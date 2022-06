L’UFC est le championnat américain d’arts martiaux mixtes (MMA) le plus connu du monde dans la discipline. Le problème pour les fans est de pouvoir regarder les matchs sans payer trop cher. Ça tombe bien, on vous présente les meilleurs sites de streaming gratuit d’UFC.

Le streaming sur internet est la meilleure alternative à la télévision classique. Il permet de visionner le programme de la chaine de son choix facilement sur son portable, ordinateur ou sa tablette. Mais souvent, l’offre « digitale » entraine des couts supplémentaires. Heureusement, il existe aussi des sites de streaming entièrement gratuits — et illégaux — qui regroupent l’ensemble des diffusions de nombreux programmes payants tel que l’UFC. Voici les principaux sites permettant de voir son combat de MMA.

RMC, l’offre légale pour regarder son combat de MMA

Le premier site est le diffuseur officiel en France. RMC Sport est le meilleur moyen de voir l’UFC. Mais cette option a un coût : un abonnement à l’offre « RMC Sport 100% digital » est proposé à 19,99€ par mois. Si vous décidez de passer le pas, vous pourrez assister à tous les événements de l’UFC avec aussi un accès à tous les replays des combats. En plus de l’UFC, il est aussi possible d’avoir accès au Bellator et au PFL, les deux autres championnats de MMA. Une offre complète à ne pas manquer si vous avez les moyens de vous l’offrir.

UFCstreams, le site de streaming gratuit spécialisé dans l’UFC

En utilisant les images des diffuseurs officiels des compétitions, les sites de streaming gratuit permettent à chacun de visionner son match de MMA sans problème ! C’est le cas de UFCstreams qui s’est spécialisé dans la retransmission des matchs du championnat UFC. Ce site permet de choisir le combat que vous voulez suivre.

Il suffit de choisir sur la page d’accueil un lien qui vous redirigera vers un autre site afin de visionner votre contenu. Cette redirection permet d’utiliser illégalement des images du combat sur une plateforme différente du « site mère » afin de ne pas avoir affaire directement aux ayants droit et autorités.

Crackstreams, un site de streaming UFC mais pas que

Un site similaire à UFCstreams existe et se différencie par le fait qu’il propose aussi des matchs de NBA, NFL ou de F1. En effet, Crackstreams offre un catalogue plus large, mais possède la même interface que le premier site : coïncidence ?

En attendant, le site fonctionne très bien et permet de voir son combat facilement et gratuitement. La marche à suivre, vous la connaissez : choisir le lien du combat que vous chercher et visionner son contenu après avoir enlevé les popups (à noter : le site ne fonctionne pas avec adblock, il faudra donc le désactiver).

Stream2watch, le meilleur site de streaming gratuit pour voir l’UFC

Ce site est un peu plus généraliste que les autres puisqu’il offre la possibilité de voir de nombreux sports allant du foot à la F1 en passant par le golf et la MMA. L’UFC est donc une catégorie du site de streaming gratuit Stream2Watch où vous pourrez voir vos combats gratuitement. Bonne nouvelle, Adblock fonctionne sur ce site et vous empêchera l’arrivée de nombreuses publicités et popups intempestives.

CricFree, accès à la chaine BT Sport 1 pour tous les combats de l’UFC

Le site de streaming CricFree donne accès à plusieurs chaines de télévision dans le monde gratuitement et sans avoir besoin d’un VPN. Ainsi, vous pouvez vous rendre sur le direct de la chaine anglaise BT Sport 1, qui retransmet les combats d’UFC.

Pour y accéder, rendez- vous sur le site cricfree.pw pendant votre combat. Vous serez alors directement redirigé vers le direct de la chaine diffusant l’UFC. Le site de streaming gratuit fonctionne avec Adblock, pas de pubs donc pendant le visionnage.

A lire également : les meilleurs sites pour visionner un évènement sportif

MatchTV, sites de streaming gratuit avec VPN

Un autre site est disponible seulement si vous possédez un VPN et que vous choisissez la Russie comme pays hébergeur. Si vous cherchez le meilleur VPN pour ce genre d’utilisation, vous pouvez vous référer à notre comparatif des meilleurs VPN du marché. Une fois que vous avez votre réseau virtuel privé et que vous avez choisi la Russie, vous pouvez rejoindre la plateforme Matchtv.ru et visionner votre combat de MMA.

Attention, le site est en russe : difficile de comprendre les menus. Il faudra donc traduire la page avec l’extension « Google Traduction » pour y voir plus clair.

Sur le même principe, d’autres chaines étrangères retransmettent l’UFC. Avec un VPN, vous pouvez accéder à vos contenus mais dans une langue différente. En choisissant les Etats-Unis, retrouvez votre combat sur ESPN+. De même, en Allemagne, le site de la chaine DAZN permet d’accéder à la MMA.

PROMO NordVPN Accéder au pays de votre choix Voir l’offre