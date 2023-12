Parmi l’étendue d’aspirateurs robots proposés sur le marché, certaines marques se sont imposées avec des modèles devenus des références du milieu. Voici un aperçu.

Avec l’arrivée de l’aspirateur robots au début des années 2010, le ménage n’a jamais été aussi simple. Il suffit de voir la diminution de tâches ménagères des propriétaires de cet appareil pour s’en rendre compte. Un passage par jour pour éliminer le gros de la poussière et des poils d’animaux chez soi. Si certaines raisons vont à l’encontre de ces appareils, ils restent ô combien pratiques dans la vie de tous les jours.

Dans le marché très saturé des aspirateurs robots, les marques européennes, asiatiques ou américaines ne manquent pas et à en croire l’arrivée régulière de nouveaux modèles, il devient difficile de choisir celui parfait pour son logement.

Mais, dans cette myriade de choix, plusieurs marques sortent du lot. Elles sont devenues en quelques années des références sur le marché, avec des modèles sûrs et de qualité.

Dreame, la marque la plus prolifique

Avec plus de dix modèles commercialisés, Dreame s’est imposée comme une marque iconique d’aspirateur robot. Ses produits nommés « DreameBot » n’ont jamais déçu avec de nombreux prix en poche, comme le prix « Reddot Winner », le prix « IF Design Award » ou encore le prix « Innovation Award » lors du CES 2023. Et pour preuve, son dernier-né, le DreameBot L20 Ultra a été unanimement salué par la critique, revenant régulièrement dans les tops des meilleurs aspirateurs robot du marché.

Cette marque appartenant à Xiaomi avait notamment reçu un 8,4/10 lors de notre test du D10+, son aspirateur d’entrée de gamme.

Parmi les modèles vendus, on retrouve toutes les gammes, allant de 300€ pour le D10s à plus de 1 200€ pour le L20 Ultra. De quoi s’adapter à tous les portefeuilles. Outre les robots, Dreame commercialise également des aspirateurs balais ainsi qu’un sèche-cheveu.

iRobot, le pionner de l’aspirateur robot s’essouffle

Les aspirateurs robots : iRobot en a fait sa marque de fabrique. Spécialisée dans le domaine depuis 2001, l’entreprise américaine a vendu plus de 40 millions de robots dans le monde entier. Ses modèles Roomba ne sont plus à présenter : lancés en 2002, ils continuent de se perfectionner et de plaire.

Depuis quelques années, la marque souffre de la concurrence chinoise et de nouveaux produits trop peu innovants. En aout 2022, Amazon a même lancé une demande de rachat d’iRobot, en difficulté financière (sa dette est estimée à plus de 220 millions de dollars selon l’Usine Digitale) pour plus de 1,5 milliard de dollars.

Roborock, la référence des aspirateurs robots haut-de-gamme

La marque chinoise Roborock est un incontournable sur le marché. Appartenant à l’écosystème Xiaomi, ces modèles trustent les meilleures places de tous les comparatifs d’aspirateurs robots. Sa gamme très étendue permet de plaire à tous les amateurs d’aspirateurs robots, quel que soit leur budget.

À l’image de Dreame, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau dans l’approche qu’ils ont du marché, Roborock propose des produits allant de 300€ à plus de 1 500€. Parmi eux, l’excellent S8 Pro Ultra, le modèle le plus cher du marché (et le meilleur), primé du célèbre concours « Reddot 2023 » et au « Global Innovation Award ».

Ecovacs, la marque qui tente de casser les codes

Autre marque chinoise, Ecovacs est moins connue du grand public que Roborock ou Dreame. Mais, elle n’en demeure pas moins un leader sur le marché, notamment asiatique. Établie en Europe depuis 2021, l’entreprise a même réussi à se hisser au deuxième rang en termes de parts de marché.

Avec l’innovation au cœur de ses préoccupations, les modèles de la marque sont connus pour proposer des modèles originaux. En témoigne le lancement cette année du Deebot X2 Omni, un aspirateur robot carré avec une IA de pointe et une grande puissance d’aspiration.

Rowenta, un monstre de l’électroménager fait aussi des aspirateurs robots

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Rowenta, mais pas forcément pour ses aspirateurs robots. En effet, la marque propose également une large gamme de produits électroménagers pour le soin du corps, le chauffage, le linge ou encore tous les types d’aspirateurs.

Mais ce n’est pas la dernière marque de ce top pour rien. Rowenta reste importante dans le paysage des aspirateurs robots. Avec sa gamme « X-plorer », elle a réussi à séduire un public assez large, notamment pour leur pris abordable et de qualité. La série 45, par exemple, ne dépasse pas les 150€ et reste un très bon rapport qualité/prix.

Cette liste n’est évidemment pas parfaitement exhaustive et de nombreuses autres marques connues sur le marché n’ont pas été citées. On pense entre autres à :