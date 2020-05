De nos jours, les transactions numériques prennent le dessus sur les paiements physiques. Ces derniers pourraient d’ailleurs disparaître dans un futur proche. Les chèques de banque sont de moins en moins courants et l’argent liquide est utilisé quasiment uniquement pour des petits achats. Cette disparité des paiements traditionnels et dû à l’émergence de nouvelles méthodes de transactions. Les systèmes de paiement sont de plus en plus sûrs et efficaces, ce qui les rend attrayants tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

Mais quelles sont ces innovations clés en matière de paiement numérique qui font que l’argent liquide n’est plus la priorité ? En identifiant ce qui fait des paiements numériques le choix préféré des consommateurs, nous pouvons mieux comprendre le paysage financier et aider à trouver des orientations pour l’avenir. Qu’il s’agisse de cartes bancaires, paiement via téléphone portable ou des transactions par internet, les nouvelles tendances de paiement se multiplient.

Les modes de paiement numériques les plus populaires

Le paiement sans contact : le modèle classique

Le paiement sans contact par carte bancaire a fait son apparition au début de la précédente décennie en France. Le système fonctionne par des radio-identifications et de communication en champ proche afin d’effectuer des transactions. D’abord plafonné à 20 euros, puis à 30 et enfin à 50 euros depuis le 11 mai 2050, il est surtout utilisé pour des transactions légères. Si le sans-contact séduit les Français (2 milliards de transactions en 2018), certains restent encore réticents à cette pratique. À l’apparition de cette pratique, 75 % des Français redoutaient une fraude ou considéraient que cette utilisation était réservée aux adeptes des nouvelles technologies. Si aujourd’hui les Français sont plus à l’aise avec l’innovation et ce moyen de paiement, il ne fait pas encore l’unanimité. Cette pratique va se multiplier de plus en plus dans le futur et elle s’applique déjà aux téléphones portables.

Paiement via téléphone mobile : quelle est la tendance en France ?

Avant de pouvoir connecter sa carte bancaire à son smartphone pour y effectuer des paiements sans contacts, il faut vérifier que ce dernier est doté de la technologie NFC. Ensuite le téléphone mobile communique avec les terminaux de paiement. Ce moyen de paiement n’a pas de plafond, il permet donc, contrairement aux cartes, de réaliser un paiement sans contact à plus de 50 €. Si la tendance se développe, elle n’est pas encore au pic de sa popularité. Seulement 10 millions de transactions ont été réalisées via ce système en France en 2018. Cela représente uniquement 0,5 % des paiements sans contact. Si cette tendance peine à séduire, c’est surtout dû aux réticences des Français. Ces derniers estiment être davantage exposés au risque de fraude ou de piratage de ses données bancaires sur mobile.

PayPal : le moyen de paiement le plus sécurisant sur internet ?

PayPal, c’est une société qui fonctionne comme un processeur de paiement pour les vendeurs en ligne. L’entreprise prend en charge les transferts d’argent via internet et sert d’alternative électronique aux méthodes traditionnelles. Elle facture des frais en échange d’avantages tels que les transactions en un clic et la mémoire des mots de passe pour ses utilisateurs. Les principaux avantages sont des paiements sécurisés avec des infos bancaires enregistrées sur le net. PayPal a été la première grande entreprise qui a permis au commerce électronique de s’adresser à de nouvelles clientèles en offrant des possibilités de transactions mondiales. PayPal a convaincu 286 millions d’internautes dans le monde, dont 10 millions en France. La France est alors le 4e plus gros marché de PayPal après les États-Unis, Le Royaume-Uni et l’Allemagne. Avec les paiements numériques et l’e-commerce qui se démocratise de plus en plus, la tendance devrait encore augmenter.

Stripe : Le nouveau concurrent direct de PayPal

De nouveaux logiciels de paiement semblables à PayPal se développent. C’est le cas de Stripe, qui prend de plus en plus de place. Si les deux moyens de paiement numérique offrent des fonctionnalités similaires, leurs politiques commerciales sont différentes. Par exemple, Stripe est présent dans « seulement » 25 pays, contre plus de 200 pour PayPal. Si Stripe couvre une moins grande surface géographique que son concurrent, elle prend davantage de devises en charge. Plus de 125 devises sont prises en charge chez Stripe, contre 25 chez PayPal.

Stripe : Un paypal simplifié?

Chez Stripe, le service client est également plus accentué, puisque Stripe est joignable 24 h/24 et 7 j/7. Chez PayPal, vous pouvez contacter le service client « uniquement » de 5 h à 20 h la semaine et de 6 h à 18 h le week-end. Enfin, Stripe se différencie grâce à sa simplicité ergonomique. Il suffit d’entrer vos numéros de carte de crédit et c’est tout ! Chez PayPal, c’est plus complexe. Plusieurs étapes sont nécessaires avant d’arriver à l’étape finale. Si PayPal reste le numéro un, Stripe est un sérieux challenger et devrait prendre de plus en plus de place dans le futur.

