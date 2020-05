Les appareils photo reflex ont longtemps été considérés comme les meilleurs appareils photo. Depuis l’avènement des appareils photo hybrides, acheter un boitier d’appareil photo reflex ne suffit pas car il faut aussi acheter des objectifs adaptés à vos besoins. Il existe des objectifs de toutes les sortes. Pour faire des panoramas, de la macro, du micro…

Nous vous recommandons d’investir dans au moins dans deux objectifs reflex. Un avec focal fixe et un avec zoom, pour faire des jolies photos avec du flou à l’arrière, aussi appelé effet Bokeh. Si le boitier qui contient le chipset et le capteur de l’appareil photo est important et influe directement sur la qualité de votre photo, c’est surtout le talent et l’objectif du photographe qui permettront de réaliser les meilleurs clichés. Ainsi la priorité d’investissement revient à vos objectifs puis à votre boitier. Contrairement aux appareils photo hybrides, dit “mirrorless”, les reflexs ont un miroir intégré au viseur. Ils sont bien plus efficaces que les autres types d’appareils photo pour prendre en photo des sujets en mouvement. Les appareils photo reflex ont les déclenchements les plus rapides. Parfait pour photographier un sportif, un animal, ou toute autre chose qui bouge rapidement.

Cependant, ces appareils sont bien plus encombrants que les compacts et bien plus lourds. Ce ne sont pas des compagnons de voyage idéals à cause de leur taille. Ces appareils sont très chers, même s’ils produisent de magnifiques photos.