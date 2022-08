Est-ce que le PSG va rouler sur la Ligue 1 cette année ? Cette question, tous les articles s’en sont emparés. Et nous, on vous répondra que pour le croire, il faut le voir. Alors, voici les meilleurs sites de streaming pour regarder le championnat français.

La saison 2022-2023 de Ligue 1 a commencé sur les chapeaux de roues avec un total de 35 buts inscrits lors de la première journée, annonciateur d’une année spectaculaire. Enfin, on croise les doigts pour éviter de gâcher son week-end à voir une passe à dix de 90mn. Heureusement qu’il existe une offre de streaming gratuit pour regarder Angers-Clermont sans craindre de perdre notre argent pour rien. C’est déjà ça de pris.

Prime Video et Canal+, diffuseurs officiels de la Ligue 1

Le saviez-vous : avant 2005, un lot gratuit de matchs de Ligue 1 était réservé à des chaines les diffusant en clair. Mais depuis une jurisprudence du TGI de 2005 faisant annuler ce lot, le championnat français est devenu 100% payant. Aujourd’hui, ce sont deux diffuseurs officiels qui se partagent les droits TV de la Ligue 1.

Le premier diffuseur est Amazon Prime Video. Après avoir obtenu les droits de Roland Garros en 2021, le géant américain s’est adjugé la diffusion de 8 matchs sur 10 du championnat français. Pour pouvoir regarder la L1 sur cette chaine, il faut avoir un abonnement à Amazon Prime (6,99/mois), auquel s’ajoute un « pass Ligue 1 » à 12,99€ par mois ou 99€ par an. Soit un total de 20€ par mois.

À partir du 15 septembre 2022, l’abonnement à Amazon Prime va passer de 49€ à 69,90€ par an et de 5,99€ à 6,99€ mensuel. Profitez-en, d’autant plus que le Pass Ligue 1 est en promo jusqu’au 28 aout (89€ l’année).

Canal Plus résiste au géant américain avec deux matchs de Ligue 1

Le deuxième diffuseur est, pour sa part, une vraie plateforme audiovisuelle et française. Canal+ détient les droits des deux matchs de Ligue 1 que ne possède pas Amazon. À savoir le match du samedi soir (20h45) et le match du dimanche après-midi (17h30). Pour voir ces matchs, il faudra débourser 25€/mois ou 12€/mois si vous êtes étudiants. Mais, en plus de la Ligue 1, Canal+ diffuse aussi la Premier League, les deux meilleures affiches de Ligue des champions ou encore la meilleure affiche de Europa League.

Passons maintenant à l’offre de streaming gratuit diffusant la Ligue 1. Le premier site que l’on vous présente est StreamOnSport. Il permet de visionner de façon illégale — et oui, vous ne serez plus des petits anges — les images diffusées par Amazon ou Canal+. En vous rendant sur la rubrique « football », vous retrouverez tous les matchs de Ligue 1 en direct et gratuitement. La qualité ne dépasse pas les 720p, mais c’est largement suffisant pour un contenu gratuit.

Pour éviter le blocage des autorités, le site a tendance à modifier régulièrement son URL. Pour éviter de vous retrouver avec une erreur404, on vous conseille de jeter un œil à notre article qui met à jour le lien du site StreamOnSport.

Un conseil si vous utilisez ce site : de nombreux pop-up peuvent apparaitre quand vous voulez accéder à votre contenu. Il faut les fermer tout de suite afin d’éviter d’attraper un virus (c’est rare, mais possible).

ChannelStream, l’alternative parfait pour regarder la Ligue 1 en direct

On vous gâte ! Une alternative pour regarder la Ligue 1 en streaming gratuit est ChannelStream. Sur le même principe que StreamOnSport, ce site utilise les images des diffuseurs officiels pour vous proposer un contenu gratuit pour chaque match du championnat français.

Le problème de ChannelStream est qu’il propose un nombre incroyable de contenus sportifs sans les trier pour autant. Pour retrouver son match de Ligue 1 en direct, il faut le trouver parmi une liste très très longue d’évènements sportifs en direct. Parfois, on peut scroller pendant bien 5mn avant d’y arriver.

LiveTV, le site de streaming gratuit avec la meilleure qualité

Les autorités, avec l’ARCOM et le droit donné aux diffuseurs et FAI de « chasser » les sites de streaming illégaux, sont de plus en plus performantes pour trouver et bloquer ces sites. Mieux vaut donc multiplier les sources.

Le troisième site, LiveTV, est idéal pour visionner son match de Ligue 1 en bonne qualité (FHD). Mais ce dernier utilise souvent des images d’un diffuseur étranger. Ainsi, vous ne pourrez pas entendre la voix de Habib Beye sur Canal+, mais un « meeeeeeeeeeeessiiiiiii » de 5mn par un commentateur espagnol. Mui Caliente.

Le VPN pour éviter les blocages en tout genre

Si les sites proposés ci-dessus ne fonctionnent pas ou si vous vous trouvez à l’étranger, le seul moyen de visionner votre match de Ligue 1 est d’acheter un VPN. Il vous permettra de contourner les blocages des sites de streaming gratuit. Mais aussi de visionner votre match à l’étranger sans recevoir le message « cette diffusion n’est pas autorisée dans ce pays ».

L’abonnement à un des meilleurs VPN ne coûte que quelques euros par mois. On vous conseille fortement de passer le pas. Autre avantage qui devrait vous convaincre : avec un VPN, vous êtes anonyme et intraçable. Vos données et votre identité sont ainsi protégées.