Les fraies de carte bancaire à l’étranger : La solution Transferwise

Lors de voyages à l’étranger, un problème se pose : les frais supplémentaires de carte bancaire. Si certains préfèrent convertir leur devise, effectuer des paiements à l’étranger en liquide peut devenir problématique. L’argent liquide est encombrant, et les touristes sont davantage exposés à des risques de vol. Certains prestataires, comme Visa ou Mastercard, proposent alors des cartes multidevises auprès des banques. Cette carte vous permet de payer avec plusieurs devises, parfois jusqu’à 40. Vous évitez ainsi les frais de transaction à l’étranger et les majorations sur les taux de changes. Sur la MasterCard de Transferwise par exemple, les frais fixes sont gratuits jusqu’à 200£ et ne coûtent que 2 % au-delà. Les frais de conversion sont également transparents ils vont de 0,35% à 2% selon la devise. Ces cartes permettent également d’éviter les frais supplémentaires lorsque vous achetez un produit sur un site internet étranger. D’autres solutions sont intéressantes comme Revolut ou N26.

Les virements en devise : Le véritable plus de Transferwise

Cependant, la plupart des banques proposent aujourd’hui des services qui limitent les frais supplémentaires à l’étranger. Le véritable plus d’avoir un compte multidevise Transferwise, c’est que cela permet de réaliser des virements entre comptes de différentes devises, tout en ayant accès au taux de change en temps réel. Quand une monnaie s’apprécie par exemple, vous savez s’il est judicieux de transférer de l’argent sur le compte correspondant afin que la monnaie preine en valeur. Vous pouvez basculer d’une devise à l’autre en quelques secondes. Comme les taux de changes varient d’un jour à l’autre, le fait d’y avoir accès en temps réel vous permet de profiter d’un bon taux à n’importe quel moment.

La cryptomonnaie : Nouveau moyen de paiement quotidien ?

Les cryptomonnaies se démocratisent afin de devenir un moyen de paiement populaire. Les transactions de cryptomonnaie vont d’un portefeuille virtuel à un autre. Cette méthode, pas encore vraiment considérée, comporte de nombreux avantages : il n’y a aucun intermédiaire financier entre les deux acteurs de la transaction. Pas d’états ou de banques susceptibles d’influer sur le virement. Ensuite, il n’y a quasiment aucuns frais de change. Enfin, il suffit d’avoir une connexion internet pour effectuer un paiement. Nul besoin de passer par une banque.

Un manque de communication autour de la cryptomonnaie ?

Aujourd’hui, plus de 100 000 sites internet acceptent la cryptomonnaie comme moyen de paiement. Cependant, il reste encore quelques étapes avant une démocratisation totale. L’absence de communication autour des cryptomonnaies limite l’indépendance de ces devises. Lorsqu’on parle de monnaie virtuelle, la population renvoie cela à une innovation technologique très complexe et difficile d’utilisation. De plus, les fluctuations des cryptomonnaies peuvent représenter un frein à leur utilisation. Une communication plus large et simplifiée autour de la cryptomonnaie pourrait permettre que cette dernière devienne un moyen de paiement quotidien.

Nouvelle tendance : Les caisses enregistreuses sur tablette, une révolution dans le milieu de la restauration

Avec des clients de plus en plus connectés, les restaurants n’ont pas hésité à digitaliser leurs activités pour suivre le rythme. Cette tendance qui se développe petit à petit compte plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permet un gain de temps logistique considérable, autant en salle qu’en cuisine. Il est également possible d’avoir accès aux statistiques de l’activité en temps réel, de modifier votre carte en un clic, ou d’exporter votre comptabilité sur votre back-office en un instant. En bref, avec la caisse enregistreuse sur tablette, vous pouvez gérer votre entreprise du bout des doigts.

Lighting : le logiciel de caisse tout-en-un

Parmi ce type de logiciel, nous retrouvons Lighting. C’est un logiciel de caisse nouvelle génération des plus complets. Vous pouvez gérer votre restaurant de A à Z uniquement sur votre caisse tactile. On y retrouve des plans de tables personnalisables, un gestionnaire de flux de clientèle et de personnel automatisé et surtout une technologie sur cloud sans serveur. Avec un mode hors ligne et une sauvegarde automatique, votre service n’est jamais interrompu et vos données sont constamment enregistrées.

Un service de paiement sécurisé et rapide

Le réel avantage en termes de paiement pour le restaurant et la clientèle, c’est que ce logiciel accepte tous les moyens de paiement. Cela offre de véritables garanties de paiement sécurisées et efficaces. Le paiement individuel pour les commandes de groupe est également simplifié, ce qui facilite largement les transactions de tables nombreuses. Pour le client, le pourboire peut être ajouté immédiatement ou plus tard, directement via l’application. Enfin, il est possible d’ouvrir des ardoises en ajoutant des commandes sur des comptes clients. L’application est optimisée afin que les paiements ne deviennent plus une contrainte en fin de repas, autant pour les restaurateurs que pour leur clientèle.

Les innovations autour des moyens de paiements se multiplient pour aller vers une direction simplifiée et sécurisée. Si la tendance est au sans-contact, les paiements sur Internet devraient prendre une tout autre dimension au cours des prochaines années. La monnaie prend toujours une place importante dans notre quotidien et son temps est encore loin d’être aboli, mais un monde sans argent physique est à envisager de plus en plus.