièrement mis en avant, on trouve le fait qu’il soit tout-en-un sans fil, le design, la puissance, le prix, le roomscale ou encore le contrôle avec les mains. C’est sans aucun doute le modèle proposant aujourd’hui dans le monde de la réalité virtuelle le meilleur compromis prix-qualité.

Fiche technique : avantage PS VR 2

Pour l’instant, l’ensemble des détails concernant le PS VR 2 est encore inconnu. Cependant, Sony en a dit un peu plus à l’occasion du CES 2022 et les fuites se multiplient. Des informations qui contribuent à un portrait-robot général du futur casque de réalité virtuelle.

Or, quelques innovations de Sony ont de quoi donner le tournis (et l’avantage dans ce duel). Les écrans OLED afficheront l’image en 4K en standard HDR. On trouve aussi le rendu foveal pour simuler la vision périphérique de l’œil humain. Sony mise aussi sur le suivi oculaire avancé avec une caméra infrarouge. On devrait donc trouver des contrôles basées sur le regard ou des interactions toujours plus intuitives. Les quatre caméras au sein du casque devraient pouvoir aussi suivre nos mouvements et la position de notre corps. Jusque-là, c’était surtout l’accent sur la direction vers laquelle on regarde qui était mis en avant.

De son côté, le Meta Quest 2 paie son ancienneté. Lancé en 2020, il aura deux ans au moment de la sortie du PS VR2, ce qui représente une éternité dans le secteur des nouvelles technologies et de la réalité virtuelle. C’est donc aussi pour cette raison que sa fiche technique semble être un peu en deçà de ce que va proposer Sony. Attention toutefois, le projet Meta Quest 3 (et Meta Quest Cambria) pourraient encore rebattre les cartes dans un avenir particulièrement proche.

Dans le détail, on va ainsi trouver les différences suivantes entre les deux appareils :

Sony propose un écran OLED avec une résolution de 2000 x 2040 par œil. De son côté Meta Quest offre un écran LCD avec 1832 x 1920 par œil. Sony domine aussi avec le rafraichissement (120 HZ contre 90 Hz). Pour ce qui est du FOV (Field of view), avantage Sony avec 110 contre 90 degrés. Le moteur de vibrations du PS VR 2 pour les retours physiques au niveau du casque et haptique pour les contrôleurs constituent aussi des arguments de poids. C’est un paramètre clé d’un point de vue de l’immersion et des sensations de jeu pour de nombreux utilisateurs.

Pour ce qui est des caméras et du tracking en revanche, c‘est un match nul entre les eux appareils, tout comme les branchements audios. La technologie Tempest 3D Audiotech de Sony pourrait toutefois constituer un avantage pour le PSVR 2.

Le Meta Quest 2 conserve l’avantage niveau connectique puisqu’il est utilisable sans fil (ou avec l’Oculus Link) alors que le PS VR 2 sera connecté en USB-C. C’est une montée en gamme par rapport à la multitude de câbles du PS VR, mais il reste encore une vraie différence entre les deux. Les thématiques de batterie, de stockage ou de processeur rendent la comparaison impossible puisque le PS VR 2 s’appuie sur la PS5.

La disponibilité : avantage Meta Quest 2

Si vous voulez acheter tout de suite votre casque de réalité virtuelle, alors il n’y a pas vraiment de question à se poser. Le Meta Quest 2 est disponible immédiatement. Si vous le commandez sur le site de Meta en France, vous le recevrez en quelques jours. De son côté, le PS VR 2 ne sera pas disponible avant la fin de l’année au mieux. Par ailleurs, au vu des nombreuses difficultés pour accéder une PS5, pouvoir disposer des deux éléments pourrait bien relever du véritable défi en 2022.

La compatibilité : avantage Meta Quest 2

Dans ce domaine là, il n’y a vraiment aucune question à se poser. Si dans le domaine du catalogue pur, Sony propose un très haut niveau de qualité et un vaste choix, la rétro-compatibilité est un problème de taille. En effet, Sony l’a déjà annoncé. Le PS VR 2 sera uniquement compatible avec la PS5. Si vous avez une PS4, il faudra vous contenter du premier modèle. Par ailleurs, le PS VR 2 ne devrait pas être compatible avec des autres plateformes. Un choix qui limite considérablement les options des joueurs mais fait sens pour la stratégie de Sony qui veut vraiment mettre l’accent sur son propre écosystème. Bonne nouvelle toutefois, vous pourrez bien jouer aux jeux du PS VR sur le PS VR 2.

En comparaison, Meta Quest 2 vous permet de profiter des jeux qui ont été développés pour Meta Quest 2 mais aussi l’Oculus première génération. Si le catalogue d’expériences en réalité virtuelle est déjà conséquent, il permet aussi de jouer à des jeux PC en réalité virtuelle aussi. C’est possible grâce à USB Link qui utilise un câble USB mais aussi avec Air Link, la version sans fil. Attention, vous aurez tout de même besoin d’un ordinateur compatible avec une fiche technique suffisamment relevée.

Le prix : avantage Meta Quest 2 ?

Si vous achetez aujourd’hui sur Internet le casque Meta Quest 2, il vous coûtera de 349 à 449 € selon la mémoire de stockage. Des offres qui sont régulièrement proposées par les sites de e-commerce permettent de réduire la facture ou d’acquérir des accessoires à moindre prix.

Qu’en est-il du PS VR 2 ? Pour l’instant, le prix constitue encore une interrogation majeure. A titre d’information, le PS VR première génération a été commercialisé à 399 € lors de son lancement en France en 2016. On peut probablement parier que le PS VR2 devrait être plus cher. Il s’agit d’un bond en avant technologique et la pénurie des composants fait augmenter les prix. En revanche, la barre symbolique des 500 euros ne devrait pas être dépassée. Sony pourrait aussi casser ses prix pour attirer les clients. Dans tous les cas, l’offre devrait rester plus élevée que le Meta Quest 2 puisqu’il faut aussi absolument acheter la PS5. De quoi en faire un investissement XXL. La réponse définitive dans quelques mois.

