Si vous vous êtes arrêté sur ce site, c’est sûrement que vous aimez l’un des sports les plus sous-cotés en France, le volleyball. Un problème : regarder gratuitement et en direct streaming la ligue A, la ligue des champions ou les matchs internationaux tient de l’exploit. La mission, si vous l’acceptez, est de réussir le pari de trouver une diffusion en direct sur internet avant la fin de votre match. Et pour vous aider, voici tous les diffuseurs officiels — et officieux — qui vous permettront de profiter de votre match gratuitement sans en louper une partie.

L'astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l'abonnement à un VPN.

L’Équipe, pour les matchs internationaux

Le premier diffuseur est déjà bien connu de tous. La chaine l’Équipe possède les droits de diffusion pour tous les matchs internationaux de l’équipe de France de volleyball. Voir Ngapeth au côté de Grebennikov et Jean Patry ne peut se faire que via le canal 21 de votre télévision ou sur le site internet de la chaine. Et bonne nouvelle, l’accès à ce diffuseur est gratuit. Il est donc possible d’y accéder facilement et sans débourser le moindre centime. Plus précisément, vous pouvez visionner avec l’Équipe :

La ligue des Nations masculine — la France étant le récent champion en titre

Le championnat du monde masculin et féminin

Le championnat d’Europe masculin et féminin

Le tournoi de Qualification Olympique (TQO)

Sport en France et France Télévision pour la ligue A de volleyball

Si vous ne connaissez pas encore Sport en France TV et que vous êtes fan de sports, vous allez nous adorer. Cette chaîne de télévision appartenant au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est disponible gratuitement sur internet, mais aussi sur votre télévision. Elle offre la possibilité de suivre un très grand nombre de matchs de sports allant de la boxe à la pelote basque en passant par les compétitions de char à voile. Le volley en fait bien sûr partie : Sport en France diffuse 9 matchs de poule de Ligue des Champions ainsi que tous les matchs des clubs français en clair et gratuitement.

Aussi, les matchs les plus importants de ligue A sont diffusés en direct sur France 2.

Sport en France TV est le canal 174 chez Orange, 129 chez SFR, 192 chez Bouygues et 190 chez Free.

Eurosport et LNV TV, l’offre payante pour le volleyball en streaming

Si toutes les compétitions de volley étaient en clair, ç’aurait été trop beau. Deux acteurs viennent se greffer à cette liste de diffuseurs du volleyball en France. Le premier, lnvtv (chaine de la ligue nationale de volley), propose une offre payante comprenant les matchs de Ligue A masculine et féminine et aussi ceux de ligue B. Cette offre comprend aussi l’intégralité des play-offs du championnat. L’abonnement est proposé à 39,99€ et permet d’avoir replay, choix de l’angle de vue…

Un autre diffuseur plus connu, Eurosport, est le seul à détenir tous les droits de la ligue des champions masculine et féminine de volleyball. Sport en France permet de voir quelques matchs, mais c’est Eurosport qui propose l’ensemble des 25 matchs de LDC en direct et en replay, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. L’offre digitale est à 6,90€/mois pendant un an (ou 9,90€/mois sans engagement).

Streamonsport, pour consulter gratuitement l’offre volleyball payant

Finalement, pour regarder le championnat régulier de volley en France ou les matchs internationaux, pas besoin de payer. Mais pour le reste des rencontres dans les différentes compétitions, il va falloir mettre la main à la poche. Pas de panique, une autre solution existe, les sites de streaming sport. Ils permettent de regarder n’importe quelle chaine à n’importe quel moment gratuitement. Ainsi, lors d’un match de ligue des champions de volleyball, il est possible de regarder Eurosport sur ces sites sans payer.

Par exemple, StreamOnSport ne propose pas de rubrique spécial volley, mais la possibilité de regarder la chaine payante de votre choix dans son menu sport TV.

Le VPN, lifehack pour visionner son contenu de volleyball

Le problème de ces sites de streaming, c’est qu’ils sont illégaux. Visionner un contenu dessus ne vous expose que très peu. Aussi, ces sites sont régulièrement bloqués par vos fournisseurs d’accès. Leur accès est donc souvent compromit. Le meilleur moyen d’accéder à votre site en éliminant toutes ces contraintes est d’avoir un VPN. Ce dernier permet de contourner tous les blocages et vous anonymise aux yeux de la loi. Aussi, avec l’un des meilleurs VPN du marché, vous pouvez voir toutes les chaines françaises à l’étranger.