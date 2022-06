Depuis 1950, le championnat de F1 est l’évènement automobile le plus suivi et apprécié au monde. Pour visionner les derniers GP, retrouvez les meilleurs sites de streaming gratuit de F1.

Le championnat de F1 est chaque week-end le rendez-vous à ne pas louper. La formule 1 a déjà battu de nombreux records dont celui de l’évènement avec le plus d’affluence pour une course. Le 12 novembre 1995, durant le GP d’Australie, ce ne sont pas moins de 210 000 supporters qui se sont rassemblées dans les travées du circuit d’Adélaïde — 520 000 en tout durant le week-end, un record qui court encore. Et depuis la série Neflix « Drive To Survive« , l’engouement n’a jamais été aussi important.

Mais, lorsque l’on ne peut pas se permettre d’aller rejoindre les fans sur les gradins, il existe une autre solution : regarder les différents Grands Prix en streaming, sur ordinateur ou tablette. On vous explique comment faire !

Canal+, le diffuseur officiel et payant de F1

Pour commencer cet article, il ne va pas sans savoir qu’il est possible de regarder légalement la F1 sur le site de son diffuseur officiel : Canal+. Le groupe, qui détient aussi le Top 14 et une partie de la LDC, de la Ligue 1 et de la Premier League, propose de voir en direct les essais libres, qualifications (sprint) et le Grand Prix de F1. Trois jours animés par des consultants d’exception : Julien Fébreau, Jacques Villeneuve ou parfois Romain Grosjean.

Pour s’offrir les faveurs de Canal+, il faut s’acquitter de la somme de 20€/mois (-50% pour les moins de 25 ans). Avec, vous pourrez aussi avoir accès à Disney + ! Si vous ne souhaitez pas mettre autant pour regarder votre GP, pas de panique, il existe aussi des solutions beaucoup plus économiques.

Streamonsport, le site de streaming gratuit de F1 sans VPN

StreamOnSport est un site de streaming gratuit de sport qui diffuse autant vos matchs de football que les courses de F1. Et bonne nouvelle, la diffusion utilise les images et commentaires de Canal+. Vous pourrez donc suivre votre course en Français ! Le lien est régulièrement mis à jour afin de contourner le blocage des FAI et des autorités.

Ainsi, pour retrouver les dernières informations sur le bon lien du site de streaming StreamOnSport, vous pouvez retrouver l’URL mise à jour dans notre article. Rappelons que tous ces sites sont illégaux aux yeux de la loi, leurs utilisations sont à vos risques et péril !

ChannelSport, l’alternative gratuite de streaming F1

Un autre site tout aussi fonctionnel qui propose les mêmes programmes que StreamOnSport, mais avec une interface différente est ChannelStream. On peut y retrouver les courses de F1 ainsi qu’un panel de nombreuses autres compétitions sportives. Lors des GP, plusieurs liens sont mis à dispositions en fonction des chaines diffusant l’évènement. Ainsi, en fonction de vos envies, vous pouvez choisir la diffusion qui vous sied la mieux !

Enfin, si les deux sites ne fonctionnent pas, vous êtes chanceux, on en donne un troisième. LiveTV est un site de streaming avec une interface très mal optimisée, mais qui propose des liens fonctionnels avec une qualité assez surprenante pour du streaming gratuit.

Le programme de la saison 2022 du championnat de F1 19 Juin : GP du Canada – Circuit Gilles Villeneuve

3 Juillet : GP de Grande-Bretagne – Circuit de Silverstone

10 Juillet : GP d’Autriche – Circuit de Spielberg

24 Juillet : GP de France – Circuit du Castellet

31 Juillet : GP de Hongrie – Circuit du Hungaroring

28 Août : GP de Belgique – Circuit de Spa-Francorchamps

4 Septembre : GP des Pays-Bas – Circuit de Zandvoort

11 Septembre : GP d’Italie – Circuit de Monza

2 Octobre : GP de Singapour – Circuit de Singapour

9 Octobre : GP du Japon – Circuit de Suzuka

23 Octobre : GP des États-Unis – Circuit des Amériques

30 Octobre : GP du Mexique – Circuit Hermanos Rodríguez

13 Novembre : GP du Brésil – Circuit d’Interlagos

20 Novembre : GP d’Abu Dhabi – Circuit de Yas Marina

Les meilleurs offres de streaming gratuit avec VPN

Une autre option qui est tout aussi efficace que les sites de streaming gratuit et l’offre légale sont les sites qui fonctionnent avec l’utilisation d’un VPN. Les sites qui suivent sont légaux et gratuits : ce sont en réalité les chaines d’autres pays qui retransmettent gratuitement la F1. Pour y accéder, il est nécessaire de choisir l’IP du pays en question grâce à son VPN.

RTBF, la chaine belge de référence pour le sport

En choisissant la Belgique via votre VPN, il est possible d’accéder au site de la chaine de télévision RTBF qui retransmet le championnat de F1 en clair et gratuitement. Pour ce faire, il suffit de créer son compte (gratuit) et d’accéder au direct live.

La force de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) est que les commentaires sont en français, pour vous mettre dans l’ambiance et comprendre les stratégies des constructeurs et le décryptage des consultants.

RTS, l’offre gratuite et légal de nos amis suisses

Après avoir acheté l’un des meilleurs VPN du marché, vous pourrez accéder à la chaine suisse RTS. Il suffit de choisir la Suisse comme pays hébergeur de votre adresse IP. Puis de choisir la chaine du groupe RTS diffusant la F1. C’est alors entièrement gratuit et il n’y a même pas besoin de se créer un compte. C’est simple, rapide et efficace. Là encore, la chaine est en français !

ORF, site de streaming F1 pour les germanophiles

Un dernier site gratuit et disponible avec un VPN est la chaine Autrichienne en clair OFR. Cette chaine ne propose pas de commentaire français, mais fonctionne parfaitement et est idéale pour les germanophiles voulant parfaire leur vocabulaire automobile !

Pour visionner son grand prix de F1 en streaming, il faut avoir un portable, tablette ou ordinateur connecté à internet. Puis, il faut se rendre sur les sites diffusants la course en direct. Retrouvez tous les sites proposant la F1 dans cet article. Quel est le meilleur site de streaming gratuit pour la F1 ? Les meilleurs sites de streaming gratuits sans VPN pour visionner la F1 sont StreamOnSport ou LiveTV. Dans cet article, on vous donne les URLs mises à jour permettant d’accéder à ces sites. Quel est l’intérêt d’un VPN pour regarder en direct le Grand Prix de F1 ? Un VPN permet de contourner les blocages des fournisseurs d’accès à internet aux sites illégaux. Il permet aussi d‘accéder aux sites légaux des pays étrangers diffusants le GP et indisponibles en France. Enfin, si vous êtes à l’étranger, le VPN permet de regarder la F1 sur Canal+, le diffuseur officiel français de la compétition, mais dont l’accès est interdit si l’on se trouve dans un autre pays.