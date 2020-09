On aime tous avoir de bons écouteurs, pour écouter de la musique, regarder une série sur notre smartphone ou parle avec nos proches. Cependant, quels sont les meilleurs modèles d’écouteurs tour du cou sans fil disponibles aujourd’hui ? Petit tour d’horizon et comparaison.

Avec les années, les écouteurs ont abandonné la technologie filaire qui faisait partie de nos habitudes avec les Walkman. Cependant, tout le monde n’a pas forcément envie d’un modèle d’écouteurs intra-auriculaire true wireless ou un casque classique. Les écouteurs tour de cou sans fil sont alors une bonne alternatives. Cependant, face à la quantité de modèles qui sont désormais proposés sur le marché, comment bien choisir ? On vous aide à faire le tri, avec une sélection qui concerne un peu toutes les marques et avec des profils différents.

Conseils pour bien choisir ses écouteurs tour de cou

Les écouteurs tour de cou sont un peu le compromis entre les écouteurs filaires gênants lorsque l’on se déplace et les true wireless sans fil qui se placent directement dans le conduit auditif. Ils sont aussi plus pratiques et sans risque de perdre un écouteur. Les écouteurs tour de cou présentent donc un très bon compromis même si certains les trouvent disgracieux. Les commandes sont aussi souvent plus pratiques et l’autonomie généralement supérieure aux versions true wireless.

Pour bien choisir votre modèle, côté connexion, privilégiez les écouteurs utilisant le Bluetooth 5.0 qui est la plus stable. Prenez aussi en compte la latence qui peut être importante sur certains modèles et être à l’origine d’une différence entre le son et l’image sur une vidéo. Enfin, prenez aussi en considération l’environnement que vous utilisez (Android, iOS, autre). Le prix est évidemment un facteur à prendre en considération, mais aussi l’utilisation que vous comptez en faire notamment s’il s’agit d’une pratique sportive.

Bose QuietControl 30 : un tour de cou avec réduction de bruit

Avec QuietControl 30, Bose propose des écouteurs tour de cou avec une excellente réduction active de bruit. Ceux qui souhaitent écouter leur musique dans le calme apprécieront beaucoup l’ajustement manuel de la réduction active de bruit. Côté qualité sonore le résultat est toujours très bon dès que c’est signé Bose. Les écouteurs sont vendus à partir de 259,90 euros. À ce tarif, en plus de la qualité Bose, vous pourrez profiter aussi de la connexion multipoint. Cela vous permettra de les utiliser avec plusieurs appareils Bluetooth.

Notez cependant que pour intégrer son système de réduction active de bruit, Bose a dû utiliser un tour de cou rigide. Pour une utilisation quotidienne cela ne pose pas de soucis par contre cela les exclus pour la pratique sportive. Autre point noir à prendre en considération, la forte latence des écouteurs. Pas conseillé donc pour regarder un film ou une série.

Beats X : le tour de cou pour l’environnement Apple

Beats X est le tour de cou signé Apple. Il est évidemment idéal pour l’environnement de la marque à la pomme (iPhone, MacBook, iPad). Si vous utilisez iOS alors pas d’hésitation à avoir, choisissez les Beats X. Côté qualité sonore, Apple, comme à son habitude, offre un rendu des basses vraiment réussies. Particulièrement robustes, les écouteurs tour de cou d’Apple proposent aussi un excellent maintient dans l’oreille.

Notez que la recharge se fait en lightning. Vous en aurez souvent besoin, car l’un des gros défauts des Beats X d’Apple est la faible autonomie de ses écouteurs tour de cou. Seulement 6 heures ce qui est peu comparé à la concurrence. Côté tarif, vous pourrez vous les procurer à partir de 115,50 euros dans certaines boutiques.

Plantronics Backbeat Go 410 : également en filaire

Les Backbeat Go 410 de Plantronics sont des écouteurs tour de cou sans fil qui peuvent être transformé en filaire avec le câble de rechargement. Pratique lorsque vos écouteurs sont en manque d’énergie lorsque les 10 heures d’autonomie se sont écoulées. Côté performance audio, la qualité est au rendez-vous même si on note toutefois les basses assez marquées. Notez que ces écouteurs disposent d’une réduction de bruit active.

Le défaut notable de ces écouteurs tour de cou reste toutefois la forte latence. Pour écouter de la musique ce n’est pas un souci particulier par contre si vous souhaitez lancer une vidéo le décalage notable est gênant. Ces écouteurs sont commercialisés à partir de 102 euros. Un excellent compromis prix/qualité tant que vous ne les utilisez pas pour des vidéos.

Les Bose SoundSport : pensés pour le sport

Quand on court sur un tapis ou dans la rue, que l’on enchaîne les abdominaux à la salle de sport, il est difficile d’envisager un modèle filaire, qui ne serait absolument pas pratique. Cependant, un casque n’est pas forcément idéal non plus, surtout si vous allez suer. Un intra-auriculaire, mais avec un tour de cou comme les Bose SoundSport constitue alors une alternative plus que séduisante. Confortables à utiliser et tenant bien dans l’oreille, ces écouteurs proposent aussi une vraie qualité audio. On appréciera la résistance à la transpiration et aux intempéries. Du côté de l’autonomie, la batterie pourra aller jusqu’à 6 heures sans trop de difficulté. Il ne vous reste plus qu’à courir ! Côté prix, il faudra payer 129,99 euros.

