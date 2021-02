C’est le moment de changer de cuisine et pour cela, vous recherchez un cuisiniste pour vous accompagner dans ce projet d’envergure ? Cuisine fermée, semi-ouverte, ouverte, en U, en L ou avec îlot… qu’est-ce qui vous séduit le plus ? Aussi, il faut savoir que le prix d’une cuisine dépend de sa qualité, des équipements, des matériaux utilisés, de la superficie et plus encore. Pour vous simplifier la vie, nous avons sélectionné les principaux vendeurs de cuisines au design innovant, accessibles à la fois à bon prix et en haut de gamme. Ce répertoire vous permettra de dénicher facilement le cuisiniste qui correspond le plus à vos besoins et préférences, et bien évidemment à votre budget. La cuisine de vos rêves, parfaitement équipée et aménagée comme il se doit est désormais à portée de main.

Choisir le meilleur cuisiniste est la garantie d’une cuisine pratique, bien aménagée et équipée de beaux meubles ! Et vu qu’une cuisine ça coûte cher en général, il vaut mieux ne pas se louper sur son choix. Comme toujours, nous pensons à vous et c’est pourquoi nous vous avons sorti la carte des principaux spécialistes en la matière selon leur prix. Nous les avons classés en deux catégories précisément : les cuisinistes au design innovant moyen et haut de gamme.

Les meilleurs cuisinistes pour une cuisine au design innovant moyen de gamme (à partir de 5 000€) en 2021

Aviva, le numéro 1 des cuisines tendance

Dès son apparition en 2000, cette marque s’est donné pour mission d’offrir des cuisines de qualité au public à un coût raisonnable. Afin d’assurer sa compétitivité, ses fondateurs réalisent leurs achats auprès des fabricants les plus réputés de cette industrie, tout en négociant des gammes exclusives. Le concept des magasins Aviva, spécialisés dans la vente des cuisines, a par ailleurs été entièrement repensé.

En effet, cette marque surfe désormais sur des espaces individuels de vente qui permettent à chaque client de suivre la création de sa cuisine personnalisée sur un écran. Aviva vous permet de choisir parmi des modèles de cuisines tendance et à la pointe de la technologie. Ces modèles se déclinent notamment dans une large gamme, avec plus de 200 façades. Les matériaux utilisés pour leur conception sont tous certifiés PEFC. Concernant les prix, ils varient entre 4 500 € et 6 000 €.

Arthur Bonnet, les meilleures tendances s’invitent dans votre cuisine

Grand spécialiste de l’aménagement et de la conception sur-mesure des cuisines, Arthur Bonnet traîne avec lui plus de quatre-vingt-cinq années d’expérience au top-niveau. Il est surtout réputé pour l’authenticité de son expertise dans le travail de la laque et du bois. Racheté par le groupe Snaidera en 2000, ce cuisiniste collabore aujourd’hui avec les plus grands designers du secteur en France. Ce qui lui permet de proposer des équipements très originaux, à la fois moyen et haut de gamme, véhiculant la convivialité, l’élégance, les valeurs traditionnelles et le charme à la Française.

Riche de son expérience et de sa collaboration exclusives avec 95 concessionnaires, cette marque propose globalement 2 gammes de meubles pour cuisine personnalisée « Collections » et « Lignes Signatures » et 26 modèles disponibles en 86 tons et dont 5 sont dessinés par des designers, etc. La flexibilité et l’ergonomie sont mises en avant pour chaque projet : cuisines assorties de bancs avec tiroirs de rangement, cuisines îlots, plan de travail modulable… Coût 13 000 € pour le package moyen : électroménager, pose, meubles et accessoires.

Schmidt, l’expert du « sur-mesure »

Schmidt dévoile tout son savoir-faire en matière de fabrication et d’aménagement sur-mesure de votre cuisine depuis 1959. C’est le premier fabricant français en la matière. Son offre riche et variée se décline sur des solutions innovantes et personnalisables pour répondre aux besoins de chacune des pièces de votre demeure. La marque définit sa gamme sur quatre styles : des modèles design aux modèles contemporains, des cuisines modernes aux cuisines rustiques.

