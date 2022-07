Proton VPN

Un VPN efficace pour le streaming

Prix 4€ / mois pour 1 mois

24€ / mois pour 1 an

Proton VPN est réputé avant tout pour ses garanties de confidentialité et de protection des données. Mais il se révèle un choix pertinent pour les activités de streaming. Ce logiciel VPN propose en effet un « smart protocol » de connexion qui le classe parmi les plus rapides du marché. Il est possible de visionner des films et vidéos en HD ou 4K sans contrainte avec Proton VPN. Certes, il ne fait pas partie des plus gros VPN, mais il couvre 63 pays avec plus de 1800 serveurs.

VOIR LA PROMO SPECIALE protonvpn Voir l’offre