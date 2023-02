La plaque à crêpes complète et multifonctions

Idéal pour les semi-pro de la spatule

Note 4,6/5 : moyenne globale sur Amazon

On passe au stade supérieur avec un modèle avec une puissance de 1500 watts signé Lagrange. Le coût est plus onéreux que l’appareil Severin mais il s’agit bien d’un produit d’une marque reconnue dans le domaine. Lagrange est le spécialiste du petit électroménager familial et est connu pour ses appareils à gaufres, à crêpes et à raclette !

Ce petit bijou dispose d’une plaque en fonte de 35 cm de diamètre pour des crêpes larges ainsi que d’une autre permettant d’en faire cuire 7 à la fois. À cela s’ajoute un thermostat réglable (notamment pour simplement maintenir au chaud vos créations), une grande louche, un répartiteur, deux spatules, deux petites manettes en bois afin d’éviter de vous brûler…