A DO A16+

Le meilleur vélo pliable pas cher

Prix 699€

C’est le vélo le plus abordable de la gamme pliable de ADO. Affiché à moins de 700€, le ADO A16+ n’en reste pas moins un modèle performant aux bonnes caractéristiques : alliage d’aluminium, batterie fiable et bien intégrée ainsi que grosse puissance d’accélération. Pour un si bas prix, on en demandait pas tant.

Les plus Son poids et sa compacité

Son prix défiant toute concurrence

Sa puissance pour de l’entrée de gamme Les moins Le verrouillage de la batterie peu pratique

L’autonomie un peu juste

Acheter le ADO A16+ au meilleur prix

Caractéristiques principales