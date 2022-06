De nos jours, les fichiers deviennent de plus en plus gros et les services de stockage en ligne sont devenus incontournables. Qu’il s’agisse de préserver des données sensibles, de sauvegarder son ordinateur ou de transférer des fichiers, voici notre comparatif des meilleures solutions de stockage cloud sur le marché.

Les besoins de stockage se font de plus en plus grands chez les utilisateurs pour qui les supports physiques ne sont plus un gage de sécurité. C’est là que les services de cloud entrent en jeu : ils vous permettront au minimum de stocker vos données en ligne en toute sécurité, telles que vos photos et vidéos. L’offre se démarque alors sur de nombreuses fonctionnalités annexes comme la synchronisation de dossier, le cryptage ou encore la collaboration en ligne. Voici selon nous les 5 meilleurs services de stockage en ligne actuellement sur le marché.

À lire aussi : Faut-il acheter un disque dur externe ou du stockage en ligne ?

Podium 2022

pCloud

Le plus sécurisé En savoir plus OneDrive

Le top pour Windows En savoir plus Google Drive

Le plus complet En savoir plus

Classement des meilleurs services de stockage en ligne

pCloud

Le plus sécurisé pCloud mise sur la sécurité des données et fichiers partagés. Cette entreprise suisse stocke l’ensemble des données de ces utilisateurs dans son propre centre de données certifié et hautement sécurisé situé dans l’Union européenne, en Suisse. pCloud est l’idéal pour être sûr de la protection de vos données avec le meilleur cryptage du comparatif. Enfin, la sauvegarde automatique de l’ensemble de vos fichiers vous permet de les partager facilement sans avoir à les uploader sur votre compte. 🔍 Voir notre test de pCloud UTILISER pCloud Jusqu’à 10Go Gratuit Faut-il choisir pCloud ? Les atouts de pCloud Interface bien pensée et simple d’utilisation

Stockage Suisse ultra sécurisé

Les offres économiques « Lifetime »

La synchronisation automatique des dossiers

Aucune limite de taille de fichier Les inconvénients de pCloud Pas d’intégrations à d’applications tierces

Options de cryptage renforcé payantes

Options de collaborations limitées Caractéristiques principales Taille de fichier maximum Illimitée Espace offre gratuite 10 Go Tarif d’entrée 4,99€ par mois / 49,99€ par an / 175€ à vie pour 500 Go Compatibilité Windows, macOS, iOS, Android, Linux Fonctions de collaboration Non Chiffrement de bout en bout Oui (via le coffre Crypto)

Google Drive

Le plus complet On ne présente plus Google Drive, service de stockage et de transfert de fichiers. Pour y accéder, il faut avoir un compte Google. Il permet d’y mettre en ligne l’ensemble des fichiers que vous souhaitez. Le service marche avec l’ensemble des services proposés par Google : Google Docs, Sheets et Slides. Il est donc couplé avec Gmail. Ce dernier ne pouvant pas accepter plus de 25 Mo, il redirige vers Drive pour le partage de fichiers plus volumineux et peut partager jusqu’à 15 Go ! Vous pouvez aussi synchroniser des dossiers de votre ordinateur via la fonction Sync. UTILISER Google Drive Essayer gratuitement Faut-il choisir Google Drive ? Les atouts de Google Drive Offre gratuite généreuse en espace de stockage

Intégration avec les outils de Google

Outils de collaboration : Google Docs, Google Sheets, Google Slides

Fonction de synchronisation de dossiers Les inconvénients de Google Drive Pas de protection des fichiers partagés par mot de passe

Soucis de confidentialité

Tarifs peu compétitifs Caractéristiques principales Taille de fichier maximum 10 Go Espace offre gratuite 15 Go Tarif d’entrée 1,99€ / mois (16,99€ par an) / 100 Go Compatibilité Windows, macOS, iOS, Android Fonctions de collaboration Oui Chiffrement de bout en bout Non

Dropbox

Le meilleur en synchronisation Dropbox est l’un des pionniers en matière de synchronisation de dossiers sur le cloud. Il y a fort à parier qu’il s’agit d’un des premiers services du genre que vous avez pu utiliser. Avec sa comptabilité multiplateformes, ses excellents performances et ses options collaborative, Dropbox est une solution de stockage en ligne recommandable. Malheureusement, ses fonctions avancées un prix un peu relevé, surtout que la version gratuite est loin d’être la meilleure du marché. UTILISER Dropbox Essayer gratuitement Faut-il choisir Dropbox ? Les atouts de Dropbox Compatible avec de nombreux systèmes desktop et mobile

Fonctionnalités de collaboration

Synchronisation au top du marché

Performances remarquables Les inconvénients de Dropbox Version gratuite un peu chiche

Tarifs d’abonnement élevés Caractéristiques principales Taille de fichier maximum 2 Go Espace offre gratuite 2 Go Tarif d’entrée 9,99€ par mois / 2 To Compatibilité Windows, macOS, iOS, Android Fonctions de collaboration Oui Chiffrement de bout en bout Non