Le point fort de ce cuisiniste se situe notamment au niveau de la personnalisation de ces œuvres. Dans son panier, vous retrouverez en effet un très grand choix de coloris classiques ou tendances pour satisfaire tous les goûts : 80 poignées distinctes, et 80 tons pour les plans de travail. Cette marque propose en outre des matériaux dernière génération à l’instar du Nano Black. Super-résistant et antibactérien, ce matériau permet de faire disparaître les micro-rayures en un seul coup d’éponge. Ces modèles de cuisines équipées sont accessibles à partir de 7 447 €.

Chabert Duval, le professionnel par excellence de la cuisine

Ce spécialiste des cuisines au design innovant a vu le jour en 1948. Sa particularité, développer et proposer des créations originales au meilleur rapport qualité-prix. Conçues et réalisées dans ses propres usines, celles-ci sont commercialisées par l’entremise d’un vaste réseau de distributeurs chevronnés et spécialisés. Le cuisiniste maîtrise toutes les techniques indispensables pour la réalisation d’une cuisine : du choix des matériaux jusqu’aux finitions.

Chabert Duval repartit son offre sur 43 modèles, avec des styles très variés : cuisines contemporaines et esthétiques, cuisines intemporelles faisant place au charme provençal et cuisines 100% high-tech.

Mobalpa, pour une cuisine adaptée à votre style de vie

Cuisine familiale, à l’Américaine, living ou laboratoire, telles sont les différentes options proposées par Mobalpa pour la création d’une vraie pièce à vivre chaleureuse et qui s’intègre parfaitement dans votre maison. Le cuisiniste détient sa propre usine de production implantée à Thônes en Haute-Savoie. C’est là que sont fabriquées toutes ses cuisines futuristes qui sont par la suite acheminées et commercialisées sur ses différents sites de vente.

Pour ce qui est de la personnalisation, la marque vous réserve un très grand catalogue enrichi 294 façades et finitions, 107 tons pour vos plans de travail, des équipements personnalisés (tiroirs équipés, plan de travail modulable…), une magnifique collection d’accessoires (bar, table, évier, éclairage, robinet, etc.), et 57 poignées. Pensé et réalisé au détail près, le cuisiniste Mobalpa vous ouvre les portes sur une cuisine ergonomique et résolument confortable à partir de 5 976 € (pose non comprise).

Cuisines Teisseire et Teissa, pour des cuisines accessibles au design 100% français

Le groupe Cuisines Teisseire et Teissa est implanté en Charente-Maritime. Au fil des années, il a su se bâtir l’une des meilleures réputations en matière de conception, réalisation et vente de cuisines sur-mesure, très esthétiques et de qualité supérieure. Son catalogue est constitué d’un beau package de 250 modèles intemporels ou tendances et modulable à votre guise (intérieurs aménagés, accessoires, plan de travail personnalisable, etc.).

Ce groupe met par ailleurs un point d’honneur sur la nature et la qualité des matières premières utilisées pour la confection de ses modèles. Vous aurez ainsi le choix, entre des teintes naturelles comme le brun, le beige ou le gris, et des matériaux nobles et bruts tels que l’aluminium, le bois ou le verre. Les matériaux en bois sont tous certifiés du label PEFC. Quant aux modèles de cuisine les plus populaires, vous pouvez les avoir dans un délai record de 15 jours à 1 mois juste après votre commande. Les cuisines Teisseire et Teissa sont accessibles à partir de 5000 € pour la gamme moyenne hors électroménager et hors pose. Nous affectionnons particulièrement ce type de cuisine, car elles vous offrent de la place sur les murs afin d’y accrocher des décorations murales.​

Top des cuisines haut de gamme au design innovant proposées par les cuisinistes les plus célèbres

Bulthaup, le choix d’une cuisine design, élégante et intemporelle

Les marques allemandes sont toujours au rendez-vous lorsqu’il est question de haut de gamme. Fidèle à cette vieille tradition, Bulthaup est passé maître dans l’art d’associer savoir-faire artisanal et innovations techniques. Résultat, le spécialiste allemand propose des cuisines haut de gamme au design épuré et moderne en laques magnifiées et bois massifs. Pour ce dernier cas, le cuisiniste utilise notamment du bois poncé à la main et issu des forêts durables.

