Messenger de retour sur Facebook : les grandes retrouvailles après 9 ans de séparation

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, vient d’annoncer le test d’intégration de Messenger dans l’application mobile Facebook. De grandes retrouvailles depuis que la plateforme avait décidé en 2014 de dissocier l’accès à la messagerie instantanée de son réseau social.

En 2014, Messenger était devenue l’application la plus détestée des catalogues de Google Play et de l’App Store. En cause : beaucoup de “Facebookiens” avaient jeté l’opprobre sur le réseau social et sa décision de séparer le service de messagerie instantanée sur une autre application baptisée “Messenger”.

Mais voilà que 9 ans plus tard, Meta semble vouloir rétropédaler et ainsi satisfaire ceux qui se sont sentis obligés de télécharger l’application tant contestée. Le responsable du réseau social Tom Alison a annoncé dans un billet de blog : “Nous sommes en train de tester la possibilité de permettre aux utilisateurs d’accéder à leur boîte de réception Messenger directement depuis l’application Facebook, et nous étendrons ce test à plus d’utilisateurs très prochainement”.

Facebook et Messenger, des retrouvailles tant attendues…

Pourquoi ce changement de cap soudain ?

À l’époque, Mark Zuckerberg avait justifié que “sur mobile, chaque application ne peut se concentrer que sur une seule chose” mais à l’heure des “SuperApps” et le regroupement progressif de plusieurs types de services au sein d’une même application, Facebook a dû revoir ses plans. Il faut dire que la grande plateforme n’est plus en mesure d’imposer ses codes à mesure que sa position sur le marché s’érode.

Cela peut paraitre un détail, mais la progression du nombre d’utilisateurs de Facebook connaît une légère stagnation depuis 2021…

Pour Tom Alison, “contrairement à ce que l’on dit, Facebook n’est ni mort ni mourant, mais bien vivant et prospère avec 2 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens”. Et ce dernier compte bien les fidéliser en favorisant le partage de contenus via messagerie, une tendance qui se confirme dans les usages. “Sur Instagram, les gens partagent déjà les Reels près d’un milliard de fois par jour par le biais de DM, et sur Facebook, nous constatons que le partage privé des Reels est également en forte croissance”, justifie Tom Alison.

Évidemment, Facebook se retient bien de mentionner que cette fonctionnalité est déjà mise en avant chez la concurrence. Au hasard, on pourrait citer TikTok, qui séduit de plus en plus de jeunes et fait manifestement de l’ombre aux plateformes historiques.