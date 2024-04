Le Meta Quest 2 est 15 fois moins cher que l’Apple Vision Pro sur amazon grâce une promo inratable

Profitez de l’offre Amazon : le Meta Quest 2 est à -23%. Embarquez dans la réalité virtuelle sans attendre.

Vous connaissez sûrement le casque VR Apple Vision Pro, mais le Meta Quest 2 mérite aussi qu’on s’y attarde. Ce casque vous plonge dans la réalité virtuelle sans nécessiter d’équipement supplémentaire et se présente comme une option bien plus abordable. Facile à configurer et intuitif, il est parfait pour une gamme d’activités allant des jeux au fitness, jusqu’aux rencontres en réalité virtuelle.

Entrer dans la réalité virtuelle avec -23%

Actuellement disponible sur Amazon, le Meta Quest 2, est proposé à un tarif de 229.99€ au lieu de 299.99€. Soit une belle réduction de 23%, et 70€ d’économies dans votre poche !

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez le Meta Quest 2 à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 299.99€, mais vous le paierez à 229.99€

À noter : en plus des -23% la livraison est offerte !

Faut-il envisager l’achat du Meta Quest 2 ?

Pour ceux qui cherchent à s’immerger dans la réalité virtuelle avec facilité, voici ce que propose le Meta Quest 2 :

Qualité d’Affichage

Le Meta Quest 2 dispose d’un écran LCD qui offre une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil. Cette qualité d’image permet de voir les détails clairement et rend les graphismes plus immersifs. Vous pouvez aussi ajuster l’écart entre les lentilles pour mieux adapter l’écran à vos yeux, ce qui rend l’utilisation plus confortable.

Capacités et Stockage

Le casque fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, adapté pour la réalité virtuelle, avec 6 GB de RAM, ce qui aide à faire tourner les jeux sans ralentissement. Vous avez le choix entre 128 ou 256 GB de stockage pour installer plusieurs jeux et applications.

Son et Interactivité

Les haut-parleurs intégrés du Quest 2 produisent un son 3D qui vous aide à vous immerger dans l’environnement virtuel. Les contrôleurs ont été conçus pour être faciles à tenir et précis dans le suivi de vos mouvements, et le casque peut même suivre vos mains sans besoin de contrôleurs dans certains cas.

Connexion et Utilisation

Le Quest 2 utilise le Wi-Fi 6, ce qui assure une connexion rapide et stable, importante pour jouer en ligne ou streamer du contenu VR. La configuration du casque est simple : il vous suffit de le connecter à votre smartphone avec l’application Meta pour commencer à jouer.

Capacité de la batterie Batterie intégrée de 3640 mAh Résolution d’affichage 1832 x 1920 pixels par œil Ajustement IPD Manuel avec trois réglages (58 mm, 63 mm, 68 mm) Audio Haut-parleurs intégrés pour un son positionnel 3D Poids Environ 503 grammes Garantie 2 ans

Les plus Design élégant et moderne

Prix plus qu’abordable

Large bibliothèque d’application VR

Qualité sonore Les moins Obligatoire de se connecter avec un compte Facebook.

En bref, le Meta Quest 2 est parfait pour ceux qui souhaitent découvrir la réalité virtuelle. Ce casque VR vous plonge directement dans l’action et offre une expérience immersive dans une variété d’univers virtuels, le tout avec une configuration simple et rapide.