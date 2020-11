Les chats sont réputés pour être aventureux et peuvent se perdre ou se mettre en danger. Voici notre comparatif des meilleurs colliers GPS pour chat. Le top des colliers connectés.

Dès l’antiquité, les Égyptiens utilisaient des colliers comme ornement pour leurs chats. Ces animaux étaient d’ailleurs sacrés pour eux et n’hésitaient pas à les momifier après leur mort. Même si, par la suite, ils ont perdu leur côté sacré et ont plus simplement été utilisés pour éloigner les rongeurs, les chats sont restés de fidèles animaux de compagnie dont on apprécie le ronronnement et caresser leur pelage soyeux. Ces félins fascinent aussi par leur regard et leur agilité. Aussi, de nombreux propriétaires utilisent des colliers pour leur chat qu’ils soient anti-puces ou décoratifs, avec leur nom et désormais aussi des colliers connectés. Découvrez les meilleurs colliers GPS pour chat et colliers connectés pour félins.

Quels sont les meilleurs colliers GPS pour chats ?

Que ce soit en maison ou en appartement, les chats ont toujours été aventureux et n’hésitent pas à s’éloigner de leur foyer pour découvrir le monde qui l’entoure. Certains chats ne sont pas toujours très fidèles et n’hésitent pas à changer de foyer. Le risque d’accident ou de perte lors d’une escapade est bien réel et les colliers connectés peuvent apporter davantage de tranquillité à leur maître. Des études estiment qu’un chat sur trois se perdra au moins une fois dans sa vie et que 26% des chats perdus ne sont jamais retrouvés. Aussi, nous avons listé les meilleurs colliers GPS pour chats afin de toujours savoir où se trouve votre animal de compagnie et même beaucoup plus pour certains colliers disposant de fonctions avancées.

Weenect Cats 2 : le plus petit des colliers GPS pour chat

Weenect Cats 2 se caractérise avant tout par sa petite taille qui ne gênera pas les mouvements de votre chat. Ce collier connecté offre bien sûr une fonction GPS pour le suivi de votre animal domestique, et ce en temps réel et sans limite de distance. Vous pourrez localiser le plus facilement du monde votre chat sur une carte. La localisation se fait via une application smartphone disponible sur iOS ou Android. Vous pourrez utiliser aussi bien le mode carte classique, que la vue satellite, le mode boussole ou encore le mode radar pour retrouver votre chat aventureux. La localisation se fait partout même en campagne et dans les zones peu couvertes par le réseau téléphonique. 99 % du territoire est ainsi couvert.

Un collier connecté qui permet un suivi de ses déplacements

En plus de la localisation en temps réel, le collier GPS pour chats Weenect Cats 2 vous propose un historique de localisation pour savoir quels sont les parcours de votre félin, l’étendue de son territoire ainsi que les endroits qu’il préfère. En plus du tracé de ses aventures, l’application dédiée vous permet de savoir quelle distance il a parcouru dans sa journée ainsi que le temps qu’il a passé à dormir et à jouer.

Définition d’un périmètre de sécurité

Le collier connecté permet, par ailleurs, de définir une zone de sécurité pour votre animal. Si votre chat sort de la zone que vous aurez délimitée ou s’il s’approche d’une route par exemple, vous recevrez automatiquement une alerte sur votre smartphone.

Un collier connecté pour éduquer votre chat au rappel

Enfin, les colliers GPS pour chats Weenect Cats 2 offrent un ingénieux système d’éducation de votre félin. Il dispose effectivement d’une sonnerie et vibreur. Vous pourrez ainsi éduquer votre chat, grâce au principe pavlovien de l’heure des croquettes en faisant vibrer et sonner son collier à ce moment. Une fois l’action associée, plus besoin d’agiter le paquet de croquettes pour l’appeler, il suffira de faire sonner son collier pour le voir venir en courant à vous.

