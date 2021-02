Depuis maintenant plus d’une décennie, les téléphones intelligents ont considérablement amélioré notre niveau de vie. Ces appareils multifonctions aux écrans tactiles (qui admettent l’usage d’un stylet) et au système d’exploitation adapté (IOS, Microsoft, Android…) nous ont en effet rendu de fiers services : assistance numérique, photos, vidéos, navigation internet, courriels, géolocalisation et pléthores d’applications qui nous accompagnent au quotidien… tant que notre réseau Wi-Fi ou mobile fonctionne ! Dans le sillage des iPhones, les smartphones Android sont désormais réputés pour leur qualité, leur durabilité, leur rapidité et leur adaptabilité. Ainsi, en Occident, nous avons pris l’habitude d’avoir un deuxième cerveau dans la main. Les plus sophistiqués coûtent, certes, dramatiquement cher, mais les milieu de gamme présentent souvent un rapport qualité/prix démentiel. En 2021, comment trouver le téléphone intelligent avec le plus haut QI ? Voici quelques pistes pour choisir parmi les smartphones Android.

Les grandes marques de smartphones réputées sous Android

Voici un bilan des firmes les plus fiables et les plus prospères sur le marché, notre petit top 10 des incontournables.

Marques les + populaires No kia : la multinationale de télécommunication finlandaise existe depuis… 1865 (3 ans après la publication des Misérables) ! Après l’industrie papier , la firme nous a offert nos premiers mobiles dans les années 90… Nostalgie mise à part, le nouveau Lumia 1020 a de quoi surprendre !

Samsung : générateur sud coréen de flagships, ce fabricant brille avec sa gamme nommée Galaxy , dont les générations se succèdent et supplantent toujours nettement les précédentes. À ce titre, le Galaxy S21 Ultra peut vous donner des frissons…

Huawei : l’entreprise chinoise qui sait tout faire. On l’apprécie beaucoup pour la qualité de ses smartphones milieu de gamme , mais l’on peut monter très haut sur le degré de sophistication, notamment avec le Mate 40 Pro …

One Plus : une autre marque chinoise qui a déjà fait son trou depuis 2014 dans le domaine des téléphones intelligents. Son dernier bébé : le One Plus Nord.

Oppo : en partenariat avec BBK Electronics, Oppo existe depuis 2004. On la connaît en France pour ses trois gammes de téléphones, Find, R et A, et Reno. Le Find X2 Pro constitue peut-être son meilleur modèle… Les nouveaux acteurs R ealme : c’est le petit dernier, que l’on peut dater de 2018 , et qui a commencé en tant que sous-marque d’Oppo . En France, on attend au tournant son dernier modèle : le Realme X7 !

Vivo : également issue de la société chinoise BBK Electronics, cette branche devenue indépendante s’est hissée à la cinquième place mondiale des fabricants de téléphones intelligents . Sa nouvelle œuvre phare est le Vivo X51 .

Fairphone : cette marque néerlandaise de téléphones a fait le pari de concevoir des appareils respectueux de l’environnement. Les réparations et les mises à jour sont prévues pour éviter d’en racheter un à chaque génération nouvelle . À ce titre, le Fairphone 3 semble convaincre !

Xiaomi : créée en 2010 , cette énième entreprise chinoise de notre classement s’est déjà fait une place confortable dans les produits high-tech et électroménager. Une excellente solution pour les entrées de gamme. Cela dit, le Xiaomi Mi 10 Pro rivalise avec les appareils les plus audacieux !

Google : on ne vous présente plus l’entreprise du célèbre moteur de recherche… Toujours avide de jouer sur tous les marchés, Google s’est très honorablement démarqué avec sa série Google Pixel.

Comment bien choisir son smartphone Android ?

Maintenant que nous vous avons bien fait saliver avec des grands noms de l’industrie, voici tout de même quelques points de méthodes pour bien choisir votre appareil…

Si vous manquiez d’inspiration, n’hésitez pas à venir choisir votre modèle parmi les meilleurs smartphones avec prise jack !

Combien je veux mettre dans mon Android ?

En premier lieu, pensez à votre budget. Aujourd’hui, même si les smartphones sont accessibles, ils restent un investissement dépassant facilement les 150€. En outre, si vous les protégez (et vous seriez bien avisé(e) de le faire), cela peut rajouter une bonne trentaine d’euros à la facture. En principe, les marques citées plus haut ne vous trahiront pas sur le rapport qualité/prix, même si les téléphones approchant les 1 000€ tiennent leur plus values de détails, certes impressionnants, mais superfétatoires. Quoi qu’il en soit, niveau prix, les Android ont tendance à être plutôt avantageux sur le marché, comparativement aux produits Apple…

Quelques caractéristiques à vérifier sur un smartphone

Comment procéder au rapide état des lieux d’un modèle de téléphone qui vous ferait envie ? En fait, il s’agit de regarder :

le design, et pas uniquement au sens esthétique, mais plutôt ergonomique (placement des boutons, du haut-parleurs, présence de prise jack, etc.) ;

et pas uniquement au sens esthétique, mais plutôt ergonomique (placement des boutons, du haut-parleurs, présence de prise jack, etc.) ; la capacité de stockage : ce que vous avez déjà sur le téléphone (32GB est déjà pas mal, mais vous pouvez monter à 64 GB), compatibilité ou non avec les micro-SD, etc.

: ce que vous avez déjà sur le téléphone (32GB est déjà pas mal, mais vous pouvez monter à 64 GB), compatibilité ou non avec les micro-SD, etc. la batterie : vérifiez bien l’autonomie, le temps de charge, le type de chargeur et les indices de fragilité (les avis d’utilisateurs sont très utiles pour ça) ;

: vérifiez bien l’autonomie, le temps de charge, le type de chargeur et les indices de fragilité (les avis d’utilisateurs sont très utiles pour ça) ; la qualité d’écran : qui comprend bien entendu la définition, mais également la largesse et la nature (LCD, OLED, etc.) ;

: qui comprend bien entendu la définition, mais également la largesse et la nature (LCD, OLED, etc.) ; les capteurs photo : il est bon de checker le nombre de capteurs mais également les divers formats possibles pour la photo comme la vidéo, sans compter la finesse de l’image

: il est bon de checker le nombre de capteurs mais également les divers formats possibles pour la photo comme la vidéo, sans compter la finesse de l’image les performances, que vous pourrez vous figurez avec le modèle de processeur (Qualcomm Snapdragon, par exemple) et la RAM (au moins 4GB)

Quel avenir (proche) avec les smartphones Android ?

Il semblerait que les marques que nous avons citées nous réservent encore des surprises. D’ailleurs, il paraît que l’arrivée de la 5G nécessiterait, pour en profiter, de changer de modèle au profit d’un appareil adapté. Hormis ce bouleversement à venir, les téléphones intelligents entament un virage serré vers les écrans pliables. Encore extrêmement chers, ces téléphones, qui se changent en mini-tablettes, sont néanmoins très prometteurs. Nous vous invitons donc, pour terminer cet aperçu en beauté, à venir faire un tour sur notre comparatif des meilleurs smartphones pliables !