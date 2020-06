Ce masque de nuit peut être utilisé dans plusieurs situations : avant de dormir, avant de passer un examen, lors d’un long voyage, après une rude journée ou un moment difficile. Ses nombreuses séances sont variées et régulièrement mises à jour. Les vibrations douces et les capteurs lumineux forgent notre état d’esprit durant l’écoute de la voix que l’on entend. On laisse immédiatement place à notre imaginaire et on se sent plus calme.

Le bandeau yeux est confortable et réglable selon la taille de votre tête. Yeux ouverts, on aperçoit un jeu de lumière avec du bleu, du vert, du rouge. Yeux fermés, on ressent des sensations de massage grâce aux vibrations du masque. Il est évidemment recommandé de fermer les yeux pour vivre une meilleure expérience.