Prix du collier GPS pour chat Weenect Cats 2

Le collier GPS pour chat Weenect Cats 2 est vendu au prix de 49,90 euros. Attention toutefois, la souscription à un abonnement mensuel est indispensable pour pouvoir profiter de toutes les fonctions. Cet abonnement est disponible à partir de 3,75 euros par mois. Vous pouvez le commander directement sur :

Tractive GPS Cat Tracker : un collier connecté pour chat très complet

Tractive GPS Cat Tracker est, lui aussi, un collier GPS pour chats très complet. Ce collier en cuir est étanche et résistant aux chocs. Il propose une localisation en temps réel de votre chat partout dans le monde grâce à son fonctionnement sur réseau mobile. L’actualisation de la position se fait toutes les 2 ou 3 secondes permettant une localisation précise.

Un suivi de l’historique de son parcours

Ce collier connecté permet aussi de suivre les déplacements de votre chat dans sa journée. Vous pourrez ainsi découvrir l’étendue de son territoire, s’il s’éloigne beaucoup de votre domicile ou par où il passe. Une fonction très pratique pour connaître ses préférences.

Définir une zone de sécurité

Le collier GPS pour chats Tractive GPS Cat Tracker vous offre la possibilité de définir un périmètre sûr comme, par exemple, votre jardin et votre maison. Si votre chat sort de ce périmètre, vous recevrez automatiquement une alerte sur votre téléphone pour vous prévenir d’une potentielle aventure dangereuse.

Un suivi d’activité pour sa santé

Ce collier connecté pour chat vous permet aussi d’avoir de précieuses informations sur sa santé et son bien-être. Vous pourrez voir combien de temps il a été actif dans la journée, le nombre de calories qu’il a consommé, le temps passé à dormir et même définir des objectifs pour sa santé. Des informations intéressantes pour son bien-être qui vous permettront d’avoir un chat en bonne santé.

Tarif du collier GPS pour chats Tractive GPS Cat Tracker

Il faudra débourser 49,99 euros pour se procurer ce modèle de collier GPS pour votre chat. Notez cependant qu’un abonnement de 4,79 euros par mois est nécessaire pour pouvoir profiter de la localisation par GPS. Vous pouvez commander le collier GPS sur :

Colliers connectés pour chats et chatière intelligente SureFlap

Les chatières SureFlap et leurs colliers connectés sont très différentes des modèles proposés ci-dessus. Pas de suivi GPS mais une chatière intelligente. Cette chatière intelligente ne s’ouvrira que pour votre animal laissant, ainsi, les intrus dehors. Concrètement, la chatière va lire la puce électronique du collier connecté pour chat et s’ouvrir lorsque votre animal de compagnie s’approchera.

Pas de soucis si vous avez plusieurs chats, ces chatières intelligentes peuvent être programmées pour 32 animaux. Différents modèles sont disponibles avec des tailles spécifiques. Certains modèles proposent un verrouillage manuel ou électronique ainsi qu’une entrée et sortie sélective. Passé une certaine heure par exemple, vous pouvez interdire la sortie à votre chat.

Comptez 70 euros pour le modèle le plus simple et 159 euros pour le modèle de chatière intelligente avec collier connecté le plus évolué. Pour commander : ici ou ci-dessous.

Comment choisir un collier GPS pour chat ?

Les prix des colliers GPS pour chats sont nettement moins élevés que les colliers GPS pour chiens. Le tarif est donc moins un élément à prendre en considération. Pensez toutefois que certains colliers doivent être accompagnés d’un abonnement mensuel de quelques euros. En effet, un tel abonnement est indispensable pour pouvoir profiter des réseaux téléphoniques mobiles qui localisent votre animal.

Ensuite, parmi les éléments à prendre en considération, est si vous ne désirez qu’une simple localisation GPS de votre animal ou alors aussi d’autres fonctions comme, par exemple, le suivi de ses déplacements, de son activité ou encore la définition d’un périmètre de sécurité. Enfin, les chatières intelligentes avec collier connecté sont aussi une bonne alternative pour ceux qui ne craignent pas de laisser sortir leur chat.