Très appréciées sur le marché, les cuisines innovantes de Bulthaup ont la particularité d’offrir des solutions astucieuses de rangement. Grâce à leur ultra-fonctionnalité, celles-ci garantissent une organisation, un agencement et un rangement des plus intelligents. Leurs lignes sculpturales et sobres, qui épousent très bien l’esprit du Bauhaus, feront des envieux !

Boffi, des cuisines avant-gardistes au design optimisé

Boffi est un cuisiniste italien spécialisé dans la conception des cuisines innovantes sur-mesure. Cette enseigne vous propose des modèles d’une esthétique ultra contemporaine, le tout dans un design minimaliste teinté d’une pureté et d’une sobriété absolues. Les équipements dignes de la dernière technologie, les poignées et les appareils électroménagers invisibles et des solutions de rangement toujours plus intuitives.

Dessinées par les meilleurs designers, les cuisines innovantes Boffi font place au plus grand confort. Elles vous invitent dans un espace de vie des plus luxueux où des matières nobles comme le bois massif, l’inox et le Corian® se révèlent sur leur plus beau jour. De la cuisine linéaire aux portes coulissantes à la pièce unique au centre de votre appartement, en passant par la Mini-kitchen du designer Joe Colombo, chaque modèle Boffi est une création originale qui sort du commun.

Effeti, le charme italien s’invite dans votre cuisine

Lorsqu’elle naît en 1963, Effeti n’est qu’une petite entreprise de menuiserie toscane. Mais elle a su faire son bout de chemin depuis lors, et aujourd’hui sa créativité reconnue aux quatre coins du globe lui vaut d’être considérée comme l’un des meilleurs concepteurs de cuisines design sur-mesure. Le « Wood 100% » qui rappelle bien ses origines est l’une des cuisines les plus emblématiques d’Effeti. Ce modèle fabriqué à la main à partir du châtaignier massif n’existe qu’en quelques exemplaires numérotés.

L’atout majeur de la marque toscane réside dans sa capacité à réaliser tout le processus de conception de vos cuisines en son sein : travail de l’aluminium, du bois, du métal, du marbre, application de la laque et du vernis, finitions jusqu’à la livraison du package à votre domicile. Effeti conçoit de plus ses modèles de telle sorte que vous puissiez les modifier et les personnaliser comme bon vous semble. Optez pour l’un d’entre eux, c’est faire le choix de l’excellence !

Cesar Arredamenti, des cuisines élégantes au design architecturé

Cesar Arredamenti est un célèbre cuisiniste italien. En 1969, ce dernier introduit sur le marché, une cuisine ouverte fortement inspirée des techniques et du charme américain : dynamique, flexible et modulaire. Loin de s’arrêter là, il s’impose comme un précurseur en matière de design au cours des années 80. Sans rompre avec ses racines, celui-ci surfe davantage sur la simplicité aujourd’hui en proposant des matériaux de qualité, sobres, des concepts élégants et dépouillés, des finitions d’une rare beauté, ainsi que des lignes graphiques optimisées et pures.

Dotées de la technologie modulable, ses cuisines sont architecturées de façon à optimiser leur implantation et faciliter la personnalisation des mises en scène pour une adaptation naturelle dans votre maison. Le catalogue du spécialiste est également enrichi d’un bon nombre de modèles classiques dont le charme traverse l’ère du temps. L’accès au prix se fait sur devis pour tous les amoureux du chic et haut de gamme.

La Cuisine Française, le haut de gamme venu tout droit de France

Du haut de gamme made in France, La Cuisine Française a bâti toute son œuvre autour de la trilogie suivante : qualité, tradition et finition. De quoi stimuler les sens des consommateurs les plus exigeants pour l’un des plus vieux concepteurs de meubles de cuisine français. Tous les modèles de ce cuisiniste sont créés et réalisés à l’unité, au sein de ses usines de Mayenne, par une équipe de professionnels ultra-qualifiés.

