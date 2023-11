En quelques années, les écouteurs sans-fil sont devenus un indispensable de nos vies citadines. Dans les transports, pour faire du sport ou même au travail, il est désormais impossible de s’en passer pour la plupart d’entre nous. Et pour choisir un nouveau modèle sans se ruiner, les modèles de JBL font figure de référence.

Qui ne connaît pas la marque JBL ? L’entreprise américaine fondée en 1946 inonde le marché de produits audio offrant généralement un excellent rapport qualité/prix avec une signature sonore très marquée. Aujourd’hui, on s’intéresse plus précisément aux écouteurs sans-fil, et il y a du travail car la marque en commercialise une quinzaine, rien qu’en ce moment ! Pour vous aider à trouver écouteurs à vos oreilles, nous les avons comparés. Voici notre bilan.

Podium 2023

JBL Wave

Beam

Le meilleur

premier prix En savoir plus JBL Endurance

Peak 3

Meilleurs écouteurs

de sport En savoir plus JBL Tour

Pro 2

Le plein

de fonctions En savoir plus

M eilleures Promos

Les meilleurs écouteurs JBL

La firme a un pied sur le marché des écouteurs depuis bien longtemps. Son catalogue affiche des modèles filaires, des tours de cou Bluetooth et évidemment des écouteurs true wireless. Une offre particulièrement large, dans laquelle, il serait facile de se perdre ! On a fait le tri pour vous proposer une sélection des 5 meilleurs produits de cette marque d’écouteurs selon nous.

Lorsqu’on parle d’écouteurs JBL, il y a quelques précisions à apporter. En effet, le catalogue de la marque demeure très confus. Autrement dit, on n’y comprend rien. La gamme TWS compte 13 références, ce qui est énorme.

Quelles différences entre les JBL Wave et les JBL Tune ? Toutes deux mélangent différents types d’écouteurs avec des prix très similaires, du moins sur le site JBL. Difficile de comprendre ce que la marque veut faire. Il faut se rendre sur Amazon pour voir que les modèles Wave sont en général moins chères avec moins de fonctionnalités (pas d’ANC, autonomie plus faible, pas compatible avec l’application JBL). Même si les écouteurs TWS Wave sont les moins onéreux de la marque, ils restent coûteux pour leurs propositions. Attention cependant, les Tune 215 TWS et 225 TWS cochent aussi les critères des écouteurs JBL Wave. Difficile d’y voir clair décidément !

En outre, nous ne comprenons pas l’intérêt de proposer à la fois les Club Pro + et les Tour Pro +. Pour résumer, évitez les modèles sans-fil en dehors de notre top 5, car ils sont peu pertinents selon nous.

On trouve de meilleurs écouteurs pas chers ailleurs. Concernant les critères de sélections pour choisir une paire, on vous invite à regarder le guide dans notre comparatif des écouteurs sans-fil. Précisons aussi que sur Amazon, les écouteurs JBL 205 Tune BT intra-auriculaire avec plus de 10 000 avis sont en vérité les JBL 110 BT. Un modèle sorti en 2017 qui a été remplacé par les 115 puis par les 125 BT. Quant au nom Tune 205 BT, il correspond à un tour de cou avec des oreillettes au format ouvert.

Questions Fréquentes

Quels sont les meilleurs écouteurs JBL ? Il s’agit des JBL Tour Pro 2 grâce à leur nombreuses fonctionnalités et la qualité du rendu sonore. Si vous êtes sportifs, préférez les Endurance Peak 3 ou les Reflect Flow Pro. Quelle alternative aux AirPods chez JBL ? Il s’agit des JBL Tour Pro 2, grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, de leur réduction de bruit et leur excellente autonomie. Que signifie JBL ? Il s’agit des initiales du fondateur de la marque James Bullough Lansing. Notez que la création de l’entreprise par cet homme remonte à 1946. Ce dernier est mort seulement trois années après cela.