Les écouteurs tour de cou OnePlus Bullets Wireless 2

Si vous avez envie de dépenser un petit peu moins, les OnePlus Bullets Wireless 2 constituent une alternative qui mérite le coup d’œil. Vendus à 99 euros, ils proposent un son clair et puissant qui permet de vraiment profiter de la musique. L’autonomie ne sera jamais un problème puisqu’avec 10 minutes de charge, la technologie Warp vous permet de profiter de 10 heures d’écoute. Vous voulez les couper ? Il suffit de les aimanter. Pour les relancer ? Séparez-les simplement. On apprécie aussi le design soigné et résistant et le fait qu’ils tiennent très bien dans l’oreille.

Les écouteurs tour de cou Tilde Air pour le travail

Avec le développement croissant du télétravail notamment en raison de la situation sanitaire, les visioconférences et réunions téléphoniques sont de plus en plus nombreuses. Vous avez donc vraiment besoin d’un équipement de qualité qui vous permettra d’être à l’écoute de vos collègues et que vous pourrez porter dans la durée sans difficulté. Les Tilde Air coûtent certes 239 euros, un tarif qui peut rebuter certains. Cependant, ils proposent un système antibruit sélectif, pouvant aller jusqu’a – 30 DB.

Ils sont par ailleurs flexibles et ultralégers (40 grammes). À vous de vous décider quand vous êtes à la maison, si vous souhaitez vous isoler des autres bruits ou pouvoir changer avec eux. Le système est capable d’identifier la direction, mais aussi la nature des sons qui vous entourent et les quatre microphones garantissent le meilleur son embarqué.

Jabra Elite active 45e : un tour de cou pour les sportifs

Avec Elite active 45e, Jabra propose des écouteurs tour de cou entièrement pensé pour les sportifs. Les embouts se posent sur les oreilles sans obstruer le canal auditif ce qui permet à la fois d’écouter sa musique, mais aussi de ne pas être enfermé dans sa bulle et notamment d’être attentif à son environnement. Indispensable par exemple pour courir en milieu urbain. Le câble est toutefois assez court, car pensé pour le sport.

Ne craignez pas de suer avec ces écouteurs tour de cou, ils sont garantis avec une résistance à l’eau et à la poussière IP67. Le maintien des écouteurs est très bon même en cas de mouvements brusques. L’autonomie annoncée et de 9 heures. Comptez aux alentours de 99,99 euros pour vous les procurer.

Mpow : les écouteurs tour de cou les moins cher

Si pour vous les écouteurs tour de cou ne sont pas un poste de dépense important, mais que dans le même temps vous souhaitez avoir une bonne qualité audio, alors les écouteurs tour de cou de Mpow constituent sans doute une des meilleures alternatives possibles. Ils peuvent tout à la fois correspondre à vos besoins à la maison, à la salle de sport ou au bureau. Un profil pour le moins polyvalent pour des écouteurs qui offrent aussi la protection IPX7 qui protège conte les intempéries et la sueur. Côté autonomie, vous aurez le droit à 10 heures d’utilisation. Ils sont confortables à porter et résistants à l’usage. Un modèle qui présente un très bon compromis pour simplement 21,99 euros actuellement sur Amazon.

Soundpeats Engine : les écouteurs tour de cou économiques

Si votre budget achat d’écouteurs tour de cou est limité alors les Soundpeats Engine représentent sans nul doute l’idéal. Vendus aux alentour de 31 euros, ces écouteurs tour de cou sans fil sont sans doute ce qui se fait de mieux en entrée de gamme. Bien évidemment, à ce prix-là, n’attendez pas une qualité sonore exceptionnelle. La qualité sonore est effectivement plutôt moyenne.

Les écouteurs utilisent le Bluetooth 5.0 ce qui est une bonne surprise. Autre point fort de ces tours de cou, l’autonomie annoncée est de 13 heures. Pas de réduction de bruit évidemment sur ce modèle cependant l’isolation passive est très correcte.

PowerBeats 4 : des écouteurs très haut de gamme pour iOS

Voici un autre modèle pensé pour l’environnement iOS. Et pour cause, Beats a été racheté par la marque à la pomme. Les écouteurs Powerbeats quatrième génération sont le résultat d’améliorations successives. Au final un produit vraiment haut de gamme. Particulièrement épais, ils sont toutefois très confortables et notables. Vous ne passerez pas inaperçu avec ces écouteurs tour de cou. Son maintien parfait dans les oreilles en fait un produit idéal pour les sportifs, mais il s’agit aussi d’écouteurs polyvalents.

Une petite télécommande très discrète permet de contrôler différentes choses comme le choix des pistes ou le volume. Côté son, la qualité est vraiment au rendez-vous et le son est très équilibré, surtout avec l’isolation passive qu’offrent les écouteurs. Côté autonomie, vous pourrez compter sur 15 heures d’écoute avant de devoir recharger. On recommande ce super produit testé par l’équipe : Test Powerbeats 4.