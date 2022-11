Les meilleures promos télévision du Black Friday, pour regarder la Coupe du monde

La LG OLED65G2 offre une des meilleures qualités vidéo et son du marché. Son prix quelque peu élevé peu refroidir, mais pour cela, il y a 2 solutions : – Profiter des offres et bons plans durant le Black Friday – Opter pour la version 48 pouces moins chère

Quelle différence entre QLED et OLED ?

La QLED affichera de moins bons contrastes et des noirs moins profonds que l’OLED mais sera plus lumineuse et donc plus idéale si votre écran est fortement exposé à la lumière extérieure.