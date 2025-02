Nos meilleurs conseils pour faire perdurer votre électroménager

On utilise nos appareils électroménagers au quotidien sans trop y penser… jusqu’à ce qu’ils tombent en panne. Pourtant, un bon entretien peut prolonger leur durée de vie et éviter bien des désagréments. Lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, four… Voici les meilleurs conseils pour entretenir vos appareils et les garder en parfait état le plus longtemps possible.

Un lave-linge qui sent mauvais, un réfrigérateur qui ne refroidit plus aussi bien ou un lave-vaisselle qui laisse des traces sur les verres… Ce sont souvent des signes que nos appareils électroménagers ont besoin d’un bon entretien. Trop souvent négligée, cette étape est pourtant essentielle pour assurer leur bon fonctionnement et préserver leur efficacité sur la durée.

En adoptant quelques réflexes simples, il est possible de leur offrir une seconde jeunesse et d’éviter les pannes coûteuses. Voici un guide pratique pour entretenir vos équipements.

Lave-linge : pour prolonger sa durée de vie et éviter les odeurs

Un lave-linge encrassé peut rapidement devenir inefficace et source de mauvaises odeurs. Pour éviter cela :

Nettoyez le joint du hublot après chaque lavage : essuyez-le avec un chiffon sec pour empêcher l’apparition de moisissures.

Lave-vaisselle : pour garder une vaisselle propre

Pour éviter les traces de calcaire et garantir une vaisselle propre :

Vérifiez régulièrement les filtres : retirez-les une fois par semaine et nettoyez-les sous l’eau chaude.

Réfrigérateur : pour le protéger de la surconsommation et des odeurs

Un frigo mal entretenu peut consommer plus d’énergie et nuire à la conservation des aliments. Voici comment l’entretenir :

Nettoyez les joints de porte tous les mois : utilisez un chiffon humide pour retirer les résidus et garantir une bonne étanchéité.

Four : pour éviter les accumulations de graisse et la surconsommation

Pour garder un four propre et performant :

Nettoyez les projections après chaque utilisation : utilisez une éponge humide avant que la graisse ne s’incruste.

Plaques à induction : pour échapper aux traces incrustées et rayures

Les plaques à induction sont sensibles aux rayures et aux projections :

Nettoyez immédiatement les débordements : cela empêche les traces de brûlure difficiles à enlever.

Sèche-linge : pour prévenir l’encrassement et améliorer l’efficacité

Un sèche-linge bien entretenu séchera plus efficacement et consommera moins d’énergie :

Videz le bac de récupération d’eau après chaque cycle : cela évite les mauvaises odeurs et les dépôts.

Prendre soin de son électroménager ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais cela peut faire toute la différence en matière de durabilité et d’efficacité. En adoptant ces gestes simples, non seulement vous éviterez les pannes, mais vous optimiserez aussi les performances et la consommation énergétique de vos appareils.