Et si le compost était une solution durable à la portée de tous ? À la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques (épluchures de légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles et fleurs mortes, etc). Ils composent 40 à 60% de notre poubelle d’ordures ménagères. Bonne nouvelle, il existe des solutions pour leur offrir une nouvelle vie !

Le compostage est une très bonne solution pour réduire votre production de déchets tout en assurant un amendement pour l’usage domestique. Ainsi, au lieu de jeter vos déchets organiques à la poubelle, il existe de nombreuses solutions innovantes contre le gaspillage. Vous pourriez par exemple les mettre dans un bac à compost directement dans votre cuisine, afin de les utiliser comme engrais de qualité. Avec un bon composteur de cuisine, vous disposerez d’un compost 100 % naturel, prêt à être dispersé dans votre jardin ou dans votre potager urbain. Un geste doublement bénéfique : il permet de réduire les déchets produits et de faire du bien à nos plantations.

Sans plus attendre nous vous dévoilons cinq composteurs de cuisine intelligents qui on l’espère, vous donneront envie de vous y mettre !

Tero : le composteur connecté ultra-puissant

Tero a vu le jour grâce à deux entrepreneuses américaines qui voulaient offrir une solution à tous ceux qui souhaitent valoriser leurs déchets alimentaires. Lauréat du Grand Prix du Design, c’est surtout pour sa technologie brevetée que le produit est salué. En effet, plusieurs cycles peuvent être effectués en une journée. Pour se faire Tero est composé de :

Un moteur puissant entraînant 8 lames ! Autant dire qu'avec ça vous pouvez broyer sans difficulté 90 % de vos restes alimentaires . Rien ne résiste au broyeur, pas même un noyau d'avocat !

! Autant dire qu’avec ça vous pouvez broyer sans difficulté . Rien ne résiste au broyeur, pas même un noyau d’avocat ! Des capteurs intelligents sont intégrés dans l’appareil pour détecter, protéger et réguler l’humidité afin que le processus de transformation se fasse de manière efficace.

Le débit d’air à température contrôlée élimine les agents pathogènes (les bactéries) des aliments.

Afin de mieux contrôler ses cycles, Tero propose aussi une application qui permet de démarrer et planifier les cycles à distance. Les performances quant à elles peuvent être optimisées via les mises à jour disponibles via l’application.

Nagual : le composteur express

Élaboré par la start-up canadienne Nagualep, et faisant l’objet d’une campagne Indiegogo, le composteur Nagual est sans aucun doute celui qui transforme vos déchets domestiques en engrais en un temps record ! Grâce à sa technologie Auto Detects Adjust and Stops, il vous faudra seulement 1h30 pour obtenir un compost de qualité. Les déchets alimentaires contenant 70 à 80 % d’eau, Nagual est aussi équipé d’un système intelligent qui analyse l’humidité pendant le traitement et calcule ainsi le temps nécessaire à la décomposition des déchets organiques.

Une fois le processus terminé, il s’arrête automatiquement afin qu’aucune énergie ne soit gaspillée. Nagualep a aussi mis au point une technologie exclusive de séchage à la chaleur atteignant 126 ° C qui réduit considérablement le volume des déchets.

Kalea : la poubelle à compost connectée

Mis au point par une start-up allemande du même nom, le composteur de cuisine KALEA allie de façon unique biologie et technologie de pointe. En effet, ce produit se présente davantage comme une poubelle de cuisine design.

Dotée d’un triple compartiment qui sur la partie supérieure, récupère vos déchets organiques. Le second élément est une sorte de broyeur qui mélange et coupe vos déchets organiques afin qu’ils se décomposent. Enfin, la dernière partie est un bac qui va récupérer votre terreau que vous pourrez utiliser comme substrat pour vos plantes ou votre potager. La décomposition des déchets se fait en 48h.

Kalea est également équipée d’une puce Bluetooth, d’une application pour smartphone et de mécanismes, qui vous informe de l’état du compost. L’application pour smartphone vous affiche en outre ce temps de décomposition et quand votre compost est prêt à être utilisé. L’application permet aussi de calculer le nombre de kg que vous avez produit (par jour ou par mois). Une bonne manière également de surveiller votre consommation d’aliments et la production de déchets organiques au quotidien.

Lomi : le composteur avec 3 cycles de recyclage

Développé par la start-up canadienne Pela, le composteur Lomi accélère la décomposition des déchets organiques de la même façon que les lombrics (les odeurs en moins !). En effet, il utilise des filtres à charbon actif pour éliminer les odeurs produites lors du processus de compostage. Lomi est pourvu d’une interface à bouton unique est très simple d’utilisation. De la taille d’une machine à pain (16x 13 x 12) il s’adapte à toutes les cuisines.

La machine est également économe en énergie car chaque cycle utilise seulement 0,6 à 1 kWh d’électricité. Il existe trois modes de compostage :

Mode Eco- Express : qui décompose rapidement les aliments en un peu plus de 4 heures .

: qui décompose les aliments en un peu plus de . Mode Lomi Approved : qui est capable de décomposer les bioplastiques dans un cycle de 5 à 8 heures.

: qui est capable de dans un cycle de Mode Lomi Grow : qui prend son temps pour préserver la quantité maximale de nutriments. Le cycle dure environ 20 heures.

Reencle : le composteur qui fonctionne sans interruption

Mis au point par une start-up américaine, Reencle dispose d’un système de filtre à 3 couches lui permettant un compostage rapide et sans odeur. En plus d’être le composteur le plus silencieux du marché (en dessous de 28 dB), il fonctionne en toute sécurité 24h/24h. L’autre avantage, est qu’il n’y a pas besoin d’attendre que le processus de compostage des restes précédents soit terminé. En effet, à l’inverse des composteurs vus plus haut, la nourriture peut y être ajoutée à tout moment.

Enfin, il est très facile d’entretien et peut résister à des environnements à forte acidité et à forte salinité ainsi qu’ à des températures extrêmes. Il n’a pas besoin d’être remplacé et peut être utilisé cycle après cycle.

Notez que dès 2024 la réglementation européenne rendra obligatoire la gestion séparée des biodéchets. Chaque foyer devra donc être équipé de solutions de tri spécifiques. Si l’écologie vous intéresse, nous vous invitons à consulter notre rubrique sur les innovations écologiques !