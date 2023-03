Meta contraint de délaisser le métaverse face à la popularité autour de ChatGPT et Bard

Dans un message posté sur Facebook, le PDG de Meta annonçait la réorientation stratégique du groupe, passant alors de la conquête du métaverse à la course vers l’IA.

Dans son communiqué du 14 mars, Meta annonçait supprimer à nouveau 10 000 postes supplémentaires – portant le nombre de licenciements à plus de 20 000 en quelques mois. Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ces licenciements et ont contribué à éclipser une information primordiale : la mise en retrait de son investissement dans le métaverse et sa réorientation vers l’IA.

L’IA : le nouveau centre d’intérêt de Meta

Dépensant un milliard de dollars dans le développement de son espace virtuel immersif d’envergure, rien ne présageait un désengagement dans ce projet. Pourtant, les premiers licenciements donnaient déjà quelques indices sur la nécessité pour Meta de changer de stratégie.

« Nous nous concentrons sur le long terme. Cela signifie que nous investissons dans des outils qui nous permettront d’être plus efficaces pendant de nombreuses années, et pas seulement cette année – qu’il s’agisse de créer des outils d’intelligence artificielle pour aider les ingénieurs à écrire un meilleur code, plus rapidement… » Mark Zuckerberg dans son post Facebook du 14 mars

Lorgnant sûrement du côté de Microsoft et OpenAI, la société de Mark Zuckerberg semble faire de l’intelligence artificielle la priorité de sa nouvelle stratégie pour 2023 : « l’année de l’efficacité » selon son PDG. « Nous utilisons l’IA pour vous aider à vous exprimer de manière créative et à découvrir de nouveaux contenus », insiste-t-il en précisant que son « plus gros investissement consiste à faire progresser l’IA et à l’intégrer dans chacun de nos produits. »

Pourquoi Meta abonne le métaverse ?

Faisant face à une baisse drastique de ses revenus publicitaires et aux doutes de ses actionnaires, Mark Zuckerberg est forcé de constater que les comptes de sa société ne vont pas dans le bon sens. Et puisque son métaverse Horizon Worlds, près de deux ans après son lancement, n’a pas reçu le succès escompté, le choix de Meta de choisir de se lancer dans la course à l’IA est devenu évident.

Conséquences directes : le PDG de Meta lançait une offre payante « Meta Verified » pour générer un peu plus d’argent et licenciait en parallèle des milliers d’employés afin d’alléger ses dépenses. Malheureusement, les économies générées furent trop minimes pour combler les pertes et Meta a été contraint de revoir sa stratégie de fond en comble.

« Depuis que nous avons réduit nos effectifs l’année dernière, l’un des résultats surprenants est que beaucoup de choses sont allées plus vite. Rétrospectivement, j’ai sous-estimé les coûts indirects des projets moins prioritaires. » Mark Zuckerberg

Désormais en retrait dans l’actualité et déchainant beaucoup moins les passions qu’auparavant, le métaverse et la réalité virtuelle se sont fait voler la côte par les intelligences artificielles dites « génératives » à l’image de ChatGPT, Bard, D-ID, etc. Probablement désireux de surfer sur l’engouement collectif pour ces IA et rassurer ses investisseurs, Meta semble décidé à se lancer dans la course de l’IA, quitte à faire de son métaverse un lointain Horizon…