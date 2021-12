Meta (Facebook) est élu pire entreprise de l’année 2021

Meta, nouveau nom du géant des réseaux sociaux et de la réalité virtuelle Facebook, a été élu pire entreprise de l’année 2021 par la communauté de Yahoo Finance. Il faut dire que 2021 fut une année particulièrement controversée pour le membre des GAFAM.

Il n’est pas bien difficile d’attirer la haine sur internet, c’est un fait dont nous sommes tous Ô combien conscients. Cependant, pour une entreprise, c’est souvent le reflet de nombreuses décisions controversées ou de polémiques qui n’ont jamais été vraiment résolues. Meta, anciennement Facebook, en fait les frais en cette fin d’année 2021, où le bilan est accablant : ce fut une période riche en annonces, mais aussi en procès.

Meta est la pire entreprise de 2021 selon Yahoo Finances

Yahoo Finances a ses petites traditions, et notamment le fait de choisir la meilleure et la pire entreprise de l’année au cours des fêtes. Pour la première catégorie, les performances des actions boursières sont le principal argument, et c’est Microsoft qui l’emporte après avoir connu une croissance de 53% du prix de ses actions en date et une capitalisation record à 2 milles milliards de dollars. Mais pour la pire, c’est à la communauté de s’exprimer. Et celle-ci a choisi Facebook, ou plutôt son nouveau nom Meta. En second, on retrouve le géant de l’e-commerce chinois Alibaba.

La pire place donnée à Meta n’est pas vraiment étonnante. Particulièrement aux Etats-Unis, l’entreprise n’a jamais cessé d’être dans la tourmente cette année. Tout d’abord alors que les autorités américaines ont commencé à étudier son cas dans le cadre d’une enquête sur un comportement anti-concurrentiel. La crainte mise en avant : que Facebook achète ses concurrents avant de subir la moindre pression, comme ce fut le cas avec WhatsApp ou encore Instagram. Puis il y eut les révélations de Frances Haugen, qui est apparu devant un tribunal pour révéler que le réseau social Facebook avait volontairement fermé les yeux sur son impact lors des élections présidentielles de 2016 et au-delà.

Cela n’a pas pour autant empêché l’entreprise de dévoiler il y a quelques mois de cela son nouveau nom, Meta, mais surtout sa nouvelle ambition : créer le Métavers. Mark Zuckerberg veut transposer toute l’expérience physique humaine dans de nouveaux mondes virtuels, à l’image du film Ready Player One, et compte sur ses prochains casques Meta Quest 3 en partie pour cela. Mais là encore, la vision a été au centre de tous les débats : après tant de problèmes au fil des dernières années, difficile d’offrir ses données sensibles à une telle entreprise.

Qui aujourd’hui peut se dire être fan de Facebook ? Malgré tout, 30% des lecteurs de Yahoo Finance ont confiance dans le fait que Meta pourra renverser la vapeur et regagner la confiance de ses utilisateurs. Notamment par le biais d’admissions, d’excuses, et de dons charitables. Mais si les Etats-Unis sont prêtes à passer l’éponge, rien ne dit que le public européen sera du même avis. La Commission européenne commence elle aussi à regarder le cas Facebook de plus près, et Frances Haugen a été invitée à témoigner devant le Parlement européen en novembre. Là où la culture américaine peut facilement oublier les errances des entreprises, il n’est pas dit que celle européenne soit aussi clémente. Auquel cas, la controverse pourrait regagner en puissance à mesure que les pays européens, notamment la France, prennent possession du dossier.