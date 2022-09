La France est le 4e plus gros consommateur d’animes au monde en pourcentage de la population avec un total de plus de 60%. Pourtant, pour regarder son « dessin animé asiatique », il est parfois difficile de trouver une plateforme le diffusant. Voici donc les meilleurs sites de streaming où vous pourrez visionner sans problème et gratuitement les épisodes de votre animé préféré.

Wakanim : l’offre légale ultime de streaming d’anime

Wakanim est le plus gros site de streaming pour animes. Dessus, il est possible de visionner gratuitement des animés avec comme seule condition de créer un compte. Vous aurez alors accès à plus de 1500 épisodes avec une qualité limitée à 480p. Enfin, plusieurs publicités viendront se greffer à vos épisodes (votre adblock ne changera rien). Ce site n’est, dans sa version gratuite, pas optimale. Pour profiter d’une expérience sans pubs, limitation de contenu ou de qualité, il est possible de souscrire un abonnement de 5€ par mois (ou 50€ par an).

Une période d’essai gratuite de 14 jours est aussi disponible à cette adresse https://www.wakanim.tv/fr/v2

ADN : le plus gros site légal de streaming pour animes

Le site ADN est aussi une plateforme payante avec une offre gratuite avec un système un peu différent de Wakanim. Sur ADN, seuls certains animes choisis par le site sont disponibles gratuitement comme Seven Deadly Sins (à voir absolument) ou Fairy Tale. Si vos animes n’est pas dans la liste de ceux gratuits, il faudra s’acquitter de la somme de 6,99€ par mois.

Anime Digital Network se transforme en Animation Digital Network. L’URL change aussi pour devenir https://animationdigitalnetwork.fr/

Neko Sama : le site le plus populaire pour regarder un anime gratuitement

C’est l’un des sites de streaming les plus célèbres pour regarder vos animés. L’offre est gargantuesque : 93 pages d’animes différents en VF ou VOSTFR allant de Fullmetal Alchimist à Your lie in April en passant par Your Name et les films du Studio Ghibli. Ainsi, au-delà de retrouver des animes de tous genres, vous avez aussi un grand nombre de dessins animés asiatiques disponible sur la plateforme. C’est gratuit et très facile d’accès : aucun compte ne vous est demandé.

Retrouvez l’adresse actualisée du site Neko Sama sur notre article dédié.

Voiranime : l’alternative pour voir des animes simplement

Le site de streaming anime Voiranime a pris le parti de sélectionner ses animes. Ainsi, son catalogue est plus limité que Neko Sama. Mais vous retrouverez les principaux grands animes disponibles ainsi que d’autres, moins connus en France tels que le très réussi Vivy -Fluorite Eye’s Song ou Sonny Boy que vous n’avez pas sur toutes les plateformes de streaming.

Retrouvez l’adresse actualisée de Voiranime sur notre article dédié.

Adkami : voir les animes récents avant tout le monde

La plateforme Adkami possède un avantage de taille : elle est très régulièrement mise à jour. Tous les jours, ce sont une dizaine d’épisodes ajoutés au catalogue déjà très long du site. Mais, à la différence des autres sites de streaming, Adkami redirige vers d’autres plateformes proposant votre anime. Ainsi, le fonctionnement est comme un annuaire qui regroupe les meilleurs moyens de voir l’anime que vous recherchez.

Retrouvez l’adresse actualisée du site Voiranime sur notre article dédié.

VostFree : la plateforme la plus appréciée du public

Le site de streaming VostFree est l’un des sites les plus en vogue en ce moment pour regarder des animes. Son offre est très complète, régulièrement mise à jour et en bonne définition. Rien à dire si ce n’est que pour un site gratuit, on trouvera difficilement mieux. On retrouve par exemple l’excellent Haikyu!! que vous ne devez en aucun cas louper.

Retrouvez l’adresse actuelle du site vostfree sur notre site dédié.

Mavanime : site de streaming avec Adblock obligatoire

Mavanime est un très bon site de streaming pour visionner son anime si vous possédez adblock. Sans, l’afflux incessant de popups et publicités de Hentai est assez insupportable. Munissez-vous donc d’un bloqueur de publicité pour profiter de ce site. À part ça, Mavanime souffre parfois d’un manque de mise à jour car certains épisodes n’existent pas ou plus. Tentez votre chance et priez pour que votre anime soit disponible.

Retrouvez l’adresse officielle mise à jour de mavanime sur notre article dédié.

FrenchAnime : un site anime qui monte

FrenchAnime est moins connu que ses homologues cités avant, mais n’est demeure pas moins un site où vous pourrez retrouvez sans problème votre anime préféré. Le catalogue est fourni et la recherche facile. Plusieurs logiciels de diffusion sont mis à disposition sur le site pour être sûrs qu’au moins un marche.

L’URL est disponible à l’adresse suivante : https://french-anime.com/

Japscan, Scanmanga… regarder vos scans gratuitement sur internet

On sort du cadre pur de l’anime. Si vous êtes un puriste ou que vous ne voulez pas attendre la sortie des épisodes animés, les scans sont vos meilleurs alliés. Ces « pages de mangas scannés sur internet » permet de lire le manga sans avoir à l’acheter et sans avoir à attendre la sortie de l’anime. Les meilleurs sites de Scans sont Japscan ou encore Scanmanga.

Quel est le meilleur site de streaming animes gratuit ? Le meilleur site de streaming pour visionner un anime est Vostfree pour son catalogue XXL et sa qualité. Mais, si on devait rester dans l’offre l’égal, Wakanim propose une offre diversifiée et pertinente. C’est légal de regarder des animes gratuitement en streaming sur Internet ? La plupart des sites que l’on vous site sont illégaux. Ils n’ont pas les droits d’image des animes qu’ils proposent. Ainsi, utiliser ces sites vous expose à des sanctions des autorités. Certains sont néanmoins légaux comme Wakanim ou ADN. Mon site de streaming anime ne marche pas, que faire ? essayer de vous rendre sur un autre site ou bien acheter un VPN qui contourne les blocages du site.JPour en savoir plus, retrouvez Si votre site de streaming pour anime ne fonctionne pas, c’est que qu’il a a été interdit d’y accéder, les ayants droits vous bloquant l’accès. Pour pallier ce problème, vous pouvezou bienqui contourne les blocages du site.JPour en savoir plus, retrouvez notre guide pour tout savoir des réseaux privés virtuels