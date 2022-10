Le poids de l’antivol

Ici, nous attaquons les critères secondaires, mais mieux vaut être avisé de l’écart qui existe entre les produits sur ce critère. Certains antivols pèsent entre 500 g et 600 g. D’autres peuvent peser jusqu’à 8 fois plus, et donc dépasser la barre des 4 kilos ! En règle générale, les U se situent entre 1 et 2 kg. La plupart des chaînes, à cause de leur longueur, vont largement au-delà d’1,5 kg. Les pliants peuvent varier entre 600 g et 2 kg. Enfin, entre 600 g et 700 g, il y a les antivols fixes.