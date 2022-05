Meta prévoit de sortir non pas un, mais quatre casques VR d’ici 2024. Un modèle haut de gamme est même déjà prévu et devrait être lancé en septembre prochain.

C’est dans le magazine «The Information» que la feuille de route de Meta aurait fuité. En effet les ingénieurs de Meta seraient en pleine préparation de quatre casques VR qui devraient contribuer à relancer la machine et concrétiser encore plus le Metaverse avec de nouveaux dispositifs de réalité virtuelle. Alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg travaille activement sur des lunettes dédiées à l’AR (réalité augmentée), la réalité virtuelle n’en est pas pour autant mise de côté, bien au contraire. L’avenir des casques Oculus est en marche et leur sortie devrait se faire courant 2024.

4 casques de réalité virtuelle en développement chez Meta

Deux modèles haut de gamme

Après le succès du Meta Quest 2 (qui s’est vendu à 8,7 millions d’unités en 2021) la maison mère de Facebook envisage la sortie de 4 casques VR. Le premier d’entre eux est connu sous le nom « Projet Cambria », avec une première version nommée Acata qui doit arriver dans les rayons en septembre. Le casque avait par ailleurs fuité sur le net et l’analyste Brad Lynch avait partagé des rendus 3D de celui-ci laissant clairement entrevoir à quoi pourrait ressembler son design.

Cette version améliorée du Meta Quest 2 est un produit très haut de gamme qui sera commercialisé à plus de 800 dollars. D’après les rumeurs, le casque serait équipé de deux écrans mini-LED de 2,48 pouces avec une définition de 2160 x 2160 pixels.

Avec ce modèle Meta cible particulièrement les professionnels : en effet, le casque serait équipé de deux écrans mini-LED de 2,48 pouces avec une définition de 2160 x 2160 pixels. Des images en haute résolution qui devraient permettre aux professionnels de s’en servir pour répondre aux e-mails, coder, etc. Le casque sera aussi équipé d’une fonctionnalité intitulée full-color passthrough permettant au système de suivre le mouvement des yeux et reconnaître les expressions faciales permettant à l’utilisateur de vivre l’expérience d’une réalité mixte.

Son successeur, le Funston, serait déjà à l’étude pour un lancement prévu en 2024. Aucune information pour le moment n’a été divulguée concernant son design, ses performances ou encore son prix qu’on imagine lui aussi assez élevé puisqu’il fait partie des deux modèles haut de gamme de la feuille de route de la marque.

Deux modèles plus accessibles

Bien entendu, Meta a aussi pensé aux utilisateurs qui n’ont pas les moyens de se payer des casques haut de gamme; c’est pourquoi deux modèles plus accessibles sont aussi en cours de développement. Le modèle Stinson, prévu pour 2023 suivi par le modèle Cardiff, attendu pour 2024. Contrairement aux modèles précédents, ces casques s’adressent avant tout aux débutants et aux joueurs.

Meta veut populariser la VR

Mark Zuckerberg l’a bien compris : l’avenir du Métaverse dépend entre autres de la démocratisation des casques VR, qui peinent encore à se faire une place chez des utilisateurs lambdas.

Pour populariser ses casques, Meta ouvrira à partir du 9 mai son tout premier espace de vente physique au sein même de son campus basé à Burlingame, en Californie. L’occasion pour les consommateurs d’essayer les différents appareils de réalité augmentée et virtuelle et pourquoi pas, s’ils sont convaincus, de passer à l’achat.

Photo du premier Meta Store basé en Californie

Des démos interactives de quelques jeux VR seront aussi prévues, parmi lesquels Beat Saber, Real VR Fishing ou encore Supernatural, pour ensuite être retransmises sur un écran LED incurvé.

D’autres projets sont en préparation pour Meta, en plus de ses casques VR l’entreprise planche en parallèle sur le « Projet Nazare » des lunettes AR attendues dès 2024.