Long Tail pour les familles, Biporteurs ou Triporteurs pour le transport de charges lourdes, les vélos cargo possèdent de nombreuses déclinaisons en fonction de leur utilisation. Jusqu’alors réservé aux professionnels, l’engouement des particuliers pour ce moyen de transport s’est accéléré depuis une dizaine d’années avec un nombre record de ventes en 2021 (17 000 ventes).

La différence majeure des vélos cargo, c’est leur poids plus important que les modèles classiques : pour transporter ses enfants, mettre ses courses ou autres marchandises, les charges supportées peuvent dépasser les 200 kg ! Ce sont donc des modèles utilitaires idéaux pour intégrer une assistance électrique. Et pour y voir plus clair sur le marché des vélos cargo électriques, voici un aperçu des marques les plus importantes.

Rad Power Bike, le meilleur rapport qualité/prix

La marque américaine Rad Power Bike est le leader dans le secteur des vélos cargo « Long Tail » (modèles de vélos avec un porte-bagage allongé). Son best-seller, le RadWagon 4, est considéré comme le vélo cargo de référence à prix abordable. En effet, la force de la marque est son rapport qualité/prix imbattable en proposant des modèles peu chers et particulièrement performants.

Yuba, la marque spécialisée dans les vélos cargo

Basée à Strasbourg, la marque s’est spécialisée dans les vélos cargo et propose aujourd’hui une large gamme de Long Trail, Biporteur et Triporteur (modèle cargo à 3 roues). Aujourd’hui, cette entreprise française s’est fait un nom dans le domaine des vélos cargo électriques de milieu de gamme.

« Pour les charges volumineuses et les enfants frétillants« , Yuba a lancé un vélo cargo au nom quelque peu étonnant : le Spicy Curry.

Moustache, la marque française de vélos cargo

La célèbre marque française de vélos électriques possède un unique modèle de vélo cargo, baptisé Lundi 20. Même si le cargo n’est pas son domaine de prédilection, Moustache propose un produit qui a fait ses preuves, considéré comme une référence par nombre de nos confrères (Les Numériques titrent son test du vélo « le Long Trail qui a tout bon » tandis que 01Net le décrit comme un « énorme coup de cœur« ).

Riese & Muller, le géant européen du cargo haut de gamme

Outre Rhin, c’est la marque la plus répendue de vélos électriques. Reise & Muller s’est fait un nom en proposant un grand nombre de modèles pour tous types d’utilisation, du vélo de ville au VTT en passant par les vélos cargo électriques.

La gamme de vélos cargo électriques est assez large puisque la marque propose des Long Tail comme des Biporteurs. Ils ont tous un point commun : ces modèles sont des vélos haut de gamme, avec une qualité premium parmi les meilleures performances existantes.

Decathlon, les vélos cargo électriques performances à petits prix

En 2019, Decathlon fait l’acquisition de Alltricks, site d’e-commerce spécialisé dans le domaine du vélo. Ce rachat ne vient pas de nulle part. En effet, les vélos sont le reflet de la réussite de la marque française de sport. Dans les années 80, en créant sa propre marque de vélo abordable et de qualité, Décathlon s’est très vite imposé comme un géant reconnu dans le secteur. Aujourd’hui, après son implantation sur le marché des vélos électriques, la marque peut se targuer d’en être l’un des leaders mondiaux.

Décathlon propose un seul modèle de vélo cargo électrique qui lui est propre : Elops R500. Affiché à 2 799€, ce Long tail est compatible avec tous les accessoires Btwin et profite d’un accompagnement complet en cas de problème mécanique ou électronique.

O2Feel, un vélo cargo électrique particulièrement réussi

Le modèle Equo de la marque O2Feel existe en 3 versions et figure parmi les meilleurs vélos cargo électriques du marché. Ce long Tail « robuste et stable » est modulable et fait la force de la marque française créée en 2009, qui propose une dizaine de modèles de vélos électriques.

En 2020, O2feel est élu meilleur vélo électrique aux Pays-Bas dans la catégorie Lifestyle.

Urban Arrow, biporteurs et triporteurs pour familles nombreuses

Cette marque, destinée initialement aux professionnels, propose des vélos cargo électriques à deux ou trois roues pouvant supporter de très grosses charges. Dans la gamme de vélo cargo Urban Arrow, on retrouve un modèle familial nommé « family bike ». Il intègre un porte-bagage allongé à l’avant et offre assez de place pour transporter jusqu’à trois enfants. Enfin, un modèle « shorty » s’est ajouté à la liste. Semblable par la taille à un vélo classique, ce vélo possède un panier élargi et est commercialisé à plus de 5 000€.