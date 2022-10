Avec l’importance grandissante d’internet dans notre quotidien, la sécurité de nos appareils connectés et de nos données est plus que jamais un enjeu majeur. Pour vous aider à vous protéger contre les cyberattaques, nous avons sélectionné les meilleures offres d’antivirus du moment.

Mots de passe, documents bancaires, données personnelles. Voilà autant d’éléments parfois présents sur notre ordinateur qui pourraient se retourner contre nous en cas de cyberattaque. C’est pourquoi encore aujourd’hui, il est indispensable d’équiper son ordinateur d’un logiciel antivirus. Nous avons trouvé pour vous les meilleures promotions du moment.

Ce nouvel antivirus fait beaucoup parler de lui Vous connaissez sûrement Surfshark, l’un des meilleurs VPN du marché ? Savez-vous qu’il propose aussi un Antivirus ? Testée et approuvée par “Virus Bulletin” qui certifie une détection de virus de 100%, la solution de Surfshark est facile à utiliser et ne prend pas de place sur votre ordinateur. Pour connaître tous les détails de l’offre qui va même au-delà de la détection de virus, rendez-vous sur la page dédiée à Surfshark Antivirus.

Surfshark Antivirus : un très bon antivirus doublé d’un VPN à -83%

Surfshark frappe très fort dans le marché des antivirus en associant son excellent VPN à une protection antivirus de haut niveau. Il peut en effet être utilisé sur 5 appareils différents, vous protège en temps réel et vous notifie si vos données personnelles venaient à fuiter. Lors de notre test de cet antivirus très complet, nous avions été bluffés tant par l’ergonomie que la qualité de la protection.

L’offre actuelle est double : elle vous permet d’obtenir un antivirus ainsi qu’un VPN illimité pour seulement 2,49€ par mois. Une remise exceptionnelle lorsque l’on connait le prix des antivirus et des VPN habituels.

Pour finir, vous disposez d’une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé pour vous familiariser avec l’antivirus et vous faire un avis définitif. N’attendez plus !

Les plus Protection de 5 appareils

Facilité de configuration et d’utilisation

Protection des données personnelles

VPN illimité Les moins Quelques bugs lors des analyses profondes

PROMOTION Surfshark Antivirus à seulement 2,49€ par mois ! Acheter

Bitdefender Total Security : 3 mois offerts pour le meilleur antivirus pc du moment

Bitdefender, c’est une expertise de plus de 20 ans dans la protection de nos appareils contre les virus et autres piratages. Avec sa suite Bitdefender Total Security, la firme européenne protège jusqu’à 5 appareils, peu importe son système d’exploitation. Cet antivirus est en effet compatible avec Windows, Mac, iOS et Android.

Au programme, on retrouve une protection étendue de la vie privée grâce à un pare-feu, mais également un contrôle parental et une protection complète contre les malwares, adwares et les attaques internet.

Les plus Compatible sur de nombreux supports

Antivirus très performant

Large protection

Gestionnaire de mots de passe Les moins RAS

PROMOTION Bitdefender Total Security gratuit pendant 90 jours ! Acheter

L’antivirus Avast One à -71%, un antivirus pas cher mais performant !

Avast fait partie des références dans le monde de la cybersécurité. Lors de notre test du logiciel payant Avast One, nous avons été agréablement surpris par sa facilité de prise en main, sa polyvalence et son efficacité.

Pouvant couvrir jusqu’à 5 appareils sur de nombreux supports il sera votre allié pour protéger efficacement vos données personnelles et vos appareils.

Les plus Bases virales régulièrement mises à jour

Prix très compétitif

Facilité d’utilisation Les moins Ralentir légèrement l’ordinateur

PROMOTION Avast One à 2,19€ par mois seulement ! Acheter

Norton Antivirus 360 Advanced à -70%, un antivirus à prix canon

Qui ne connaît pas Norton Antivirus ? La célèbre entreprise de cybersécurité propose en ce moment une remise exceptionnelle pour un abonnement de 2 ans à son logiciel le plus poussé.

On y retrouve la protection de 10 appareils et la traditionnelle protection complète contre les spywares, virus et autres malwares. Mais Norton a décidé de se montrer plus polyvalent avec notamment 200 Go de stockage dans un cloud, un gestionnaire de mots de passe et un contrôle parental.

Les plus Protection complète

Couvre 10 appareils de tous supports

Protection contre l’usurpation d’identité Les moins RAS

PROMOTION Norton Antivirus 360 Advanced à -70% Acheter