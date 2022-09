NordVPN

Qui ne connaît pas NordVPN ? Le célèbre VPN revendique plus de 14 millions d’utilisateurs, et pour cause. Pour un tarif agressif de 3,49€/Mois, il propose de solides prestations, tant sur le plan de la sécurité que sur le choix et la rapidité des serveurs.

Côté connexion, on constate que NordVPN est un VPN extrêmement rapide tant pour la connexion à des serveurs de proximité que pour des serveurs distants géographiquement. Enfin, il est compatible avec la majorité des supports de jeux actuels à savoir la PS4, PS5, Xbox Series X et S, Xbox One, Xbox 360 et les traditionnels PC et Mac.

🔍 Pour en savoir plus, voici notre test de NordVPN

Faut-il choisir NordVPN ? Achetez si … Vous recherchez un VPN peu cher et polyvalent

Vous souhaitez un VPN avec un grand nombre de serveur, idéal pour trouver le gaming puisque cela multiplie les possibilités de trouver le serveur qui vous conviendra

L’aspect sécurité est important pour vous N’achetez pas si … Vous souhaitez un SAV en français et réactif, car l’assistance technique de Nord VPN est généralement difficile à contacter