Pour ce qui est du choix des matériaux, les cuisines du fabricant sont faites à partir de bois certifiés coupés dans des forêts écologiques situées non loin de ses ateliers, de vernis et teintes à l’eau, de laques, de caissons en triplis de résineux, d’accessoires en inox massif, etc. Avec plus de 50 modèles dans son catalogue, La Cuisine Française vous offre un large choix entre les cuisines classiques du XVIIIe siècle et des versions plus modernes et contemporaines en bois chauffés, blanchis ou vernis. Le prix est disponible sur devis.

Comprex, l’emblématique design italien à l’honneur

Les cuisines Comprex présentent de nombreux atouts qui feront spécialement plaisir aux clients haut de gamme. En effet, elles sont faites sur-mesure et sont d’une modularité impressionnante. Bien plus, leur conception fonctionnelle fait la part belle à la personnalisation à plusieurs niveaux : choix de la couleur, de l’architecture, des finitions, etc. Créé il y a un peu plus de quatre décennies, Comprex est née de la volonté d’offrir aux ménages, des cuisines adaptées aux nouvelles exigences de l’habitat en matière de tendance et d’élégance…

Classé dans le top des 20 premiers cuisinistes italiens, ce spécialiste détient plus de 30 points de commercialisation en France. Le choix des modules chez ce fabricant est très large, offrant ainsi la possibilité de surfer sur des projets ultra-personnalisés et des conceptions harmonieuses et révolutionnaires sous forme de cuisine/salon. Dans la collection, vous avez droit à plus de 15 modèles de cuisines innovantes en format Segno, Linea, Filo et Forma. De manière globale, toutes les offres Comprex sont conçues de manière à être accessibles. Le prix hors électroménager et hors pose est de 20 000 €.

Eggersmann, des cuisines d’exception dans le haut de gamme

Dès sa création en 1908, l’enseigne allemande affichait déjà son ambition d’offrir des modèles d’exceptions à ses clients. Peu importe le style, chaque cuisine Eggersmann est fabriquée sur-mesure et en nombre limité. Vous l’aurez compris, celles-ci sont toujours conçues sous commande, avec des matériaux de qualité supérieure. L’un des modèles phares du fabricant, c’est la collection Unique. Faite en mono matière composée de verre massif, d’acier massif laminé à chaud, de granite et de Corian® entre autres, cette collection décline les plus belles cuisines sculpturales au monde.

Juste au côté de cette gamme prestigieuse, le cuisiniste Eggersmann propose en plus, des modèles de cuisines aux lignes sobres et réalisées avec des matières d’une rare élégance. La marque est présente en France à travers 27 points de vente. On le retrouve même dans les Dom-Tom ! En outre, elle réalise ses cuisines au design innovant avec des matériaux certifiés CARB II. Pour les prix, il vous suffit de faire un devis sur sa plateforme officielle.

Veneta Cucine, tout le charme et l’élégance italienne révélés

Le spécialiste italien des cuisines Veneta Cucine n’a qu’une seule devise : beauté et fiabilité. Surfant sur la diversité des notes et laissant libre cours à l’imagination, ce cuisiniste vous offre une sélection à la hauteur des modèles résolument haut de gamme. Ses conceptions associent magnifiquement le savoir-faire artisanal à l’innovation. Qu’elles soient classiques ou contemporaines, au design moderne ou rustique, toutes ses cuisines épousent la technologie afin de vous offrir des solutions qui intégreront naturellement votre environnement.

À travers sa certification ISO 9001, Veneta Cucine se positionne en outre comme un militant engagé de la nature en produisant des cuisines innovantes écologiques. Tous ses modèles sont fabriqués en effet avec des matériaux 100% recyclables. Les vernis utilisés ne contiennent de même aucun solvant. Prix disponible sur devis.