OneDrive

Le meilleur sur Windows Il revient de loin et pourtant, OneDrive est maintenant l’un des meilleurs services cloud du marché. Microsoft a peaufiné sa proposition au fil des ans pour consolider toute l’offre associée à son système Windows ainsi qu’à sa suite bureautique Office. À l’instar de Google Drive, la collaboration est donc en tête de proue du service OneDrive. On apprécie aussi son interface qui s’est grandement améliorée au fil du temps. On regrette cependant une offre gratuite un peu limitée, l’absence d’un cryptage bout à bout et surtout une étrange fonctionnalité de synchronisation qui ne vous permettra pas de sélectionner n’importe quel dossier. UTILISER OneDrive Essayer gratuitement Faut-il choisir OneDrive ? Les atouts de OneDrive Intégration parfaite avec Windows et Office

Compatibilité avec tous les systèmes

Interface bien pensée

Outils de collaboration

Fonction de partage de fichier Les inconvénients de OneDrive Peu de stockage disponible si vous ne payez pas

Pas de cryptage bout-en-bout

Dossiers de synchronisations imposés Caractéristiques principales Taille de fichier maximum 15 Go Espace offre gratuite 5 Go Tarif d’entrée 2€ par mois / 100 Go Compatibilité Windows, macOS, iOS, Android Fonctions de collaboration Oui Chiffrement de bout en bout Non

kDrive

Le meilleur rapport qualité prix C’est le petit nouveau de la liste : kDrive a été fondé en 2020 par le très sérieux hébergeur web Infomaniak. Vos données seront donc stockées sur des serveurs en Suisse avec les garanties offertes par la RGPD en termes de sécurité et confidentialité des données. L’autre avantage d’une telle localisation est la rapidité du service, que ce soit pour l’accès à vos fichiers ou leur téléchargement. kDrive offre aussi des options de collaboration poussées en bureautique grâce à l’intégration de OnlyOffice. Si on attend encore le cryptage bout en bout sur la plateforme (c’est prévu), on regrette cependant une version non payante un peu limitée. Globalement, kDrive est une solution très solide ! UTILISER kDrive Essayer gratuitement Faut-il choisir kDrive ? Les atouts de kDrive Outils de collaboration poussés

Tarifs compétitifs

Capacité de stockage généreuse (jusqu’à 106 To)

Garanties de sécurité et confidentialité

Stockage écologique Les inconvénients de kDrive Limitations de la version gratuite…

… qui n’est pas disponible partout

Pas de cryptage bout en bout Caractéristiques principales Taille de fichier maximum 50 Go Espace offre gratuite 3 Go Tarif d’entrée 4.99€ par mois / 2 To Compatibilité Windows, macOS, iOS, Android Fonctions de collaboration Oui Chiffrement de bout en bout Non

Apple iCloud

Le meilleur cloud pour Mac et iPhone Si vous êtes possesseurs d’appareil Apple (iPhone, iPad, Mac) alors vous êtes d’ores et déjà un utilisateur de iCloud. Le service cloud s’intègre parfaitement à tous les terminaux du géant à la pomme, avec ses fonctions de synchronisations avancées entre appareils. Et comme d’habitude chez Apple, l’interface est simple et sans fioritures. Si le service est aussi compatible avec Windows, il ne l’est pas (encore ?) avec Android. Autre mauvais point, les débits sont plutôt décevants, ce qui n’en fait pas un service efficace de transfert de fichier. Cependant, l’offre payante fait partie d’une des plus intéressantes du marché. Bref, si vous ne jurez par qu’Apple, ne cherchez pas plus loin. UTILISER iCloud Essayer gratuitement Faut-il choisir iCloud ? Les atouts de iCloud Intégration complète avec les appareils Apple

Interface du service et des apps bien pensée

Compatible aussi avec Windows

Le prix très compétitif Les inconvénients de iCloud Pas de compatibilité avec Android

Offre gratuite à seulement 5 Go

Débits décevants Caractéristiques principales Taille de fichier maximum 15 Go Espace offre gratuite 5 Go Tarif d’entrée 0.99€ par mois / 50 Go Compatibilité Windows, macOS, iOS Fonctions de collaboration Non Chiffrement de bout en bout Oui

Définir vos besoins en capacité de stockage

C’est bien là l’un des premiers critères qui dirigeront votre choix : votre besoin en espace de stockage. Généralement, si vous n’avez pas besoin de plus de 5 Go (on vous envie), alors les versions gratuites de la plupart des services de cloud vous suffiront. Mais si vous comptez utiliser un service de stockage en ligne pour une grande quantité de données, alors certains services pourront vous offrir plusieurs To. Privilégiez les services qui proposent des forfaits évolutifs, afin de pouvoir changer de forfait selon vos besoins.

