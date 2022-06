Avec une douzaine de produits disponibles et des clones sous le blason Redmi, difficile de savoir quel chemin prendre. On vous aide à y voir plus clair avec notre sélection des 5 paires d’écouteurs les plus pertinentes selon nous.

La marque de smartphone a le vent en poupe depuis quelques années déjà. À présent, elle commercialise tout un catalogue de produits qui gravitent autour. Parmi eux, on trouve évidemment des écouteurs sans-fil. Comme Samsung, Xiaomi fait partie des constructeurs qui ont emboîté le pas à Apple dans ce secteur. Maintenant, la firme propose une dizaine de modèles. Lesquels sont vraiment dignes d’intérêt ?

Les meilleurs écouteurs Xiaomi

Avec ses étiquettes Xiaomi et Redmi, la firme totalise plus d’une dizaine de paires d’écouteurs aux noms différents. On vous propose de raccourcir tout ça avec les plus intéressants ci-dessous.

Tout d’abord, retenez que pour les écouteurs filaires, la marque ne propose qu’un modèle à bas prix sur son site. Excepté l’argument du budget serré, ils sont assez peu intéressants. Quant au reste du catalogue, il porte un peu à confusion, car les paires d’écouteurs sont nombreuses et que la distinction Xiaomi/Redmi n’est pas toujours évidente. De plus, Xiaomi appose le badge Redmi sur certains modèles pour vendre le même, mais sous une autre étiquette. C’est par exemple le cas des Redmi Air Dots 2 et des Mi TWS Basic 2.

La meilleure expérience chez Xiaomi ? Les Xiaomi Buds 3T Pro ne proposent pas la meilleure expérience sur tous les points. Pour ce qui est de l’autonomie totale avec le boîtier, les Xiaomi Buds 3 ont 8 heures de plus sous le capot pour 70€ de moins. Ils constituent une excellente alternative si le son surround et le codec LHDC ne vous intéressent pas. Notez que nous n’avons pas réussi à trouver de tests francophones ou anglophones dessus. Même Google semble les confondre avec les Redmi Buds 3. Les Xiaomi Buds 3 se sont d’ailleurs très peu vendus chez nous.

On n’atteint pas non plus le niveau d’incompréhension que procure le catalogue des écouteurs JBL. Heureusement ! C’est déjà assez compliqué comme ça.

Questions Fréquentes

Quelle différence entre les produits Xiaomi et Redmi ? La firme Xiaomi a donné naissance à plusieurs marques annexes comme Redmi. Cette dernière ne propose que des produits dans des tranches de prix abordables, que ce soit au niveau des smartphones ou des écouteurs sans-fil. Xiaomi réserve donc l’accessible à Redmi et appose son badge sur ce qui est plus cher. Quelle différences entre les Redmi Airdots 2 et Mi TWS Basic 2 ? C’est simple, il n’y en a aucune ! Xiaomi vend les mêmes écouteurs sous deux badges différents pour prendre encore plus de place sur le marché et fournir une paire d’écouteurs qui va avec les smartphones Redmi. Quelle alternative aux écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro ? Dans la partie haut de gamme du marché, les Xiaomi Buds 3 T Pro font face à des concurrents de poids qu’ils n’ont pas réussi à égaler. Citons par exemple les inévitables AirPods Pro ainsi que la référence que constituent les Sony WF-1000XM4.