Sur le circuit mythique de Silverstone, retrouvez le championnat de motoGP l’instant d’une course. Il faudra ensuite attendre le 26 aout pour revoir les pilotes sur la grille du Red Bull Ring d’Autriche. Ce dimanche à 14h, c’est donc le dernier moyen de voir Quartararo et Zarco sur le podium avant un mois d’attente. Aucune excuse, le grand prix d’Angleterre de moto ne peut être sauté. Et si vous cherchez encore un site pour visionner la course, vous êtes au bon endroit. Voici les meilleurs sites de streaming pour voir la MotoGP en streaming et gratuitement.

Canal+, diffuseur officiel du championnat de MotoGP

Depuis 2013, Canal+ possède l’exclusivité des droits de diffusion de la F1 en France. C’est en 2019 que le groupe de Maxime Saada décide de devenir le numéro 1 des sports automobiles. Juste après avoir racheté les droits de diffusion du WRC, c’est au tour du championnat de MotoGP de rentrer dans le giron de la chaine en provenance de Eurosport. L’exclusivité de la MotoGP pour Canal+ court jusqu’en 2029.

En plus de Canal+, C8 co-diffuse en clair 2 Grands Prix de son choix. Cette année, ce sera le GP d’Argentine et celui de France sur le circuit du Mans.

Canal + est donc le groupe qui possède la diffusion des plus grosses compétitions de sports automobile. Pour les voir, il faudra débourser un total de 20,99€ par mois (12,49€ pour les moins de 26 ans) sur le site internet Mycanal.

StreamOnSport, site de streaming gratuit pour voir le Grand Prix de Moto

Si l’abonnement ne rentre pas dans votre budget, il est possible de passer par un site de streaming utilisant les images de Canal+ pour retransmettre le Grand Prix de Moto. Ne nous demandez pas la légalité de ce genre de pratique, vous connaissez déjà la réponse. Mais, si vous n’avez pas peur d’un avertissement de l’Arcom — rare pour le streaming –, alors vous pourrez voir gratuitement et facilement toutes les courses de MotoGP.

Le site de streaming le plus connu et le plus apprécié est StreamOnSport — renommé StreamOnFoot. Le nouveau nom est trompeur, mais ce site possède bien une rubrique spéciale Moto où vous pouvez retrouver tous les GP de la saison.

ChannelStream, la meilleure alternative pour les courses de motoGP

Une alternative à StreamOnSport est un autre site de streaming gratuit spécialisé dans le sport : ChannelStream. Ce genre de site étant souvent bloqué par les autorités, il est donc préférable de multiplier les offres existantes. Sur Channel Stream, il faut chercher son contenu dans une longue liste de programme en direct. Une fois votre GP trouvé, vous avez accès à une liste d’une dizaine de liens de toutes les chaines du monde diffusant l’évènement.

Porté par ses Français, le championnat de MotoGP s’est créé depuis quelques années une vraie communauté avec plus d’un million de téléspectateurs en moyenne par Grand Prix.

Opter pour un VPN, un simplificateur de vie

La solution la plus simple et intéressante pour regarder gratuitement la MotoGP est d’opter pour un VPN. En vous acquittant de quelques euros par mois, vous aurez la possibilité de passer par les sites de streaming cités précédemment mais aussi de visionner votre contenu via les chaines étrangères diffusant le GP en clair. On vous explique.

Un VPN pour contourner les blocages et rester anonyme

Le premier intérêt de choisir un des meilleurs réseaux privés virtuels est de contourner les blocages des sites de streaming. En effet, la plupart des sites proposent un contenu gratuit qui ne leur appartient pas et sont régulièrement bloqués par les FAI ou par les ayant-droits. Mais avec un VPN, vous pouvez passer outre ce blocage, puisqu’il vous permet de naviguer anonymement.

C’est le deuxième avantage du VPN : votre adresse IP est cachée et vous êtes intraçable lorsque vous êtes sur internet. Vous ne pouvez donc pas vous faire attraper par les autorités, ou du moins, s’il ne vous cherche pas personnellement.

Un VPN pour visionner les chaines étrangers diffusant le GP de Moto en clair

Enfin, un dernier avantage concerne l’utilisation du VPN dans d’autres pays. Le réseau privé virtuel vous permet de choisir le pays dans lequel vous voulez être hébergé. Ainsi, si un pays diffuse en clair une course de MotoGP, vous pouvez vous faire héberger dans ce pays et consulter gratuitement le contenu de la chaine en question.

De même, si vous êtes abonné à Canal+ et que vous vous trouvez à l’étranger, le seul moyen de regarder votre programme se fait à travers un VPN vous hébergeant en France.

En ce moment, les offres de NordVPN et de SurfShark sont les abonnements VPN les plus intéressants.