La sécurité de vos données

Qui dit données personnelles dit forcément sécurité de ces données. En début de chaîne, la responsabilité vous incombera de bien sécuriser votre compte de stockage en ligne (mot de passe complexe, authentification à deux facteurs), mais il faudra aussi compter sur votre service pour proposer des protocoles de sécurité satisfaisants. Les meilleures solutions dans ce domaine utilisent le cryptage bout en bout, une assurance que personne d’autre que vous ne pourra accéder à vos fichiers, y compris le service auquel vous aurez souscrit. De manière générale, privilégiez les services qui vous assurent un chiffrement d’au moins 256 bits pour avoir l’esprit tranquille.

L’ergonomie du service

Si vous êtes amenés à utiliser régulièrement votre service cloud, son ergonomie sera aussi un critère de choix. Qu’il s’agisse de naviguer dans vos sauvegardes, de télécharger ses fichiers, de paramétrer les différentes options de synchronisation ou de vérifier votre espace encore disponible, l’expérience utilisateur est primordiale pour une solution de stockage en ligne. On vous encourage donc à tester avant tout les offres gratuites de ces services afin de juger de leur ergonomie, vous pourriez avoir des surprises !

Les fonctionnalités de synchronisation

Désormais, de nombreux services de stockage en ligne permettent la synchronisation de vos dossiers locaux sur le cloud. Concrètement, ces dossiers et leur contenu sont automatiquement sauvegardés sur votre compte sans aucune opération supplémentaire de votre part. Si vous souhaitez une expérience fluide de synchronisation, afin de sauvegarder vos dossiers sensibles, nous vous conseillons de vérifier que le service choisi autorise bien une telle option. Votre vie numérique n’en sera que plus simple.

La collaboration

Enfin, vous recherchez peut-être dans un service cloud ce petit plus démocratisé par Google et sa suite Google Docs : un outil permettant de collaborer à plusieurs sur des fichiers textes, tableurs et autres présentations. Si tel est votre cas, sachez que de nombreux services ont ainsi sauté le pas et proposent maintenant des suites collaboratives, à l’instar de OneDrive, Dropbox ou encore kDrive.

À lire aussi : DNA Drive : la révolution du stockage numérique sur ADN

Questions Fréquentes

Quel est le cloud le plus sûr ? Tous les services de stockage en ligne ont intérêt à être sécurisés, et certains s’en sortent mieux que d’autres. Dans notre liste, le cloud le plus sûr s’avère être pCloud qui, en plus de propose le standard du chiffrement à 256 bit, offre le cryptage bout en bout via sa fonctionnalité Crypto. Autre mention, celle de MEGA, qui propose aussi un tel chiffrement y compris pour son offre gratuite. Quel est le meilleur espace de stockage en ligne gratuit ? Certains services proposent une offre gratuite suffisante pour tout un chacun, si bien que le passage à la casse en devient facultatif. Le meilleur dans cette catégorie est Google Drive avec ces 15 Go ne nécessitant pas d’abonnement. Pour plus de sécurité, l’offre pCloud gratuite à 10 Go est aussi très compétitive. Quel cloud choisir en 2022 ? il s’agit de pCloud. Son offre est complète avec ses nombreuses options de stockage, il permet un abonnement « lifetime » et assure un chiffrement amplement suffisant pour mettre vos données à l’abri. C’est la grande question et nous avons une réponse très simple : si vous ne deviez choisir qu’un service de stockage en ligne en 2022,. Son offre est complète avec ses nombreuses options de stockage,et assure un chiffrement amplement suffisant pour mettre vos données à l’abri. Mon service de stockage en ligne peut-il être piraté ? Vous vous souvenez sans doute du grand hack de iCloud en 2014 lors duquel des pirates ont accédé aux données personnelles de nombreuses célébrités via leurs iPhone. Cette triste affaire a mis en lumière la vulnérabilité du cloud face aux cyberattaques. Mais depuis, les services ont renforcé leur sécurité (chiffrement, authentification à plusieurs facteurs, mots de passe supplémentaires), si bien qu’il s’avère aujourd’hui compliqué de pirater un service cloud aujourd’hui. À condition, bien sûr, de choisir un mot de passe complexe et unique, mais aussi de ne pas tomber dans les pièges du phishing. Faut-il choisir un stockage en ligne gratuit ou payant ? Tout dépend de vos besoins : en dessous de 15 Go, un service cloud gratuit sera suffisant. Mais si vous avez besoin de plus d’espace et d’une sécurité renforcée, alors il faudra à coup sûr choisir un service cloud payant. Quel est le meilleur service cloud professionnel ? pCloud propose encore une fois une offre avantageuse avec 1 To de stockage par utilisateur. kDrive est aussi très intéressant pour les petites entreprises avec leur offre très flexible. Enfin, si l’édition collaborative de documents est un must, alors on vous redirige vers Google Drive ainsi que OneDrive de Microsoft qui proposent tous les deux des offres professionnelles adaptées. Pour les professionnels,. kDrive est aussi très intéressant pour les petites entreprises avec leur offre très flexible. Enfin, si l’édition collaborative de documents est un must, alorsqui proposent tous les deux des offres professionnelles adaptées.